PNY fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 560 Ti OC2 modelini duyurdu

Donanım üreticisi PNY, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen GeForce GTX 560 Ti OC2 modelini kullanıma sunuyor. Nvidia'nın referans tasarımını baz alan ekran kartı, daha yüksek çalışma frekansları ile geliyor. Açıklanan bilgilere göre kart, 900MHz GPU, 1800MHz paralel işlemci ve 4212MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

Nvidia'nın GF114 GPU'sundan güç alan PNY GeForce GTX 560 Ti OC2, 256-Bit bellek veri yolu desteğine ve 384x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelen ekran kartı, SLI teknolojisiyle çift yollu SLI kurulumlarına olanak tanırken, görüntü aktarımım içinse çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.

PNY tarafından ömür boyu garanti ile sunulan GeForce GTX 560 Ti OC2'nin tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 265$ olarak açıklandı.