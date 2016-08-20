Intel ve Nvidia’nın benchmark kavgası

Hitap ettiği kategoriler açısından birbirine en uzak iki firma olarak gösterilen Nvidia ve Intel’in yolları artık bir noktada kesişmeye başlıyor. O da yapay zeka. Makine öğrenme dili ve derin öğrenme gibi konularda yatırım yapan iki firma, zaman zaman anlaşmazlıklar yaşıyor.

Intel Xeon Phi

Intel, bir süre önce 72 çekirdekli Xeon Phi işlemcisini duyurmuştu. 1.5GHz saat hızında çalışan Intel Xeon Phi 7290 işlemcisi, entegre bir belleğe sahip. Özel tasarlanmış MCDRAM bellek tipi, DDR4 belleklerden 5 kat daha hızlı. Kutu içerisinde saniyede 7.2 milyar transfer yapabilen 16GB MCDRAM bellek yer alıyor. Böylece bant genişliği 490GB/s seviyesine çıkabiliyor. Ayrıca harici olarak 384GB’a kadar da 2400MHz DDR4 bellek kullanılabiliyor.

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Xeon Phi için Intel’in özel geliştirdiği Omni Path adında bir iletişim teknolojisi kullanılıyor. Nvidia NVLINK çözümüne benzetebileceğimiz çift portlu Omni Path, 100Gbps veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Bunun için işlemcinin monte edileceği sistemin de buna göre optimize edilmesi gerekiyor. Omni Path, yonganın kenarına entegre edilmiş durumda. İş istasyonları çözümlerinde ise Omni Path entegrasyonu olmadan da standart bağlantılar ile kullanabiliyorsunuz. Xeon Phi ailesi, analiz yeteneklerine odaklandığı için oyun akışları gibi alanlara uygun değil.

Intel, sunucu başına en iyi performansı sunduğunu belirttiği Intel Xeon Phi 7290 yanında 3 yeni işlemci daha getiriyor. 68 çekirdekli Xeon Phi 7250, 64 çekirdekli Xeon Phi 7230 ve Xeon Phi 7210 işlemciler yine 16GB entegre bellek ile geliyor. Intel Xeon Phi 7290 için 6300$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş.

Benchmark Kavgası

Intel, bu hafta yapılan ISC 2016 konferansında, yeni Phi işlemcilerinin Maxwell tabanlı sunucu grafik kartlarını nasıl geride bıraktığını benchmark testleri ile anlatmıştı. Firma 4 adet Xeon Phi işlemcisi ile 4 adet Maxwell grafik kartını Caffe AlexNet testlerine soktu ve 2.3 kat daha hızlı olduğunu gördü. Ayrıca ölçekleme konusunda da yüzde 38 daha iyiydi.

Nvidia ise hemen sunuma cevap vermekte gecikmedi. Firma yayınladığı blog yazısında, Intel’in kullandığı Caffe AlexNet testlerinin 18 aylık olduğunu ve haliyle ekran kartlarındaki bazı optimizasyonları göremediğini açıkladı. Yazılımın son sürümüyle yapılan testlerde ise ortaya çok farklı sonuçlar çıkıyor.

Nvidia’nın Maxwell ekran kartları yeni testlerde yüzde 30 daha hızlı öğrenebiliyor. Pascal tabanlı Titan X ekran kartında ise bu fark yüzde 90 seviyesine çıkıyor. Ayrıca 8 adet Tesla P100 ekran kartı barındıran DGX-1 makinesinin ise 5 kat daha hızlı sonuçlar verdiği ifade ediliyor.

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Görüldüğü kadarıyla, yapay zeka alanında Intel ve Nvidia arasında büyük bir çekişme yaşanıyor. Elbette Nvidia’nın bu alanda çok daha büyük bir tecrübesi var. Hatta bir dönem Apple ve IBM arasında yaşanan olaydan hatırlayacağımız şekilde, Nvidia’nın bir açıklaması da var. Firma, Intel’in yapay zeka alanına girişini büyük bir memnuniyetle karşıladığını ve gelecek için büyük potansiyel vadettiğini ifade ediyor.