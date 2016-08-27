PCIe 4.0 enerji aktarımı söylendiği gibi değil

Bilgisayar sistemlerinde hızlı veri aktarımı için geliştirilen platformlardan birisi olan PCI Express, bu yılın sonlarında dördüncü sürümüne geçmek için hazırlık yapıyor. Teknik detayları paylaşılan yeni standardın enerji aktarımı konusunda bir farklılık var.

İlk yapılan açıklamalarda, PCIe 4.0 standardının slot üzerinden 300W enerji çekebildiği ifade edilmişti ancak son gelişmelere göre, PCI-SIG grubunun verdiği bilgilerde bir yanlış anlaşılma mevcut. PCIe 4.0 standardında slot üzerinden yine en fazla 75W enerji aktarımı yapılabiliyor. Yani GTX 1080 gibi ekran kartlarının güç bağlantısı gerektirmemesi söz konusu değil.

Standardın önceki versiyondan farkı ise, güç bağlantısı üzerinden 225W üzerine çıkabilmesi. Bu da toplamda 300W seviyesinin geçilebileceği anlamına geliyor. PCI-SIG yöneticileri, toplam enerji aktarımının 400W-500W seviyelerine çıkabileceğini belirtiyor.

PCI Express 4.0

Hali hazırda 0.7 numaralı beta sürümü üzerinde çalışan PCI Express 4.0, yılın sonlarına doğru 1.0 yani final sürümüne geçecek. Ardından da üreticilerin final sürümünü temel alan sistemleri piyasaya sürmesi bekleniyor.

PCI Express 4.0, saniyede 16 Giga transfer oranı ile bir önceki sürümü ikiye katlıyor. Ayrıca hat başına bant genişliği de iki kat artarak 2GB seviyesine çıkıyor. Böylece 4 hat üzerinden 7.9GB/s, 8 hat üzerinden 15.8GB/s ve 16 hat üzerinden de 31.5GB/s bant genişliği elde ediliyor. Grafik kartlarının bu sayede sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik içeriklerinde çok daha fazla bant genişliği kullanmasının da önü açılıyor.

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Diğer taraftan tek bir PCIe 4.0 hattı üzerinden 10Gb Ethernet bağlantıları mümkün hale geliyor. Yine Nesnelerin İnterneti için PCIe 4.0 üzerinde Quarter Swing gibi çeşitli optimizasyonlar da yer alıyor. Hali hazırda 0.7 sürümünde çalışan bazı markaların ürünleri mevcut ancak yaygın kullanımı 1.0 sürümü ile gelecek yıl görebileceğiz.