Radeon RX 8000 değil RX 9000 geliyor: AMD Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör CES 2025 yaklaştıkça ekran kartı dünyasından yeni bilgiler daha da sık ortaya çıkmaya başlıyor. Merakla beklenen AMD’nin yeni nesil ekran kartları da artık iyiden iyiye netleşmiş durumda. Son olarak firmanın yeni kartlarını nasıl isimlendireceği de ortaya çıktı. Görünüşe göre AMD, burada Nvidia’nın yolundan gidiyor ve RTX x0x0 serisine benzer bir isimlendirme stratejisi benimsiyor. Bu arada aktarılanlara göre Radeon 8000 serisi atlanarak isimlendirme olarak Radeon 9000 serisine geçiş yapılacak.

Radeon 9070 XT ve 9070 zirve modeller olacak

Yeni seri, masaüstü ve mobil cihazlar için dört ürün kategorisini içerecek. Şu ana kadar açıklanan modeller arasında en dikkat çekenler Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 oldu. Bunun yanı sıra mobil cihazlar için tasarlanmış RX 9070M XT, RX 9070M ve RX 9070S varyantları da listede yer alıyor. Ancak, RX 9080 gibi üst seviye bir modelin henüz açıklanmamış olması, AMD’nin ilerleyen dönemlerde daha güçlü bir ürün duyurusu yapabileceğine işaret ediyor.

AMD Radeon 9000 serisi

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AMD Radeon RX 9070 serisi

AMD Radeon RX 9060 serisi

AMD Radeon RX 9050 serisi

AMD Radeon RX 9040 serisi

AMD Radeon RX 9070 XT

AMD Radeon RX 9070M XT

AMD Radeon RX 9070

AMD Radeon RX 9070M

AMD Radeon RX 9070S

Strix Halo APU

Bu arada AMD, CES 2025’te tanıtılması beklenen yeni Strix Halo APU serisiyle entegre grafik performansında da iddialı olacak. 40 adet RDNA3.5 hesaplama birimine kadar destek sunacak olan bu yeni nesil APU’lar, Radeon 8000S serisiyle karşımıza çıkacak. Listede RX 8060S, RX 8050S ve RX 8040S modelleri yer alıyor.

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Ayrıca AMD, RDNA3 mimarisine sahip mevcut Radeon 7000 serisi için güncellemeler yapmaya devam ediyor. Radeon 7650 GRE söylentilerinin ardından RDNA3 masaüstü ve mobil için de xx50 güncellemeleri bekleniyor. RX 7750, RX 7650, RX 7750S, RX 7650 GRE, RX 7650M XT, RX 7650M ve RX 7650S modellerinin geleceği belirtiliyor.

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