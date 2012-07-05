PC'de kan kaybı sürüyor; PC/Mac oranı, 1985'lerdeki seviyesine geriledi

1981 ve 1984 yılları bilgisayar dünyası için çok önemli iki kilometre taşıdır. 1981’de IBM PC ile tanıştı dünya. 1984 yılında ise bilgisayar dünyası boyut değiştirdi; komut satırı arayüzü yerine grafiksel arayüz ve mükemmel bir işaretleme birimi olan fare ile donatılmış ilk Macintosh. Bu yıldan sonra bilgisayar dünyası ikiye ayrıldı. Bir tarafta Mac, bir tarafta ise PC.

Emtia dünyasında altın/gümüş oranı, yani altının fiyatının/gümüşün fiyatına oranı nasıl önemliyse 1984’ten bu yana bilgisayar sektörü için de PC satışlarının/Mac satışlarına oranı önemli bir kıstastır. PC cephesi, her zaman bu oranı arttırmaya, Apple ise bu oranı olabildiğince alt noktalara çekmeye çalışmıştır. Gerek Microsoft gerekse de Apple, kendileri açısından olumlu olduğu zamanlarda tanıtımlarında bu orana mutlaka deyinmişlerdir.

Bu orana 1984 yılından itibaren baktığımızda; PC’nin, her daim Mac’ten üstün olduğunu görmekteyiz. Ancak çeşitli dönemler var ki bunlara deyinmekte fayda var;

1985-1986: Apple, Macintosh rüzgarıyla birlikte 1985’lerin başında 18 olan PC/Mac oranını 1986 yılı itibariyle 11’lere kadar düşürebilmiştir.

1989-1991: Mac OS’in Apple tarafından çeşitli üreticilere lisanslanmaya başladığı bu dönemde Apple, ilk defa PC/Mac oranını 6’lara kadar düşürmeye başardı. Ancak bu lisanslamanın ileriki yıllarda Apple’a ciddi sıkıntılar verdiğini belirtelim.

1995-2004: Windows akınının başladığı o dönem. 1995 yılında Windows 95’in satışa sunulmasıyla birlikte Macintosh’un avantajları Windows platformuna da geçince PC dünyası hızlı büyümeye başladı. Yine bu dönem içerisinde Apple’ın iflasın eşiğine kadar gelmiş olması PC dünyasının büyümesine pozitif etki yaptı.

2004 yılı itibariyle PC/Mac oranı 56’ya ulaştı. Diğer bir deyişle o yıl 182,5 milyon tane PC satılırken, sadece 3,25 milyon Mac satışı gerçekleşti.

Ancak tarihler 2004 sonrasını göstermeye başladığında ise işler değişti. Apple, başta iPod ile birçok yeni kullanıcıyı kendisine bağlamayı başardı ve hızlı bir yükseliş trendine girdi. PC satışları o yıldan sonra artmayı sürdürdü ancak Mac’lerin büyümesi daha hızlı oldu.

Macbook, tıpkı 1984’teki Macintosh gibi önemli bir kilometre taşıdır Apple için. PC dizüstü bilgisayarlarından donanım anlamında üstün bir yanı yoktu fakat, birçok kullanıcı nezdinde “işletim sistemi ve donanım uyumuyla” daha iyi bir dizüstü bilgisayardı. Bu imajıyla özellikle üniversite öğrencileri arasında hızlıca yaygınlaştı ve bu durum PC/Mac oranının Apple lehine deyişmesine sebep oldu. Daha somut bir ifadeyle PC/Mac oranı 1995’teki Windows 95’in tanıtımından bu yana ilk defa 2010 yılı itibariyle 20’lere düştü.

Ancak Apple, 2007 yılından itibaren iPhone ve 2008’deki Macbook Air rüzgarıyla birlikte PC/Mac oranını ilk defa 1986’daki değerine kadar düşürmeyi başardı. Bugün itibariyle PC/Mac oranı 19’larda geziniyor ve Apple’ın Post PC cihazlarıyla kazandığı imaj Mac satışlarına pozitif etki yapıyor ki 2009 yılından 2011 yılına kadar ki hızlı düşüş bunun en büyük kanıtı.

Diğer taraftan iOS’in Mac OS X’in bir türevi olduğunu göz önüne aldığımızda ise PC/Mac oranının hiç olmadığı seviyelere düştüğünü görüyoruz. Ancak iPhone ve iPad satışlarını Mac satışlarına dahil etmek ne kadar doğru olur bu sizin takdirinizde…