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Test Yazılımları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PCMark 7, 12 Mayıs'ta kullanıma sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Test Yazılımları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Futuremark daha önce 3 Mayıs'ta kullanıma sunacağını açıkladığı ancak son dakika değişiklikleri nedeniyle ileri bir tarihe ötelediği yeni test paketi PCMark 7'nin önümüzdeki Perşembe günü yani 12 Mayıs'ta pazara sunacağını duyurdu. Basic, Advanced ve Professional olmak üzere üç sürümü bulunan ve sadece Windows 7 işletim sistemiyle çalışan PCMark 7, serinin diğer üyeleri gibi genel sistem performansını ölçmek ve karşılaştırmak üzere 25 farklı işyüküne yönelik değerlendirme yapabiliyor.

İnternet gezintisinden depolamaya, işlem gücünden görüntülemeye, video düzenlemeden oyunlara kadar farklı kullanım olasılıkları için işyükleri içeren uygulama, DirectX 9 uyumlu ekran kartlarına da destek sunuyor ancak beraberinde gelen bazı testler için DirectX 10 veya DirectX 11 destekli ekran kartına ihtiyaç duyuyor. SSD gibi yeni nesil depolama sürücüleri ve netbook ile tablet bilgisayarlar gibi yeni bilgisayar formlarını dagündemine alan PCMark 7'nin ölçüm paketlerine ilişkin detaylar şu şekilde;

- PCMark takımı ile genel sistem performansı ve PCMark resmi skoru.
- Hafif sıktlet test takımı ile PCMark'ın tüm testleri çalıştırılmadan giriş seviyesi sistemlerin yeteneklerinin ölçülmesi.
- Eğlence test takımı ile sistem performansının eğlence, medya ve oyun senaryoları altında ölçülmesi.
- Yaratıcılık test takımı ile imaj ve video senaryolarını da kapsayan tipi yaratım performansının ölçülmesi.
- Üretkenlik test takımı ile internet ve ofis uygulamalarını kullanımındaki performansın ölçülmesi.
- Hesaplama test takımı ile sistemin işlem performansına yönelik işyüklerinin ölçülmesi.
- Depolama test takımında ise bilgisayarın depolama sürücülerine yönelik işyükleriyle test ediliyor.


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devrimdoga 8 yıl
Şu tüm bilgisayarlarda da çalıştırılabilmesi çok iyi olmuş yani giriş seviyesi eran kartları da kapışabilecek.Sadece Windows 7 de çalışması bence daha iyi çünkü xp nin devri bitti artık 8-9 senelik işletim sistemi.
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Tolgá 8 yıl
Bu oyuncak tutulmadı forumda nedense
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