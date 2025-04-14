AMD RX 9060 XT tüm detaylarıyla sızdırıldı: RTX 5060 Ti'a rakip geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin RDNA 4 mimarisine dayanan yeni ekran kartı RX 9060 XT, çevrimiçi listelerde ve üretici raporlarında yeniden ortaya çıktı. Daha önce kartların ASUS özel versiyonları için bir sızıntı gerçekleşmişti. Şimdi ise bu bilgiler, büyük ölçüde doğrulandı. RTX 5060'a rakip olacak model çok yakında geliyor.

AMD RX 9060 XT tüm detaylarıyla sızdı

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz RX 9060 XT artık büyük oranda netleşmeye başladı. Son onaylanan bilgilere göre RX 9070 sonrası Navi 44 GPU’sunu temel alacak ekran kartı, 2.048 akış işlemcisiyle geliyor. Bu sayı Navi 48'e kıyasla yarı yarıya daha düşük.

Saat hızlarına gelirsek, taban saat hızı 2.62 GHz, boost frekansı ise 3.23 GHz seviyesinde olacak. Bazı hız aşırtmalı modellerde ise bu değerin 3.3 GHz'e çıktığını görebiliriz. Bu konfigürasyonda ise 8GB ve 16 GB GDDR6 sürümlerine yer verilecek. Aktarıldığı kadarıyla her iki varyant da 128-bit bellek veri yolunu ve 20 Gbps hız sunuyor. Bu sayede toplam bant genişliği 320 GB/s’ye ulaşıyor. Kıyaslamak adına RTX 5000 serisi modellerin GDDR7 belleklere sahip olduğunu hatırlatalım.

AMD Radeon RX 9070 modlandı: RX 9070 XT'yi geçiyor 1 hf. önce eklendi

Güç bölümünde orta seviye GPU en az 500W-550W güç kaynağı gereksinimine sahip olacak. Bu noktada 16-pin güç konektörü henüz doğrulanmasa da, mevcut örneklerde 8-pin tercih ediliyor. Radeon RX 9060 XT hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Yeni kartın ilk olarak Computex 2025'te tanıtılması ve aynı dönemde çıkacak RTX 5060 Ti modelleriyle rekabet etmesi bekleniyor.

5060 Ti vs Radeon RX 9060 XT Özellik Radeon RX 9070 Radeon RX 9060 XT GeForce RTX 5060 Ti Kart Adı G295 SKU 01 ? PG152 SKU 15 (16GB) / SKU 10 (8GB) Mimari RDNA4 Navi 48 XT RDNA4 Navi 44 XT Blackwell GB206-300 CUDA/Stream İşlemcisi 3584 2048 ? Boost Saat Hızı 2.5 GHz 3.2 GHz (3.3 GHz OC) 2.6 GHz Bellek 16 GB GDDR6 8 GB / 16 GB GDDR6 8 GB / 16 GB GDDR6 Bellek Hızı 20 Gbps 20 Gbps 18 Gbps Bant Genişliği 640 GB/s 320 GB/s 288 GB/s TGP (Güç) 220W ? 180W Fiyat (MSRP) 549 dolar ? 379 dolar (16GB) 329 dolar (8GB) Duyuru Tarihi 6 Ocak 2025 ? 15 Nisan 2025 Çıkış Tarihi 6 Mart 2025 ? 16 Nisan 2025

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD RX 9060 XT tüm detaylarıyla sızdırıldı: Rakibi RTX 5060 Ti