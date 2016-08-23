Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PCI Express 4.0 standardı, slot üzerinden en az 300 Watt desteği ile geliyor

PCI-SIG grubu tarafından çalışmaların devam eden PCI Express 4.0, veri transferinde 2 kata kadar güç aktarımında ise 4 kata kadar artış öngörüyor. Detaylar haberimizde.
2 yıl
7,4b
1
29
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bilgisayar sistemlerinde hızlı veri aktarımı için geliştirilen platformlardan birisi olan PCI Express, bu yılın sonlarında dördüncü sürümüne geçmek için hazırlık yapıyor. IDF 2016 etkinliğinde yeni sürümün detayları da ortaya çıktı.

PCI Express 4.0

PCI-SIG grubu tarafından çalışmaların devam eden PCI Express 4.0, veri transferinde 2 kata kadar güç aktarımında ise 4 kata kadar artış öngörüyor. Bu sayede PCI Express 3.0 ile karşılaşılan pek çok darboğazın da önüne geçilmiş oluyor.

Hali hazırda 0.7 numaralı beta sürümü üzerinde çalışan PCI Express 4.0, yılın sonlarına doğru 1.0 yani final sürümüne geçecek. Ardından da üreticilerin final sürümünü temel alan sistemleri piyasaya sürmesi bekleniyor.

PCI Express 4.0, saniyede 16 Giga transfer oranı ile bir önceki sürümü ikiye katlıyor. Ayrıca hat başına bant genişliği de iki kat artarak 2GB seviyesine çıkıyor. Böylece 4 hat üzerinden 7.9GB/s, 8 hat üzerinden 15.8GB/s ve 16 hat üzerinden de 31.5GB/s bant genişliği elde ediliyor. Grafik kartlarının bu sayede sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik içeriklerinde çok daha fazla bant genişliği kullanmasının da önü açılıyor.

Güç Aktarımı

PCI Express 4.0, özellikle güç aktarımı konusunda büyük bir sıçrama yapıyor. Bir önceki versiyonda 75Watt sınır değerini görmüştük. Pek çok slot ise varsayılan olarak 25W değerini destekliyordu. PCIe 4.0 ile artık en düşük güç aktarım seviyesi 300 Watt oluyor. Tavan ise 400 veya 500 Watt olarak belirlenecek. Önceki versiyona göre 4-6 kat arasında artıştan bahsediyoruz.

Günümüzde, ekstra bir güç bağlantısı gerektirmeyen ekran kartları maksimum 75W seviyesinde enerji harcıyor ve bu bakımdan alt seviyede kalıyordu. 400 veya 500 Watt üst değerler söz konusu olduğunda, Pascal tabanlı Nvidia Titan X (250W TDP) ekran kartını bile harici bir güç kaynağı gerektirmeden slot üzerinden kullanmak mümkün olacak.

Bilgisayar sistemleri dışında da, PCIe 4.0 standardından faydalanacak pek çok sektör bulunuyor. İlk olarak, yükselen hızların maliyetleri düşüreceğini de belirtelim. Artık daha az hat üzerinden daha hızlı veri transferi yapılacağı için, üreticiler tasarruf yapabilecek.

Ayrıca Bkz. "Intel ve Nvidia’nın benchmark kavgası"

Diğer taraftan tek bir PCIe 4.0 hattı üzerinden 10Gb Ethernet bağlantıları mümkün hale geliyor. Yine Nesnelerin İnterneti için PCIe 4.0 üzerinde Quarter Swing gibi çeşitli optimizasyonlar da yer alıyor. Hali hazırda 0.7 sürümünde çalışan bazı markaların ürünleri mevcut ancak yaygın kullanımı 1.0 sürümü ile görebileceğiz. 

 

http://www.tomshardware.com/news/pcie-4.0-power-speed-express,32525.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Dovahkiin 2 yıl en beğenilen
300 watt transfer edebilecek bir anakartın maliyetinin düşük olacağını hiç sanmıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
krmrbtn 2 yıl simbolmina
simbolmina

Yeni anakart ve bağlantı standartları gerekecek. El almışken Sata'dan da güç verirlerse anakart artık psu gibi bir şey olacak. Böyle düşününce de pek mümkün görünmüyor ne yalan. Bir de kombo yapalım, ekran kartından usb 3.1 çıkışı olsun, monitor güç kablosu da ekran kartından gitsin, oh mis. Anakart tüm donanımı kendi başına beslesin.

Anakartı da iyice trafo yaptınız
simbolminaYeni anakart ve bağlantı standartları gerekecek. El almışken Sata'dan da güç verirlerse anakart artık psu gibi bir şey olacak....
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolwes 2 yıl
amd zenle pc-i 3.0 a daha yeni geçiyor intelin açıkladığı yol haritasında pc-i 4.0 adına hiç bir şey yok kim kullanıcak bu pc-i 4.0 ı merak ettim sanırım pcı express biz 4.0 yapıp şuraya bırakalım isteyen kullanır filan dedi. tahminimce 2020 gibi yaygınlaşır.
amd zenle pc-i 3.0 a daha yeni geçiyor intelin açıkladığı yol haritasında pc-i 4.0 adına hiç bir şey yok kim kullanıcak bu pc-i 4.0 ı merak ettim sanırım pcı e...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mesudum 2 yıl
Hani USB çıktığı zaman arka arkaya 32 cihaz birbirine bağlanabileceğini okuyorduk. Ben şahsen USB klavyeye bağlanabilen Flash veya USB hub taşıyan monitörden ötesini görmedim. Bir ara aklıma gelirse, monitöre USB klavye bağlayıp ona da USB flash takmayı denerim.
.
Bu da öyle teorik bir kapasiteye anlamına gelip uygulamada bir slota 300W güç verecek güç kaynaklarının kağıt üzerinde kalmasıyla sonuçlanabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GamerYigit17 2 yıl
Birşey sormak istiyorum. Pci 4.0 sadece yeni çıkacak işlemcilerle uyumlu anakartlarda mı olacak ? Yoksa ileride skylake pci 4.0 görebilir miyiz ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Executor Arhentir 2 yıl GamerYigit17
Skylake'den sonra çıkacak olan kaby lake ve cannon lake işlemciler ve 200 serisi anakartlarda pci express 3.0 olacağı wikipedia'da yazıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
motorist34 2 yıl
Dikkat edin!
Eğer böyle bir gelişme olursan sadece Anakart değil; GÜÇ KAYNAĞI da değiştirmek zorunda bırakılacağız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DennisLars 2 yıl
bunu destekleyecek anakart, psu falan hepsinin komple değişmesi lazım 5 seneden önce yaygınlaşmaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 2 yıl
Gücün 4 katına çıkması, aynı gerilimde akımın da 4 katına çıkması demek.
Buna göre,
- 4 kat fazla besleme hattı
- 4 kat kalın besleme hattı
- 4.0 kartlar üzerinde DC-DC konverter devreleri ve soğutucular ile artan maliye, hazim, ısı vs
görmeye hazır olmamız lazım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 2 yıl
Çok zorlayıcı, bu kadar yüksek sıçrama ve üstüne anakarttaki diğer bileşenlerin de gelişim göstermesi, usb ve tb kısmı gibi, insanı anakart konusunda tedirgin eder. Eğer düzgün bir şekilde olur ve güzelce yaygınlaşırsa dünyanın en güzel olaylarından da bir tanesi olacaktır.
(HD7870'deki 2 kablodan, gtx1060'ta 1 kabloya geçen ve kablosuz olmasının hayalini düşleyen biri oldum birden)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 2 yıl
Yeni anakart ve bağlantı standartları gerekecek. El almışken Sata'dan da güç verirlerse anakart artık psu gibi bir şey olacak. Böyle düşününce de pek mümkün görünmüyor ne yalan. Bir de kombo yapalım, ekran kartından usb 3.1 çıkışı olsun, monitor güç kablosu da ekran kartından gitsin, oh mis. Anakart tüm donanımı kendi başına beslesin.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
krmrbtn 2 yıl simbolmina
simbolmina

Yeni anakart ve bağlantı standartları gerekecek. El almışken Sata'dan da güç verirlerse anakart artık psu gibi bir şey olacak. Böyle düşününce de pek mümkün görünmüyor ne yalan. Bir de kombo yapalım, ekran kartından usb 3.1 çıkışı olsun, monitor güç kablosu da ekran kartından gitsin, oh mis. Anakart tüm donanımı kendi başına beslesin.

Anakartı da iyice trafo yaptınız
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yigido59 2 yıl
300W olayı şahane olmuş ama bu sistemin oturması çok uzun sürer açık ve net
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MALTHAEL 2 yıl
Masraf çıktı yine bana
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 2 yıl
o zaman seneye alirim yeni anakarti :D.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zaman Ötesi 2 yıl
24 pin anakart kablosu zaten 150W taşıyabiliyor ki. (12V+ kanalı üstünden tabi)
3-4 lü ekran kartı bağlanabilen anakartlarda ki gibi ek 8 pin bağlantı gelmesi gerek standart anakartlara da bu gücün tamamını slot üzerinden aktarabilmek için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 2 yıl en beğenilen
300 watt transfer edebilecek bir anakartın maliyetinin düşük olacağını hiç sanmıyorum.
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
REDSTONE 2 yıl
Haber için teşekkürler.

4.0 sürümü ile beraber yeni ne diye ne diye bakıyordum ki; 300W ve güç kablolarından kurtulma muhabbeti imdadıma yetişti.
İşte bu en azından ekran kartı piyasası için güzel ve hatırı sayılır bir gelişme olacaktır. Zaten ekran kartı haricindeki diğer kulvarlar için olay daha farklı boyutlarda.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7353 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
pci express, pci express 4.0 ve
4 etiket daha Anakart Donanım Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Sınır ötesi operasyonda yerli İHA Bayraktar etkin rol oynuyor 2 yıl Google mobil sürümde reklamları abartan siteleri cezalandırmaya başlıyor 2 yıl Xiaomi Redmi Note 4 ile tanışın 2 yıl Muharrem Taç ile konuştuk: Yazılımcı olmak isteyen gençlere tavsiyeler 2 yıl Dünya'ya en yakın olası yaşanılabilir gezegen keşfedildi "Bu seferki farklı" 2 yıl Mitsubishi 2020 yılına kadar elektrikli SUV modeli geliştirmeyi planlıyor 2 yıl Kendine kendine birleşen telefonlar geliyor 2 yıl Microsoft uygulamaları, Lenovo telefonlarında ön yüklü olarak gelecek 2 yıl MIT, WiFi'da 10 kat hız artışı için çalışıyor 2 yıl Popüler uygulama Prisma artık internete ihtiyaç duymuyor 2 yıl Suriye’deki operasyonda IŞİD’i Roketsan’ın ürettiği ÇNRA’lar vurdu 2 yıl Project Loon için Google önemli bir mühendisi kadrosuna kattı 2 yıl Dünyanın en hızlı seri üretim aracı: Tesla Model S P100D 2 yıl Steve Wozniak: iPhone 7′de kulaklık girişinin kaldırılması insanları sinirlendirecek 2 yıl Türkiye’nin yeni uyduları Türksat 5A ve 5B için çalışmalar başlıyor 2 yıl Gelecek yıl iPhone modelinde kavisli ekran görebiliriz 2 yıl Samsung Z2 duyuruldu: İlk 4G destekli Tizen telefonu 2 yıl Corsair 400C "Minik Beyaz" kasayı inceliyoruz 2 yıl Narcos'un 2.sezonundan yeni fragman ve poster 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN PCI Express 4.0 standardı, slot üzerinden en az 300 Watt desteği ile geliyor Sonraki Pokemon Go için rüzgar tersten esmeye başladı 2 yıl Türkiye’de yenilenebilir enerjiye 6 ayda 2 milyar dolar 2 yıl HBM3 bellekler geliyor 2 yıl AMD, Nvidia’nın pazar payından çalmaya devam ediyor 2 yıl Çalgı Çengi İkimiz’den ilk tanıtım videosu geldi 2 yıl Kobe Bryant’tan teknoloji sektörüne 100 milyon dolarlık yatırım 2 yıl Volkswagen'da kriz büyüyor: Golf'ün üretimi durduruldu 2 yıl Paypal Türkiye’ye geri dönüyor 2 yıl Lian Li’den yüksekliği otomatik ayarlanabilen masa 2 yıl Daha ucuz HBM bellekler yolda 2 yıl Vodafone Türkiye’de CEO değişikliği 2 yıl Samsung, elden geçirilmiş amiral gemisi telefonlar satmaya başlayacak 2 yıl Nvidia Tegra Parker: Mobil dünyanın en güçlü yonga seti 2 yıl Android 7.0 Nougat, resmi olarak dağıtıma başladı 2 yıl Türkiye’nin ilk açık inovasyon kampı Hack’n Break tüm hızıyla devam ediyor 2 yıl Sony Xperia XA inceleme videosu "Tüm detayları mercek altında" 2 yıl Dünyanın en pahalı şehirleri sıralaması açıklandı: İstanbul ucuzluyor! 2 yıl NSA, yıllarca Cisco'nun güvenlik duvarlarını gözetlemiş 2 yıl Virajı algılayamayan Tesla bariyerlere çarptı 2 yıl Hack'n Break: Tek tıkla profesyonel çeviri "Çevir.io" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim