PCI Express 4.0 standardı, slot üzerinden en az 300 Watt desteği ile geliyor

Bilgisayar sistemlerinde hızlı veri aktarımı için geliştirilen platformlardan birisi olan PCI Express, bu yılın sonlarında dördüncü sürümüne geçmek için hazırlık yapıyor. IDF 2016 etkinliğinde yeni sürümün detayları da ortaya çıktı.

PCI Express 4.0

PCI-SIG grubu tarafından çalışmaların devam eden PCI Express 4.0, veri transferinde 2 kata kadar güç aktarımında ise 4 kata kadar artış öngörüyor. Bu sayede PCI Express 3.0 ile karşılaşılan pek çok darboğazın da önüne geçilmiş oluyor.

Hali hazırda 0.7 numaralı beta sürümü üzerinde çalışan PCI Express 4.0, yılın sonlarına doğru 1.0 yani final sürümüne geçecek. Ardından da üreticilerin final sürümünü temel alan sistemleri piyasaya sürmesi bekleniyor.

PCI Express 4.0, saniyede 16 Giga transfer oranı ile bir önceki sürümü ikiye katlıyor. Ayrıca hat başına bant genişliği de iki kat artarak 2GB seviyesine çıkıyor. Böylece 4 hat üzerinden 7.9GB/s, 8 hat üzerinden 15.8GB/s ve 16 hat üzerinden de 31.5GB/s bant genişliği elde ediliyor. Grafik kartlarının bu sayede sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik içeriklerinde çok daha fazla bant genişliği kullanmasının da önü açılıyor.

Güç Aktarımı

PCI Express 4.0, özellikle güç aktarımı konusunda büyük bir sıçrama yapıyor. Bir önceki versiyonda 75Watt sınır değerini görmüştük. Pek çok slot ise varsayılan olarak 25W değerini destekliyordu. PCIe 4.0 ile artık en düşük güç aktarım seviyesi 300 Watt oluyor. Tavan ise 400 veya 500 Watt olarak belirlenecek. Önceki versiyona göre 4-6 kat arasında artıştan bahsediyoruz.

Günümüzde, ekstra bir güç bağlantısı gerektirmeyen ekran kartları maksimum 75W seviyesinde enerji harcıyor ve bu bakımdan alt seviyede kalıyordu. 400 veya 500 Watt üst değerler söz konusu olduğunda, Pascal tabanlı Nvidia Titan X (250W TDP) ekran kartını bile harici bir güç kaynağı gerektirmeden slot üzerinden kullanmak mümkün olacak.

Bilgisayar sistemleri dışında da, PCIe 4.0 standardından faydalanacak pek çok sektör bulunuyor. İlk olarak, yükselen hızların maliyetleri düşüreceğini de belirtelim. Artık daha az hat üzerinden daha hızlı veri transferi yapılacağı için, üreticiler tasarruf yapabilecek.

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Diğer taraftan tek bir PCIe 4.0 hattı üzerinden 10Gb Ethernet bağlantıları mümkün hale geliyor. Yine Nesnelerin İnterneti için PCIe 4.0 üzerinde Quarter Swing gibi çeşitli optimizasyonlar da yer alıyor. Hali hazırda 0.7 sürümünde çalışan bazı markaların ürünleri mevcut ancak yaygın kullanımı 1.0 sürümü ile görebileceğiz.