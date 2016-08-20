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Intel ve Nvidia’nın benchmark kavgası

Intel, bu hafta yapılan ISC 2016 konferansında, yeni Phi işlemcilerinin Maxwell tabanlı sunucu grafik kartlarını nasıl geride bıraktığını benchmark testleri ile anlatmıştı.
2 yıl
14,2b
1
23
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Hitap ettiği kategoriler açısından birbirine en uzak iki firma olarak gösterilen Nvidia ve Intel’in yolları artık bir noktada kesişmeye başlıyor. O da yapay zeka. Makine öğrenme dili ve derin öğrenme gibi konularda yatırım yapan iki firma, zaman zaman anlaşmazlıklar yaşıyor.

Intel Xeon Phi

Intel, bir süre önce 72 çekirdekli Xeon Phi işlemcisini duyurmuştu. 1.5GHz saat hızında çalışan Intel Xeon Phi 7290 işlemcisi, entegre bir belleğe sahip. Özel tasarlanmış MCDRAM bellek tipi, DDR4 belleklerden 5 kat daha hızlı. Kutu içerisinde saniyede 7.2 milyar transfer yapabilen 16GB MCDRAM bellek yer alıyor. Böylece bant genişliği 490GB/s seviyesine çıkabiliyor. Ayrıca harici olarak 384GB’a kadar da 2400MHz DDR4 bellek kullanılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Intel Kaby Lake platformu, MOBA oyunlarını harici grafik birimi olmadan oynatabilecek"

Xeon Phi için Intel’in özel geliştirdiği Omni Path adında bir iletişim teknolojisi kullanılıyor. Nvidia NVLINK çözümüne benzetebileceğimiz çift portlu Omni Path, 100Gbps veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Bunun için işlemcinin monte edileceği sistemin de buna göre optimize edilmesi gerekiyor. Omni Path, yonganın kenarına entegre edilmiş durumda. İş istasyonları çözümlerinde ise Omni Path entegrasyonu olmadan da standart bağlantılar ile kullanabiliyorsunuz. Xeon Phi ailesi, analiz yeteneklerine odaklandığı için oyun akışları gibi alanlara uygun değil.

Intel, sunucu başına en iyi performansı sunduğunu belirttiği Intel Xeon Phi 7290 yanında 3 yeni işlemci daha getiriyor. 68 çekirdekli Xeon Phi 7250, 64 çekirdekli Xeon Phi 7230 ve Xeon Phi 7210 işlemciler yine 16GB entegre bellek ile geliyor. Intel Xeon Phi 7290 için 6300$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş.

Benchmark Kavgası

Intel, bu hafta yapılan ISC 2016 konferansında, yeni Phi işlemcilerinin Maxwell tabanlı sunucu grafik kartlarını nasıl geride bıraktığını benchmark testleri ile anlatmıştı. Firma 4 adet Xeon Phi işlemcisi ile 4 adet Maxwell grafik kartını Caffe AlexNet testlerine soktu ve 2.3 kat daha hızlı olduğunu gördü. Ayrıca ölçekleme konusunda da yüzde 38 daha iyiydi.

Nvidia ise hemen sunuma cevap vermekte gecikmedi. Firma yayınladığı blog yazısında, Intel’in kullandığı Caffe AlexNet testlerinin 18 aylık olduğunu ve haliyle ekran kartlarındaki bazı optimizasyonları göremediğini açıkladı. Yazılımın son sürümüyle yapılan testlerde ise ortaya çok farklı sonuçlar çıkıyor.

Nvidia’nın Maxwell ekran kartları yeni testlerde yüzde 30 daha hızlı öğrenebiliyor. Pascal tabanlı Titan X ekran kartında ise bu fark yüzde 90 seviyesine çıkıyor. Ayrıca 8 adet Tesla P100 ekran kartı barındıran DGX-1 makinesinin ise 5 kat daha hızlı sonuçlar verdiği ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "MSI, dizüstü ailesini Pascal mobil grafik kartları ile yeniliyor"

Görüldüğü kadarıyla, yapay zeka alanında Intel ve Nvidia arasında büyük bir çekişme yaşanıyor. Elbette Nvidia’nın bu alanda çok daha büyük bir tecrübesi var. Hatta bir dönem Apple ve IBM arasında yaşanan olaydan hatırlayacağımız şekilde, Nvidia’nın bir açıklaması da var. Firma, Intel’in yapay zeka alanına girişini büyük bir memnuniyetle karşıladığını ve gelecek için büyük potansiyel vadettiğini ifade ediyor. 

 

http://www.tweaktown.com/news/53479/nvidia-accuses-intel-cheating-xeon-phi-benchmarks/index.html Yorum Yaz
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M@U 2 yıl en beğenilen Kefelon
Kefelon

Kızdırmayın Intel'i, bir günde siler süpürür sonra ekran kartı piyasasını


Ne yazık ki Intel bile olsan her şeyi yapamazsın. Bundan 7-8 yıl önce Intel'le Nvidia yine kavgaya tutuşmuşlardı bu mevzularda. Hatta Intel çipsetlerinden Nvidia IGP'ler çıkarıldı. Hatta Nvidia anakart işinden tamamen çıkmak zorunda kaldı. O sıralar Intel IGP (onboard GPU) performansını 10 kat artıracağız demişti, harici GPU işine darbe vurmak için. Nvidia da 10 kat artırsalar bile bize yetişemezler gibisinden bir yanıt vermişti. Hatta o sıralar Intel CUDA'ya, Nvidia da Larrabee'ye laf atıyor. Intel'e göre CUDA, bu sektör için yalnızca ilginç bir anı olarak kalacaktı. Nvidia'ya göre ise Larrabee slide gösterisinden öteye geçemeyecekti. Dahası, Nvidia bir de karikatür sitesi açıp Intel'le dalga geçmişti.
Intel'in GPU için çabaladığını ancak bu çabalarının yanlış olduğunu ifade eden karikatürler yayınlamışlardı.

Aradan yıllar geçtikten sonra bu alanda Nvidia'nın daha doğru işler yaptığı anlaşıldı. Çünkü Intel, Larrabee'yi çok geçmeden iptal edip yazılım tarafında geliştirmeye devam edeceğini duyurdu. CUDA ise standart gibi bir şey oldu, piyasada çok güçlendi. Diğer taraftan Intel GPU işinde çok önemli (Richard Huddy gibi) bir sürü ismi bünyesine katarak dediğini yaptı ve IGP performansını çok ciddi şekilde arttırdı. Ancak Nvidia da dediğini yaparcasına giriş seviyesi kartların performansını bile çok üst düzey bir hale getirdi. Hatta 2014 Şubat ayında çıkan ilk Maxwell mimarili ürününü daha çok Intel'in IGP'leri ile yarıştırarak ciddi bir mesaj da göndermiş oldu. Zira GM107 GPU'su ile Nvidia, Intel'in en güçlü IGP'sinden 3 kata kadar daha verimli ve daha yüksek performans gösteren ürünler sunabiliyordu.

Tabi tüm bunlar olurken iki firma bir de ortaklık anlaşması yaptılar. Aslında birbirlerini tartıyor olsalar da iki firma da yerini anladı. Gerçi Nvidia, Intel'in karşısında çok küçük bir firma olduğunu, Intel'i bir çeşit hükümdar olarak gördüğünü (resmi olarak) kabul edip buna uygun açıklamalarda bulunuyordu. Yani yerini her zaman biliyordu ve bunu da sürekli vurguluyordu. Ama bu sürecin sonunda Intel, GPU işine öyle kafasına estiği gibi giremeyeceğini anlamış oldu. Sonuç olarak CPU işi Intel'in hükümranlığında, GPU işi Nvidia'nın liderliğinde ilerlemeye devam etti.

Şimdi burdaki sürtüşme de ilk Maxwell'ler çıktığı zamanki gibi bir çeşit nabız yoklama. Ama burada iş biraz daha ciddi. Çünkü CPU ile GPU işinin kesiştiği nokta bu bilgi-işlem sektörü. Burada iki firma hala birbirlerinin en büyük rakipleri konumundalar. Böyle olunca da en ufak hareketlenmeden bir alev topu yükselebiliyor. İki taraf da birbirlerini dikkatle izleyip açıklarını arıyorlar mutlaka. Sonucunda da bu tip haberler söz konusu oluyor.
KefelonKızdırmayın Intel'i, bir günde siler süpürür sonra ekran kartı piyasasınıNe yazık ki Intel bile olsa...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Patren 2 yıl
kavga büyürsün daha beter olsunlar yesinler birbirini :D
2 Yanıt Yanıtla +22
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# Ace # 2 yıl
Umarım atışmaları dahada büyür.
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Rubisco 2 yıl
Reklamlık bi yanı vs. yok bunun. Intel'de Phi üstünde fixed point ile floating pointe göre hem enerji tasarrufu hem yüksek hız elde edilebileceğini ve Caffe/Alex'in bu şekilde hassasiyet kaybı olmadan da kullanılabileceğinden vs. başladı diye biliyorum bunların temelini.
Intel'deki mühendisler Google'ın TPU Çipi için (tensorflow'u çalıştırmak için geliştirilen özel bi AI çipi) 8 bit'in hassasiyet problemi yaratacağından bahsediyorlardı (Google'ın TPU'su FP16'ya göre doğal olarak çok daha düşük precision/hassasiyete sahip, ama karşılığında da yine doğal olarak çok yüksek hıza sahip, kazandıkları GO oyunununda bunlar kullanılmıştı). Şimdi kendileri FP'ye gerek olmadığınğ, fixed point'in yeterli olduğuna vs. kanaat getirdiler.
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GamerYigit17 2 yıl
Gta 5 açar mı bunlar ?

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black_flood 2 yıl
nvidia istedikten sonra her türlü ezer bilişim sektörü başladığından beri var ve intelin uğraştığı alana cihaz üretmediği için fark yemesi doğal sonuçta intel rakip olabilecek hiç ürün çıkartmadı bu güne kadar ama artık dişli bir rakip olduğunu gösterdi.
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BekirTemel 2 yıl
sağlam kavaga
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Nevfel 2 yıl
Bel altı strateji ile rakibini ezmeyi intelden öğrenen nvidia şimdi intel aynısını ona yapınca dırdır ediyor. Al birini vur ötekine. Amd olmasa bunlar celeron işlemci ve gt420 ayarında ekran kartına 500 dolar istemekten çekinmeyecek kadar "iyi" firmalar. Teknoloji üretebilirsin ama bu senin ne kadar adi bir firma olduğun gerçeğini değiştirmiyor.
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brkylmz19990102 2 yıl
AMD de bu alana girerse bilişim çağının en parlak dönemlerini yaşıyor olabiliriz .
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lterlemez 2 yıl
Inter gpu için ne yapabilir bilmiyorum ama NVidia cpu için bir şeyler yapabilirse ortalığı çok karıştırır. Ama şöyle bir garip durum var, hem yapsın istiyorum hem de yapmasın istiyorum. Çünkü NVidia da Intel gibi biraz para göz. Yani 6 Gb'lık ile 3Gb'lık 1060 olayı tam bir saçmalık, aradaki fark 50$ etmez bence. Resmen 6'lık alınsın diye yapılan hırçın bir davranış, böyle satış politikası olmaz yani...
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gcb1903 2 yıl
Nvidia ayağını denk alsın. Radeon birimini Intel satın alırsa özellikle dizüstünde elinde tuttuğu % 80 pazar payı pufff. Düşünsenize Intel hd grafik yerine rx 460 var cpu içinde.
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Patren 2 yıl
kavga büyürsün daha beter olsunlar yesinler birbirini :D
2 Yanıt Yanıtla +22
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kadirirdem 2 yıl Patren
patren

kavga büyürsün daha beter olsunlar yesinler birbirini :D

:D :D
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R-10 2 yıl Patren


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OverClocK1ng 2 yıl
Intel'in bu konuda nVidia'ya yetişebileceğini düşünmüyorum. Zira nVidia her yeni mimaride çok büyük yol kat ediyor. Intel'e bakarsanız, masaüstünü örnek verecek olursak 3670K ile 4670K ve yeni 6000 serisi işlemciler arasındaki farka bakın anlarsınız.
Oysa nVidia'da GeForce 770 ile 970 arasında bile ne kadar fark var. Bir de 1000 serisinde ne büyük atlama oldu. O yüzden Intel masaüstünde çok büyük performans getirisi olan yeni bir mimari ortaya koymadıkça, ağzıyla kuş tutsa nVidia ya yetişemeeeeez...
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Ussuz 2 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Intel'in bu konuda nVidia'ya yetişebileceğini düşünmüyorum. Zira nVidia her yeni mimaride çok büyük yol kat ediyor. Intel'e bakarsanız, masaüstünü örnek verecek olursak 3670K ile 4670K ve yeni 6000 serisi işlemciler arasındaki farka bakın anlarsınız.
Oysa nVidia'da GeForce 770 ile 970 arasında bile ne kadar fark var. Bir de 1000 serisinde ne büyük atlama oldu. O yüzden Intel masaüstünde çok büyük performans getirisi olan yeni bir mimari ortaya koymadıkça, ağzıyla kuş tutsa nVidia ya yetişemeeeeez...

Ortada rakip olmayınca adamlar neden daha iyisini yapsın ki tamamen rekabetle ilgili.
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