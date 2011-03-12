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PNY fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 560 Ti OC2 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PNY fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 560 Ti OC2 modelini duyurdu
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Donanım üreticisi PNY, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen GeForce GTX 560 Ti OC2 modelini kullanıma sunuyor. Nvidia'nın referans tasarımını baz alan ekran kartı, daha yüksek çalışma frekansları ile geliyor. Açıklanan bilgilere göre kart, 900MHz GPU, 1800MHz paralel işlemci ve 4212MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

Nvidia'nın GF114 GPU'sundan güç alan PNY GeForce GTX 560 Ti OC2, 256-Bit bellek veri yolu desteğine ve 384x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelen ekran kartı, SLI teknolojisiyle çift yollu SLI kurulumlarına olanak tanırken, görüntü aktarımım içinse çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.

PNY tarafından ömür boyu garanti ile sunulan GeForce GTX 560 Ti OC2'nin tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 265$ olarak açıklandı.

PNY fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 560 Ti OC2 modelini duyurdu
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OverClocK1ng 8 yıl
Yalnız şu ismine hastayım bu PNY ın kartlarının.
XLR8
X = Eks
L = El
R = Ar
8 = Eight
= Ekselareyt
Accelerate. Ekselereyt
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Red 8 yıl
Referans soğutuculu kartı overlockla piyasaya sürmek işin kolayına kaçmaktan başka birşey değil.

560 Tİ de Gigabyte SOC'u tek geçerim
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OverClocK1ng 8 yıl
Zaten PNY Quadrolarda 6 yılk garanti veriyordu. Bunda da ömür boyu vermiş.
Yalnız o ram üreticilerinin ömür boyu şöyle. Ram bozuldu mu ? Götürüyorsun.
-Garanti dışı.
- Nedeeeeen ?
-Eeee efendim bunun ömrü bu kadarmış...
-Höööö! :|
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dreamblue35 8 yıl
ömür boyu garanti mi ? şimdi de ekran kartı furyası mı çıkacak ömür boyu garantili diye, ömür boyu garantili dedikleri bazı ram bellek üreticileri 5 yıl garanti veriyordu ekran kartı firmalarına da kaymaz bu satış taktiği inşallah
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X_TaSaRıMCı_X 8 yıl
1 çizik atsalarmış bari
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semih22 8 yıl
vallaha çok güzel ömür boyu garanti mi?
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