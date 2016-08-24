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MIT, WiFi'da 10 kat hız artışı için çalışıyor

MIT Enstitüsü ve AI Laboratuvarı araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, hali hazırdaki WiFi ağlarının hızlarını 10 kat daha fazla arttırmayı amaçlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çok yoğun olmayan örneğin evimizdeki WiFi ağları, yeterli seviyede hız ve bant genişliği sunabiliyor. Kullanıcı sayısı ve engel oluşturacak duvarlar artmaya başladıkça, bağlantı hızları da yerde sürünmeye başlıyor. Bir grup araştırmacı, bu engellerin üstesinden gelmek için çalışıyor.

MIT Enstitüsü ve AI laboratuvarı araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, WiFi ağlarının hızlarını 10 kat daha arttırmayı amaçlıyor. Hali hazırdaki MIMO teknolojisini kullanan araştırmacılar, yeni optimizasyonlarla teknolojiyi daha verimli hale getirmiş.

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MIMO teknolojisi, gönderici ve alıcı antenlerle aktarım verimliliğini arttırmak amacını taşıyor. Araştırmacılar, yaptıkları optimizasyonlarla MIMO teknolojisinin yönlendirici veya erişim noktası gibi cihazların koordinatlarını tespit etmesini ve sürekli farklı frekanslarda sinyal göndermesini sağlamış. Böylece çakışmalar ve engeller daha kolay bir şekilde aşılabilmiş.

Araştırmacılar, yeni çözüme MegaMIMO adını vermiş ve çözüm şu anda 2.0 sürümüne sahip. 4 adet birbirinden bağımsız alıcı ve vericilerle yapılan ortam testlerinde, çözümün yaklaşık olarak 10 kat daha hızlı veri transferi yapabildiği görülmüş. Ayrıca 3.6 kat daha fazla bant genişliği de elde edilebilmiş.

Çözüm oldukça ilerlemiş aşamada olsa da, henüz ticari hayata geçmek için uygun değil. Ekip, ticari olarak da yeni çözümü insanlara sunabilmek adına çalışmalarına devam ediyor. Şimdilik net bir tarih mevcut değil.

 

http://bgr.com/2016/08/23/wifi-routers-speed-mit-researchers/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Bana 3mb hızla gelecekse ne gerek var boşa masrafa tüketici için.
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zengier 3 yıl
hakikaten AKK ya neden bagladiniz ? bilmiyorsan bari bisi yazmis olmak icin yazma. en bazitinden evdeki aginiza dahil ettiginiz bir NAS istasyonuna erisirken elde edeceginzi hizlarin artmasini saglar bu . kabloya makum olmaktan kurtarir boyle senaryolar icin. ayrica widi gibi kablosuz goruntu teknoljilerinden gercek zamanli olmasa bile cok daha dusuk gecikmeli goruntu aktarimlari mumkun olur. hatta 4 gbit bir bant genisligine ulasilabilir ise fHD gercek zamanli 60 fps goruntu aktarimi mumkun bile olur.
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cabriolet1981 3 yıl
Olay haberdeki gibiyse, bu teknoloji bana gayet de ticari hayata geçmek için yeterli gibi geldi. Neyi bekliyorlar anlamadım.
Bu arada akk denmiş ama bahsedilen gelişme, wifi ile veri aktarımındaki hızlanmayla ilgili. Yani bu teknoloji evlerimize girerse modeme kablolu bağlantı ile kablosuz bağlantı arasındaki hız farkı ortadan kalkacak.
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kadirirdem 3 yıl
bunlar abd veya avrupa'da olur fakat bizde akk varken bunlar zor...
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Audi383848 3 yıl
Bizde akk varken bunlar boş...

Akk kalksın da önce.
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OverClocK1ng 3 yıl Audi383848

Çekim gücünü ve çekim kalitesini arttırsınlar.
Piyasada bir sürü Ralink çipsetli, arattığın zaman Şahin gibi onlarca ağ gören ama bağlan dediğin zaman bağlanamayan wifi var...
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