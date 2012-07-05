PC'de kan kaybı sürüyor; PC/Mac oranı, 1985'lerdeki seviyesine geriledi

1981 ve 1984 yılları bilgisayar dünyası için çok önemli iki kilometre taşıdır. 1981’de IBM PC ile tanıştı dünya. 1984 yılında ise bilgisayar dünyası boyut değiştirdi; komut satırı arayüzü yerine grafiksel arayüz ve mükemmel bir işaretleme birimi olan fare ile donatılmış ilk Macintosh. Bu yıldan sonra bilgisayar dünyası ikiye ayrıldı. Bir tarafta Mac, bir tarafta ise PC.
Emtia dünyasında altın/gümüş oranı, yani altının fiyatının/gümüşün fiyatına oranı nasıl önemliyse 1984’ten bu yana bilgisayar sektörü için de PC satışlarının/Mac satışlarına oranı önemli bir kıstastır. PC cephesi, her zaman bu oranı arttırmaya, Apple ise bu oranı olabildiğince alt noktalara çekmeye çalışmıştır. Gerek Microsoft gerekse de Apple, kendileri açısından olumlu olduğu zamanlarda tanıtımlarında bu orana mutlaka deyinmişlerdir.
Bu orana 1984 yılından itibaren baktığımızda; PC’nin, her daim Mac’ten üstün olduğunu görmekteyiz. Ancak çeşitli dönemler var ki bunlara deyinmekte fayda var;
- 1985-1986: Apple, Macintosh rüzgarıyla birlikte 1985’lerin başında 18 olan PC/Mac oranını 1986 yılı itibariyle 11’lere kadar düşürebilmiştir.
- 1989-1991: Mac OS’in Apple tarafından çeşitli üreticilere lisanslanmaya başladığı bu dönemde Apple, ilk defa PC/Mac oranını 6’lara kadar düşürmeye başardı. Ancak bu lisanslamanın ileriki yıllarda Apple’a ciddi sıkıntılar verdiğini belirtelim.
- 1995-2004: Windows akınının başladığı o dönem. 1995 yılında Windows 95’in satışa sunulmasıyla birlikte Macintosh’un avantajları Windows platformuna da geçince PC dünyası hızlı büyümeye başladı. Yine bu dönem içerisinde Apple’ın iflasın eşiğine kadar gelmiş olması PC dünyasının büyümesine pozitif etki yaptı.
- 2004 yılı itibariyle PC/Mac oranı 56’ya ulaştı. Diğer bir deyişle o yıl 182,5 milyon tane PC satılırken, sadece 3,25 milyon Mac satışı gerçekleşti.
Ancak tarihler 2004 sonrasını göstermeye başladığında ise işler değişti. Apple, başta iPod ile birçok yeni kullanıcıyı kendisine bağlamayı başardı ve hızlı bir yükseliş trendine girdi. PC satışları o yıldan sonra artmayı sürdürdü ancak Mac’lerin büyümesi daha hızlı oldu.
Macbook, tıpkı 1984’teki Macintosh gibi önemli bir kilometre taşıdır Apple için. PC dizüstü bilgisayarlarından donanım anlamında üstün bir yanı yoktu fakat, birçok kullanıcı nezdinde “işletim sistemi ve donanım uyumuyla” daha iyi bir dizüstü bilgisayardı. Bu imajıyla özellikle üniversite öğrencileri arasında hızlıca yaygınlaştı ve bu durum PC/Mac oranının Apple lehine deyişmesine sebep oldu. Daha somut bir ifadeyle PC/Mac oranı 1995’teki Windows 95’in tanıtımından bu yana ilk defa 2010 yılı itibariyle 20’lere düştü.
Ancak Apple, 2007 yılından itibaren iPhone ve 2008’deki Macbook Air rüzgarıyla birlikte PC/Mac oranını ilk defa 1986’daki değerine kadar düşürmeyi başardı. Bugün itibariyle PC/Mac oranı 19’larda geziniyor ve Apple’ın Post PC cihazlarıyla kazandığı imaj Mac satışlarına pozitif etki yapıyor ki 2009 yılından 2011 yılına kadar ki hızlı düşüş bunun en büyük kanıtı.
Diğer taraftan iOS’in Mac OS X’in bir türevi olduğunu göz önüne aldığımızda ise PC/Mac oranının hiç olmadığı seviyelere düştüğünü görüyoruz. Ancak iPhone ve iPad satışlarını Mac satışlarına dahil etmek ne kadar doğru olur bu sizin takdirinizde…
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şu anda ben de bir macbookair den yazıyorum. 11" lik bir model. i5 işlemcili 2GB ram bulunan bir bilgisayara 1900 TL ödedim. Evet normalde bu bilgisayarın ederi 900TL falan. Ancak ağırlığı? Boyutu? inceliği? Tasarımı? İşletim Sistemi?
Bunların hiçbirini bu mac'i kullanmadan bilemezsiniz.
Birkere 1KG ağırlığı var. incelik desen bir defterden ince. Şarj desen 4-5 saat doya doya gidiyor. Ekran çok parlak ve net. Klavyesi aydınlatmalı.
Bilgisayarı yanımda taşımak hiç dert değil. Bütün gün kızarkadaşımın elçantasındaydı. işçıkışı arkadaşımın PC çantasına koyuyorum. Şu bilgisayarı da koy diyorum çantanın içine. O da PC sinin yanına koyuyor. Tabiki o hantal aletin yanında ağırlığı önemsenmiyor bile. İşletim sistemi çok sağlam. 3 Hafta boyunca hiçbir projem kapanmadan devam etti. Ne bir ekran kapandı ne işletim sistemi. Hiçbir verim kaybolmadı şimdiye kadar. Bilgisayara restart atıyorsun açılınca tekrar herşey kaldığı yerden devam.
Birkaç masaüstünde çalışabiliyorsun ve bunlar arasında hızlı geçişler yapabiliyorsun.
Tek kötü yanı windows için olan programların hepsini bulamıyorsun. Ki ben zaten masaüstünde windowstan hala vazgeçememiş birisi olarak sadece taşınabilir bilgisayar olarak mac kullanıyorum. Touchpad işlevselliği de unutulmayacak bir detaydır.
İşte budur. Ben de Macbook pro kullanıyorum ve gerçekten çok verimli. Mac ile PC arasında farklar oldukça fazla. Her şey donanım değil tabiki yazılım ve işlevsellikte önemli Mac bu yüzden PC'den iyi. Bence siz Macbook air'ı iyi fiyata almışsınız. 900 $ USA fiyatı zaten 300 TL falan gibi bir fark var hatta daha az.
Sen beni güldürdün Allah ta seni güldürsün. Kim tercih ediyor Allah aşkına ?
Halen en iyi grafik ve rahat kontrol kalitesi pc'de devam ediyor. Konsolda daha doğru düzgün 1080p ve aa teknolojisine bile geçilmedi, 1-2 oyun var anca 1080p.
Klavye mouse ile oynamanın zevki hiçbir gamepadde yok bu da ayrı bir ayrıntı.
Konsolu genellikle pc donanımı için parası yeterli olmayan kişiler tercih ediyor. Yada pc yanına zevk için alınıyor. Bir gtx 680 parasına 2 ps3 yada 3 xbox360 alınabiliyor haliyle. Ha bende de var ps3, ama sadece exclusive oyunları oynuyorum yetiyor. Diğer oyunlarda grafikler kusturacak seviyede oluyor. Kontrol deseniz analogla hedef bile alınamıyor adam gibi...
Mac olayına gelince, mac'in pc'ye yetişmesi imkansız daha önce attığım grafiğe bakarsanız toplam mac os kullanımı vistanın bile altında %5 seviyelerinde sürünüyor. Sadece internette takılacaksanız ps, video edit falan kullanacaksanız tamam güzel makine ama evime asla bir eğlence sistemi olarak sokmam. 2-3 çeşit eski oyun var anca. Ayrıca donanım konusunda da pc kadar özgür değil, ramleri bile tümleşik yapmaya başladılar artık. Yazılım desteği ise haliyle windows'un çok çok gerisinde.
Windows 7 ve Windoes 8'de ssd teknolojisinin de desteğiyle ultra performans yakalandı, artık yavaştı mavi ekrandı falan bahane de bulunamaz. Ağır işler için donanım özgürlüğü sayesinde pc yine öndedir, alırsın evga anakart takarsın 2 tane işlemcini render kapasitesini uçurursun. Mac'de bunu yapabilirmisin ? Hayır. Trdeki uçuk fiyatları ona vereceğime biraz daha koyar extreme pc toplanır, hem bol yazılım ile her türlü işi görür + 3d render/video render gibi işlemler de çok daha hızlı olur. Bence bu sebeplerden dolayı mac alınması mantıksız, ha seviyorsunuzdur hayranısınızdır alırsınız. Ama kapalı ve genişletilmesi güç bir sisteme daha iyi diye ısrar etmek yersiz. %5 lik kullanım oranı zaten gerçek durumu özetliyor.
Yazmis oldugunuz seylerde PC'nin daha iyi grafik verdigi konusu disindaki kisimlara katilamayacagim. Ayrica soylediginiz seylerin cogu kisisel zevkinize gore yorumlanmis. Klavye-mouse ikilisi kime gore daha iyi? Siz klavye-mouse dersiniz ben gider gamepad derim mesela. Genel olarak dunaydaki donanim ve yazilim satis rakamlarina bakacak olursaniz konsollarin uretilis amaclari olan video oyunlari alaninda lider oldugunu gorebilirsiniz.
Neyse konuyu dagitmis olmayayim ama sunu belirtmek istiyorum, bu ve bunun gibi konulardaki sorunumuz da bu. Herkes kendi yaptigini dogru biliyor, diger insanlar hep yanlis bilir mantigiyla hareket ediyor. Diger bir sorunumuz ise insanlarin daha ne oldugunu bilmedigi, kullanmadigi cihazlar hakkinda atip tutmamasi.
Yok efendim neymis, 'ayni donanimi neden 3 kati pahaliya alalim enayi miyiz' miş. Apple Mac bilgisayarlarindaki olay yazilim ve tasarimdadir, senin kullandigin donanimdan daha dusuk bir donanimla daha iyi performans verebilir. Bunu kafaniza sokun, kimse Mac alirken 'aaa bunun donanimi iyi abi o yuzden Mac alalim' demiyor.
Bazi arkadaslarsa olayi sadece oyunla sinirlandirmis, oyun yelpazesi windows kadar genis olmadigi icin(ki bu durum degisiyor, artik cikan her yeni oyunun Mac surumunu gormek mumkun), 'kim Mac alir oyun mu var?' diyebiliyor. Bu arkadaslara diyorum o zaman PC'de almayin, konsollar kadar genis bir oyun yelpazesi yok cunku.
SSD teknolojisi zaten mevcut Macbook Pro ve Air modellerinde, onun disinda MacOS zaten Windows gibi sorunlarinin olmamasi ile unludur(Elbet sorunlar vardir ama Windows'a kiyasla neredeyse yok).
MacOS'un yayginlasmasi icin hala zamana ihtiyaci var. Yayginlasip yayginlasmamasi pek umrumda degil suanki program destegi oldugu surece. Cunku isletim sistemi yayildikca bu sistem icin cesitli spam ve virusler de yayginlasmaya baslad. Antivirus programi kullanmadan rahatca internette gezinmek harika birsey.
Ben kendi tercihimi Mac + oyun konsollari seklinde kullandim. MacOS isletim sistemine gecitigimden beri Windows'un yuzune bakmadim. Mac'imde oyun oynamamam ise tamamiyle kendi tercihim, bana konsolda aldigim zevki vermiyor PC/Mac'de oyun oynamak. Onun disinda istedigim her turlu programi rahatca kullanabiliyorum ve buna arti olarak Apple'in kendi yazilimlari var ki hepsi hayat kurtarir cinsten. iOS-MacOS etkilesimi de cabasi, yakinda Mountain Lion ve iOS6 geldiginde cok daha ileri bir seviyeye ulasacak bu etkilesim.
Daha fazla yazmak isterdim ama ne yazik ki uzun sure hem Windows hem de MacOS sistemlerini kullanmis kisi sayisi cok az. Herkes bilmeden, tekno marketlerde 2dk kurcalayip kullanmaya calistigi halde masaustundeki ikonlara tiklamaktan oteye gidememis MacOS tecrubesiyle buraya gelmis atip tutmus. Bu durum Mercedes'e binmenin nasil birsey oldugunu bilmeden, araci kotulemeye benziyor.
Evet ama bu dediğiniz olay yalnızca türkiyede gecerli.Yurtdısındada belki pclerden pahalıdır ama en azından icinde bulunan veya satin alanabilinecek progrMlari nerdeyse bir akılli telefon yada bir tablet fiyatina satmiyorlar.Ve sattiklari orogram,arda office gore cok daha basarili isler beceriyor.
3 Yıl önce MacBook Pro ile tanışana kadar seninle tamamen aynı fikirdeydim. Fakat şimdi sorduğun soruların yanıtını çok iyi biliyorum. Bunlardan en önemlisi Tasarım! Alışılmış bir bilgisayar veya elektronik alet görünümünde değiller. Mesela Ekran panelinden kasasına kadar çok yüksek malzeme ve işçilik kalitesine sahipler. En basit örneği Macbook'lardaki gibi büyük, camdan yapılmış ve mükkemmel çalışan multitouch trackpad'i diğer ürünlerde göremezsin. Daha az sorun çıkarır. Çok daha gelişmiş ve pratik bir işletim sistemine sahiptir. Ve fiyatı da ona göredir. Bir kez alışınca diğer markalar plasik oyuncak tadı verir.
Ortalama bir bilgisayar kullanıcısı meraklı değilse zaten kullandığı bilgisyarın teknik donanımı ile ilgilenmez, işini görür ve yeterlidir. Herkes bunu bilmek veya ilgilenmek zorunda değildir.
Halen iş için windows yüklü laptoplar kullanıyorum/kullanmak zorundayım ve bununla ilgili de bir problemim şikayetim yok.
Sonuçta tercih meselesi ve ayrı kullanım alanlarına sahipler, Yani Os x veya windows kötü demek biraz yersiz.
PLEX 1.83GHz C2Duo T7000 işlemcili , Intel GMA4500 GPU'lu (yani NVIDIA gibi özel GPU'suz) 2007 model Mac mini'lerde 1080p videoları sorunsuz oynatabiliyor. Bunun sırrı ise, PLEX'in Apple'ın VDADecoder" adında özel bir video hızlandırıcı yazılımını kullanması. Buradan da şu sonuç çıkıyor: 2.eli 500TL gibi uygun fiyata bulunabilen 2007 Mac mini ile yüksek çözünürlüklü video keyfini yaşıyabiliyorsunuz + bir de çok az yer kaplayan bir bilgisayarınız oluyor.
Şunu kabul edelim: Apple boşu boşuna dünyanın en değerli firması olmadı. Sürekli birşeyler yapıyorlar. Bazen saçma sapan şeyler de yapıyorlar. Hatta direkt kullanıcı aleyhine şeyler de yapıyorlar. USB3 yerine Thunderbolt diye bişeyi kullanmak istiyorlar mesela. O gibi saçma hareketleri Apple severler zaten cezalandıracaktır.
Cep telefonları (Nokia, Symbian, Android, iOS, Windows Phone) konusuna geleceğim ancak gelmeden önce açık kaynak yazılım konusunda önemli ve nciddi bir hatırlatmada bulunmam gerekli: Türkiye, açık kaynak yazılım (kısaca OSS) konusunda en fakir ülkelerden birisi... Hindistan, Arjantin, Ukrayna gibi bizden daha dezavantajlı ülkeler dahi o alanda bizden epey ilerdeler, çünkü OSS 'ye çok daha belirgin katılım ve katkıları var. Aynı şekilde OSS 'ye Danimarka, İsrail, Malta adası, gibi ufak ülkelerden de çok ciddi katılımlar var. OSS bize o kadar uzakta görünüyor ki, o yüzden avantajlarını da yeterince bilmiyoruz. Ben OSS ile ilk kez 2008'de tanıştım. Ve 2009'dan itibaren birçok amaç için bilgisayarıma Open source software kurmaya başladım. Sadece kurmak değil, aslında "derlemek" te var işin içinde. Yazılım konusunda ufukları son derece geniş bir dünya OSS, yapılabilecekler konusunda sınır yok. Ve çoğu arkadaş, Linux'ta açık kaynak yazılım kurabilmek için "programcılık" bilgisi gerektiğini sanıyor. Yanlış. OS yazılım kurabilmek için az çok "admin" bilgi ve deneyimi faydalı ve biraz da el alışkanlığı gerekli ancak "programcılık" şart değil. Çünkü OS yazılımı yapanlar yazılımı "al, aç, konfigüre et, derle ve kur" sürecine hazır şekilde paketleyip sunuyorlar.
Smartphone konusunda yine gerçek hayatta kullandığım cihazlardan en iyi örneği verebileceğimi düşünüyorum: HTC Desire Z ve SonyEricsson X10 mini kullanıyorum. Bunların 0 fiyatları iPhone'un 2'de , 3'te hatta 4'te 1'i mertebesinde ve yapabildiğii şeylerin iPhone'dan da iOS'tan da allta kalır yönü yok. İş ve evime kurduğum IP Kameralar'ı görüntülemek için bu Android telefonlarıma ücretsiz TinyCam 'i kurdum canavar gibi çalışıyorlar. Aynı IP kameraları iPad'imden görüntüleyebilmek için başka bir programı birkaç $ ödeyerek kurabildim. Başka bi program diyorum çünkü ismini hatırlamıyorum cunku pek o kadar kullanışlı da değildi. bazen de göçüodu program. Para vererek aldım halde! Ben aynı zamanda sistem ve yazılım da geliştiriyorum ve mobile cihazlar dünyasında iOS ile android arasında karar vermem gerekiyordu ve karar kendiliğinden oluştu zaten: android. Sadece ücretsiz old. için değil, daha gelişmiş ve iyi olduğu için de!
Oyun dünyası çok geniş konu. Ancak o konuda bir tek yorum daha yapabilirim o da: Donanım gerekliği eskisi gibi değil. İyi grafik kartların 100'lerce dolar olduğu dönem geride kalıyor. Cunku artık CPU ve GPU bir arada system-on-a-chip (SoC) cihazlar çıkıyor. iPad bu sistemin kıvılcımını çaktı. iPad tüm videoları akıcı şekilde ve hiç ısınmadan nasıl oynatabiliyor, SoC sayesinde.
_HadeS_ 3 boyutlu yazılım da bir şekilde açık kaynak versiyonlarını ***kesinlikle*** çıkarmalı. Çıkarmalı çünkü artık 3 boyutlu yazıcılar cıkmaya başladı dolayısıyla çok daha fazla sayıda kişi 3 boyutlu yazılımlar kullanacak. AutoCAD gibi devlere daha fazla para kazandırmaya tahammül yok artık. En kısa zamanda açık kaynaklı 3b yazılım konusuna , meslek gereği ben de el atacağım, hala zaman ayıramadım. Ancak bi şekilde açık kaynak uygun bir 3b yazılım olduğu takdirde, işte o zaman Linux/Ubuntu otomatik olarak en uygun seçeneklerden biri olur çünkü öyle bir 3b yazılımın en rahat çalışabileceği platform Linux olacaktır, kaçmaz. Her halukarda, önümüzdeki dönemde , kabaca 2015 'e kadar, 3b yazılımlar için 1990'lı ve 2000'li yıllarda olduğu gibi AutoCAD benzeri firmalara bir tomar para kazandırmaya kimsenin fazla niyeti yok, orası muhakkak.
Kesinlikle doğru, bende Mac Mini 2007 aldım , SSD Hdd taktım 1080p filmleri sorunsuz izliyorum,program açılışları ms.lerle ölçülüyor,bana maliyeti 750 TL oldu..Serin-Sessiz ve az enerji tüketimi de cabası..Lion güncellemesi ile daha da performanslı oldu, bu destek çok önemli 5 senelik bir bilgisayar ve yeni sürümüyle tam uyumlu ve performanslı.Tek sorun ekran kartının onboard ve eski olması yüzünden 3D performansı alamamam..Zaten oyun oynamaya eskisi gibi vaktim ve hevesim yok, internet ağırlıklı işim olduğu için 3D çokta önemli değil benim için.
Şüphesiz forumu okurken hepimiz gerekli-gereksiz mesajları görüyoruz, aydınlatıcı,bilgilendirici ve tarafsız yorum yapan arkadaşlara forumu kirletmedikleri için teşekkür ediyorum.Hepimiz yıllarca Windows kullandık, ne yaptığını ne yapamadığını çok iyi biliyoruz, bu nedenle önce şöyle bir Mac kullanıp sonra konuşmak daha mantıklı önyargılardan sıyrılabilmek adına.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
7541 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, mac ve