MIT, WiFi'da 10 kat hız artışı için çalışıyor

Çok yoğun olmayan örneğin evimizdeki WiFi ağları, yeterli seviyede hız ve bant genişliği sunabiliyor. Kullanıcı sayısı ve engel oluşturacak duvarlar artmaya başladıkça, bağlantı hızları da yerde sürünmeye başlıyor. Bir grup araştırmacı, bu engellerin üstesinden gelmek için çalışıyor.

MIT Enstitüsü ve AI laboratuvarı araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, WiFi ağlarının hızlarını 10 kat daha arttırmayı amaçlıyor. Hali hazırdaki MIMO teknolojisini kullanan araştırmacılar, yeni optimizasyonlarla teknolojiyi daha verimli hale getirmiş.

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MIMO teknolojisi, gönderici ve alıcı antenlerle aktarım verimliliğini arttırmak amacını taşıyor. Araştırmacılar, yaptıkları optimizasyonlarla MIMO teknolojisinin yönlendirici veya erişim noktası gibi cihazların koordinatlarını tespit etmesini ve sürekli farklı frekanslarda sinyal göndermesini sağlamış. Böylece çakışmalar ve engeller daha kolay bir şekilde aşılabilmiş.

Araştırmacılar, yeni çözüme MegaMIMO adını vermiş ve çözüm şu anda 2.0 sürümüne sahip. 4 adet birbirinden bağımsız alıcı ve vericilerle yapılan ortam testlerinde, çözümün yaklaşık olarak 10 kat daha hızlı veri transferi yapabildiği görülmüş. Ayrıca 3.6 kat daha fazla bant genişliği de elde edilebilmiş.

Çözüm oldukça ilerlemiş aşamada olsa da, henüz ticari hayata geçmek için uygun değil. Ekip, ticari olarak da yeni çözümü insanlara sunabilmek adına çalışmalarına devam ediyor. Şimdilik net bir tarih mevcut değil.