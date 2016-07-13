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PC satışlarında kıpırdanma işaretleri

2012 yılından bu yana yaklaşık 4 yıldır daralma yaşayan ve tüketiciye ulaşmakta sıkıntı çeken bilgisayar pazarı, yılın ortasına geldiğimiz bu dönemde biraz kıpırdanmaya başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,9b
1
16
Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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2012 yılından bu yana yaklaşık 4 yıldır daralma yaşayan ve tüketiciye ulaşmakta sıkıntı çeken bilgisayar pazarı, yılın ortasına geldiğimiz bu dönemde biraz kıpırdanmaya başladı. Yılın ikinci çeyreğindeki satışlar, beklentilerin üzerinde.

Yapılan analizlere göre, bilgisayar pazarı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4.5 gerileme yaşadı. Daha önceki tahminlerde, düşüşün yüzde 7.4 seviyesine kadar çıkacağı belirtiliyordu ancak tablolar beklentilerin 3 puan üzerinde tutunmayı başardı. Pazarda toplam 63.2 milyon adet bilgisayar satıldı.

Pazarın lideri konumunda olan Lenovo, yıl bazında yüzde 2.3 düşüş yaşadı ve 13.2 milyon satış gerçekleştirdi. Pazar payı ise yüzde 21.2 oldu. Arayı yavaş yavaş kapatmaya başlayan HP ise, 12.9 milyon satış ile yüzde 5.1 artış gerçekleştirdi. Pazar payı ise yüzde 20.8 oldu. Pazarın üçüncüsü Dell yüzde 4.2, dördüncüsü Asus da yüzde 5.4 artış yakalamayı başardı. Apple’ın ise yüzde 8 kan kaybettiği görüldü.

Ayrıca Bkz. "Radeon RX 470, 8GB GDDR5 bellek seçeneğine sahip"

ABD pazarının bu yıl büyüme göstermesi, genel tabloya olumlu yansıyor. ABD bilgisayar pazarı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5 civarında büyüme gerçekleştirdi. HP, Lenovo, Dell ve Acer iki haneli büyüme rakamları elde etti. Sadece Apple kendi memleketinde yüzde 7.6 civarında düşüş yaşadı.

Pazarda özellikle Chromebook modelleri, ikisi bir arada melez dizüstü bilgisayarları ve oyuncu ekipmanları ilgi görüyor. Bu üç segmentin lokomotif olması ile bilgisayar pazarında da minik kıpırdanma emareleri görülmeye başlandı.

Analizler halen bilgisayar pazarı için tedbiri elden bırakmıyor ancak ABD pazarındaki büyüme sürerse, en erken 2018 yılında gerilemenin sona ereceği ve az da olsa küçük büyümelerin yaşanacağı tahmin ediliyor. 

 
PC satışlarında kıpırdanma işaretleri
 

http://www.digitimes.com/news/a20160712PR200.html Yorum Yaz
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wolferto 3 yıl en beğenilen IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
Xbox one fare klavye desteği gelsin görün daralmayı

arkadas konsol alanin pc almadini flan zannediyor heralde
Yanıtla +23
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Biggest Star 3 yıl
tablet satışları düştü, piyasada akıllı telefon sayısı doyuma ulaştı. normal değil mi?
arkadaşlar bunun nedenine konsol falan demiş ama katılmıyorum. konsolun ayrı bir kitlesi var ve o kitlenin %90 lık bir kısmı yine konsol alacak zaten.
tablet satışları düştü, piyasada akıllı telefon sayısı doyuma ulaştı. normal değil mi?arkadaşlar bunun nedenine konsol falan demiş ama katılmıyorum. konsol...
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Yanıtla +10
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umut_baris 3 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

Xbox one fare klavye desteği gelsin görün daralmayı

Xbox one içindeki browser ile donanımhaberi akıcı açabiliyorsa tamam dediğinde haklısın.

PS3'de de browser vardı ama en fazla vikipedi falan geziyordun yani.

Kimse kimseyi kandırmasın.

Smart tv lerde de browser var ama donanım ve yazılım berbat düzeyde.

PC ölmez. Yıllardır öldürüyorsunuz, bıkmadınız mı?

PC ölürse oyunu nerde geliştireceksin? O sdk yi adam nerde çalıştırıyor?

Az akıl az akıl.
IhtiyarDelikanliXbox one fare klavye desteği gelsin görün daralmayıXbox one içindeki browser ile donanımhaberi akıcı aç...
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berk5 3 yıl
Tabi belki de korsan oyunun faydası da vardı PC satışlarında şimdi işler zorlaştı korsan cephesinde. Bence de korsan olayına bu kadar takılmamaları lazım. Bıraksınlar isteyen istediğini oynasın donanım üreticileri kazansın, zaten korsan oynayan tayfa multiplayer oynayamıyor. Mesela ben her oyunu satın almıyorum ciddi bir indirime girdiği zaman sevdiğim oyunu satın alıyorum onun dışında korsan olarak merak ettiğimden oynadığım bi ton oyun da var. Zaten oyun üreticileri yeteri kadar zengin ve kazanıyorlar istediğiniz kadar korsanın önünü açın gerçekten çok fazla kazanıyorlar. Özellikle yeni nesil kazıklama sistemleri DLC varken sırtları asla yere gelmez. İnsanlara yarım oyun satıp akıllarınca DLC ile tamamlama yoluna giriyorlar korsandan muzdaribiz diye ağlanmasınlar beterini hakediyorlar.
Bir de özellikle laptop tarafında daha fazla indirime gidilmesi lazım bugün 2500 tllik bir laptop ile son model oyunları 1280x720 çözünürlükte ve medium ayarlarda bile oynayamıyorsunuz yani demek istediğim 1400-1500 tllik bir laptop ile 2500 tllik bir laptop arasında keskin bir fark yok gerçekten yok ve bu durum sinir bozucu. 2500 tl az bir para değil herkes 1080p full grafik oyun oynama derdinde değil ya da 4k çözünürlüğün peşinde değil. Kimine sağlam oyunları 1366x768 high grafikte oyun oynamak gayet yetmekte ama o kesim için bile yaklaşık 2900-3000 tl gibi bir fiyat biçiyorlar. Zaten 3500 tl'den itibaren de daha üst seviyeler başlıyor. Bilgisayar satışlarındaki en büyük düşüş bence adamakıllı fiyatlandırma yapamamalarından kaynaklanıyor GTX 950M kartlı bilgisayarlar oyun için en uygun fiyatlı bilgisayarlar olsa bile dediğim gibi 2900-3000 tllik fiyatlardan başlıyorlar en ucuz yaklaşık 2700 tl'ye buldum şuan o da tek model, bu fiyatlandırma biraz daha uygun yapılmalı genel piyasada. Photoshop, Adobe Premiere veya Cubase gibi programlar kullanan kesim için sıkıntı yok ortada artık çünkü benim şuanki laptopumdaki i5 işlemci ve 7670M gibi eski grafik kartımla hiçbir sıkıntı yaşamıyorum bu tarz programlarda, sonuç olarak oyun oynayan kitle için ciddi bir fiyatlandırma sıkıntısı var ve gene uçuk donanım=uçuk fiyat mantığına devam etsinler o kitle hep var olan potansiyel müşteri ancak ara kitleyi es geçmesinler en çok parayı da oradan kıracaklar diyerek sözlerimi bitiriyorum.
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Stumaster 3 yıl
PC hiç bir zaman ölmez.PC yerine geçmeye çalışan hangi cihaz olursa olsun PC'ye bağımlı zaten.
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Infinitum 3 yıl
Tost makinasına fare klavye gelsin görün daralmayı.

Bilgisayardan anlamayan biri de sanacak ki sadece oyun oynamak için alınıyor bu ürünler.

Şu cihazlarda tüketim yapmak yerine üretin biraz, üretmeyi öğrenin, Steam, Origin, Daemon Tools, WinRAR yüklediğiniz kadar Photoshop, Visual Studio, Notepad++, FL Studio, Filezilla, InDesign, VMware, Illustrator falan yükleyin. O koca kasalar sadece oyun oynamak için değil. Bunları yapmayacaksınız da böyle fanboy yorumlar yazmayın.
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ezimuse 3 yıl
Akıllı telefonlar PC pazarının bir kısmını öldürdü bence. Çoğu kişi film sosyal medya oyun için kullanıyordu zaten. İnsanları masaya sandalyeye bağlamayınca dasatışların düşmesi normal bence.
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dere.beyi 3 yıl
lan onu bunu boşverin PC piyasasını resmen korsan oyunlar ayakta tutuyormuş ya lan ekran kartları işlemciler oyun bilgisayarları satışları yarı yarıya düşmüş
bence bu piyasayı hareketlendirmek için korsana izin verip donanımcılardan reklam almalılar daha çok kazanırlar
1 Yanıt Yanıtla +1
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Firaristt 3 yıl dere.beyi
Korsana izin vermeleri şart değil. Oyunların fiyatını ve içerik doluluğunu eski seviyelere çıkarmaları lazım. Oyuna 60$'ı bayılmak yetmiyor artık. 15$ ona 10$ buna derken tam bir oyunun maliyeti 100$'ı buluyor. Bu şekilde alan kitle de çok az. Mesela ben aylarca indirim bekledim, Steam indirimlerinde Rise Of The Tomb Raider harici bir şey almadım. GTA V-CS GO-RotTR arasında dönüp duruyorum bu aralar. Ekran kartı alma düşüncem var ama parasını verip alabildiğim ve alabileceğim oyunlar belli. Eskiden senede 10 tane AAA oyun oynarken şimdi 2-3 tane AAA oyun oynuyorum. Neden? Çünkü oyunlar çok pahalı, kürek çıkmıyor, lüzumsuz şeyleri koyup oyunu kastırıyorlar bilgisayar kaldırmıyor yer yer. Konsol alsam alıştığım görsel kalitenin çok altına düşeceğim, 60fps'den feragat edeceğim, oyunlarına daha fazla para vereceğim. Zaten pc oyunları daha uygun fiyatlı olmasına rağmen senede 2-3 oyun ancak alabiliyorum, bir de konsola geçersem belim doğrulmaz.

Pc'nin yükselişe geçmesi için dediğim gibi oyunların daha erişilebilir ve dolu olması lazım. 250$'a ekran kartını alan adam 100-150$'a da 1 oyun almaz. 2006-2014 arası bir teknoloji patlaması oldu. Akıllı telefonlar, DX11 ile inanılmaz yetenekli bilgisayarlar, i7 işlemciler, GB GB ramler derken millet bir defa atladı. Bilgisayar da öyle kolay eskiyen bir şey değil. Alır en az 2-3 sene kullanırsın. Benim 6. yılım mesela.Mouse, kulaklık, ram ve SSD harici de bir değişiklik yapmadım daha. Eskisi gibi azıcık zorlayalım da milletin donanımı yetmesin olayı sökmüyor artık. 6 yıllık i7 işlemciyi zorlayacak iş, yeni i7'leri de zorluyor.

Pc şu anda çok fazla dallanıp budaklandı. Telefondan hallice olanı da var, tek başına ufak bir canavar gücünde olanı da var. İçerik lazım, uygun fiyata erişilebilir olması lazım ki insanlar yeni bir bilgisayar veya parça alma ihtiyacı duysun.
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YokCrysis 3 yıl
Oyun konsolları ömrümde gördüğüm en dandik bilgisayar bileşenlerini kullanarak arkada planda minimum işlem yapan ve performanstan ödün vermeyerek çoğu oyunu düşük ayarlarda düşük çözünürlük veya düşük fps de çalıştıran ucuz yollu kapalı bir pc dir. Exlusive oyunlar ve gamepad haricinde de hiç bir özelliği yok diyebilirim o yüzde pc ile konsolları kapıştırmanıza gerek yok konsol alan adam takar oyununu grafiklere çözünürlüğe fps ye bakmadan low ayarlarda oynar kapatır pes atılır uncharted oynanır halo zaten yaygın değil ülkemizde forza oynanır yani pc den hiç anlamayan cahillerin pinti heriflerin işidir. Konsolda oyun moyun oynanmaz çıkar excleri pc ye fps kilitsiz bak bakalım konsol kalıyor mu bir de bilgisayar toplarken monitörü de paradan sayıp 2000 lira ya geliyor 2 tane konsol parası diyen aptal herifler konsolda oyun oynamak için 3000 liraya tv alırken iyi ama değil mi ben bunlar kadar cahil görmedim.
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Master_Evil 3 yıl
yeni nesil ekran kartları otursun iyice daha da arttıracaktır satışları
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serafon 3 yıl
IhtiyarDelikanli
Xbox one fare klavye desteği gelsin görün daralmayı

tersi olacak merak etme. pc veya servis bazlı olacak konsollar ve hizmetleri. Ayrıca klavye fareyi nereye koyacaksın? Elinde rahat duracak mı? Masaya koyacaksın. Masaya koyunca pc konsoldan kat kat rahat olacak ve diğer arkadaşların dedikleri de var !
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0quz28 3 yıl
IhtiyarDelikanli
Xbox one fare klavye desteği gelsin görün daralmayı

bilgisayar bir konsol veya tam olarak bir oyun cihazı değildir görüşünü değiştirmeni öneririm çoğu insan sadece web sitesi ziyareti kod ve sunum işleri ve normal iş ihtiyacları için bilgisayar kullanıyor
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Biggest Star 3 yıl
tablet satışları düştü, piyasada akıllı telefon sayısı doyuma ulaştı. normal değil mi?
arkadaşlar bunun nedenine konsol falan demiş ama katılmıyorum. konsolun ayrı bir kitlesi var ve o kitlenin %90 lık bir kısmı yine konsol alacak zaten.
Yanıtla +10
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wolferto 3 yıl
hala dusunuyorum apple alanin kullanim amaocoo ne o:)
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
Xbox one fare klavye desteği gelsin görün daralmayı
2 Yanıt Yanıtla
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wolferto 3 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
Xbox one fare klavye desteği gelsin görün daralmayı

arkadas konsol alanin pc almadini flan zannediyor heralde
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umut_baris 3 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

Xbox one fare klavye desteği gelsin görün daralmayı

Xbox one içindeki browser ile donanımhaberi akıcı açabiliyorsa tamam dediğinde haklısın.

PS3'de de browser vardı ama en fazla vikipedi falan geziyordun yani.

Kimse kimseyi kandırmasın.

Smart tv lerde de browser var ama donanım ve yazılım berbat düzeyde.

PC ölmez. Yıllardır öldürüyorsunuz, bıkmadınız mı?

PC ölürse oyunu nerde geliştireceksin? O sdk yi adam nerde çalıştırıyor?

Az akıl az akıl.
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