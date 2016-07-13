PC satışlarında kıpırdanma işaretleri

2012 yılından bu yana yaklaşık 4 yıldır daralma yaşayan ve tüketiciye ulaşmakta sıkıntı çeken bilgisayar pazarı, yılın ortasına geldiğimiz bu dönemde biraz kıpırdanmaya başladı. Yılın ikinci çeyreğindeki satışlar, beklentilerin üzerinde.

Yapılan analizlere göre, bilgisayar pazarı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4.5 gerileme yaşadı. Daha önceki tahminlerde, düşüşün yüzde 7.4 seviyesine kadar çıkacağı belirtiliyordu ancak tablolar beklentilerin 3 puan üzerinde tutunmayı başardı. Pazarda toplam 63.2 milyon adet bilgisayar satıldı.

Pazarın lideri konumunda olan Lenovo, yıl bazında yüzde 2.3 düşüş yaşadı ve 13.2 milyon satış gerçekleştirdi. Pazar payı ise yüzde 21.2 oldu. Arayı yavaş yavaş kapatmaya başlayan HP ise, 12.9 milyon satış ile yüzde 5.1 artış gerçekleştirdi. Pazar payı ise yüzde 20.8 oldu. Pazarın üçüncüsü Dell yüzde 4.2, dördüncüsü Asus da yüzde 5.4 artış yakalamayı başardı. Apple’ın ise yüzde 8 kan kaybettiği görüldü.

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ABD pazarının bu yıl büyüme göstermesi, genel tabloya olumlu yansıyor. ABD bilgisayar pazarı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5 civarında büyüme gerçekleştirdi. HP, Lenovo, Dell ve Acer iki haneli büyüme rakamları elde etti. Sadece Apple kendi memleketinde yüzde 7.6 civarında düşüş yaşadı.

Pazarda özellikle Chromebook modelleri, ikisi bir arada melez dizüstü bilgisayarları ve oyuncu ekipmanları ilgi görüyor. Bu üç segmentin lokomotif olması ile bilgisayar pazarında da minik kıpırdanma emareleri görülmeye başlandı.

Analizler halen bilgisayar pazarı için tedbiri elden bırakmıyor ancak ABD pazarındaki büyüme sürerse, en erken 2018 yılında gerilemenin sona ereceği ve az da olsa küçük büyümelerin yaşanacağı tahmin ediliyor.