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PCIe 4.0 enerji aktarımı söylendiği gibi değil

PCI-SIG grubunun yaptığı açıklamalarda, PCIe 4.0 standardının slot üzerinden 300W enerji çekebildiği ifade edilmişti ancak son gelişmelere göre bir yanlış anlaşılma mevcut.
2 yıl
6,6b
1
16
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayar sistemlerinde hızlı veri aktarımı için geliştirilen platformlardan birisi olan PCI Express, bu yılın sonlarında dördüncü sürümüne geçmek için hazırlık yapıyor. Teknik detayları paylaşılan yeni standardın enerji aktarımı konusunda bir farklılık var.

İlk yapılan açıklamalarda, PCIe 4.0 standardının slot üzerinden 300W enerji çekebildiği ifade edilmişti ancak son gelişmelere göre, PCI-SIG grubunun verdiği bilgilerde bir yanlış anlaşılma mevcut. PCIe 4.0 standardında slot üzerinden yine en fazla 75W enerji aktarımı yapılabiliyor. Yani GTX 1080 gibi ekran kartlarının güç bağlantısı gerektirmemesi söz konusu değil.

Standardın önceki versiyondan farkı ise, güç bağlantısı üzerinden 225W üzerine çıkabilmesi. Bu da toplamda 300W seviyesinin geçilebileceği anlamına geliyor. PCI-SIG yöneticileri, toplam enerji aktarımının 400W-500W seviyelerine çıkabileceğini belirtiyor.

PCI Express 4.0

Hali hazırda 0.7 numaralı beta sürümü üzerinde çalışan PCI Express 4.0, yılın sonlarına doğru 1.0 yani final sürümüne geçecek. Ardından da üreticilerin final sürümünü temel alan sistemleri piyasaya sürmesi bekleniyor.

PCI Express 4.0, saniyede 16 Giga transfer oranı ile bir önceki sürümü ikiye katlıyor. Ayrıca hat başına bant genişliği de iki kat artarak 2GB seviyesine çıkıyor. Böylece 4 hat üzerinden 7.9GB/s, 8 hat üzerinden 15.8GB/s ve 16 hat üzerinden de 31.5GB/s bant genişliği elde ediliyor. Grafik kartlarının bu sayede sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik içeriklerinde çok daha fazla bant genişliği kullanmasının da önü açılıyor.

Ayrıca Bkz. "MIT, WiFi'da 10 kat hız artışı için çalışıyor"

Diğer taraftan tek bir PCIe 4.0 hattı üzerinden 10Gb Ethernet bağlantıları mümkün hale geliyor. Yine Nesnelerin İnterneti için PCIe 4.0 üzerinde Quarter Swing gibi çeşitli optimizasyonlar da yer alıyor. Hali hazırda 0.7 sürümünde çalışan bazı markaların ürünleri mevcut ancak yaygın kullanımı 1.0 sürümü ile gelecek yıl görebileceğiz.

 

http://www.techspot.com/news/66108-pcie-4-wont-support-300-watts-slot-power.html Yorum Yaz
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dostum kertenkele 2 yıl en beğenilen
Aynı paragrafı 3 kere yazmasanız olmuyor dimi okuyucuyu enayi yerine koymaktan başka birşey değil bu.
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SONEKTRA 2 yıl
Kan Dı Rıl Dık
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Hasan07-36 2 yıl
Önceki çıkan 300 watt güç verebilecek haberinde neden bu kadar heyecanlanıldı anlamıyorum. Hadi anakart üzerindeki port 300 watt verebilsin. Bu gücü anakarta kim verecek? Tabi ki güç kaynağı? Peki işlemciyi besleyen 8 pin kablosunu bunu kaldırabilir mi? Kesinlikle kaldıramaz. 24 pin güç bağlantısı bunu kaldırabilir mi? Tabi ki o da 300 watt güç aktaramaz anakarta.

Bu durumda ekran kartına bağlayacağınız PCI Express güç kablolarını anakarta bağlayacaktınız. Üstüne anakartlar biraz daha karmaşık duruma gelecek ve bu gücü kaldırabilecek komponent ve yollar nedeniyle daha pahalı olabilecekti. Bunun yanında sorun çıkarma olasılığı artacaktı. Bu sebeple anakarta ekstra kablo bağlayacağıma o kabloyu gider ekran kartına bağlarım daha iyi. İyi ki 300 watt verebileceği haberi doğru değilmiş...
Önceki çıkan 300 watt güç verebilecek haberinde neden bu kadar heyecanlanıldı anlamıyorum. Hadi anakart üzerindeki port 300 watt verebilsin. Bu gücü anakarta k...
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kadirirdem 2 yıl
ya birde aynı şeyi 2-3 kere yazıyorsunuz bu ara bu nedir abi ?...
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Das Boot 2 yıl
Zaten o iş olacak gibi değildi. Yani fiziksel formu değişmesi gerekirdi tüm slotların ve anakartın. 300-400watt çok ciddi bir güç.
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alito 2 yıl
Bende 300-400 Watt gücü, anakartı pişirmeden PCI-E portundan nasıl verecekler diye düşünüp duruyordum.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
AGP ekran kartlarının sonu gibi !
bu kart yuvasınında sonu yaklaşıyor gibi !
şimdi yeni çıkacak standartları bekliyoruz :)
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Hasan07-36 2 yıl
Önceki çıkan 300 watt güç verebilecek haberinde neden bu kadar heyecanlanıldı anlamıyorum. Hadi anakart üzerindeki port 300 watt verebilsin. Bu gücü anakarta kim verecek? Tabi ki güç kaynağı? Peki işlemciyi besleyen 8 pin kablosunu bunu kaldırabilir mi? Kesinlikle kaldıramaz. 24 pin güç bağlantısı bunu kaldırabilir mi? Tabi ki o da 300 watt güç aktaramaz anakarta.

Bu durumda ekran kartına bağlayacağınız PCI Express güç kablolarını anakarta bağlayacaktınız. Üstüne anakartlar biraz daha karmaşık duruma gelecek ve bu gücü kaldırabilecek komponent ve yollar nedeniyle daha pahalı olabilecekti. Bunun yanında sorun çıkarma olasılığı artacaktı. Bu sebeple anakarta ekstra kablo bağlayacağıma o kabloyu gider ekran kartına bağlarım daha iyi. İyi ki 300 watt verebileceği haberi doğru değilmiş...
Yanıtla +13
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V4LKyR 2 yıl
QANDIRDIM ZAAAAAAAAAA XDé
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Firaristt 2 yıl
Şu haber taş çatlasa 3 paragraf olması lazım ama 7 paragraf. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Yoksa enayi yerine koymaya mı çalışıyorsunuz? Kelime sayısı çok olsun, dolu gözüksün diye saçma sapan şeyler yapmaktan vazgeçin. Tık almak için başlıklar, dolu gözüksün diye tekrarlanan paragraflar...
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selahattın ısık 2 yıl
Marsta su bulundu.
Ama kuyu suyu icilmiyor.
Haberlerinden..
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selcuksert38 2 yıl
ARTİZ Mİ?
ARTİZ NE ARAR LA BAZARDA...!!!???
DEMİŞ ADAMLAR:::)))
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yoksulseytan22 2 yıl
Yabancı sitelerden anca iki üç satır cevirebilecek düzeyde olan editörler yapıyor bunu. Kopyala yapıştır habercilik bile yarım yamalak!
Zaytungun haberciliği bile daha dolu içerik sağlıyor. Yüzde 99 unun ironi olmasına rağmen.
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edd121 2 yıl
m2 ssd ye falan yarayacak hatlar dolmadan hızlı veri erişimi falan filan yarınlara kaldı umutlar yine belki 10nm falan gtx 750ti selefi bi güç bağlantısız orta seviye güçlü kart çıkar da anca o şekil falan yararlanırız artık.
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blackzeros 2 yıl
kablo lobisi...
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