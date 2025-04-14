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    AMD RX 9060 XT tüm detaylarıyla sızdırıldı: RTX 5060 Ti'a rakip geliyor

    AMD Radeon RX 9060 XT'nin detayları belli oldu. Peki RTX 5060 ve 5060 Ti'a rakip olacak ekran kartı neler sunacak? İşte Radeon RX 9060 XT beklenen özellikler...
    AMD RX 9060 XT tüm detaylarıyla sızdırıldı: Rakibi RTX 5060 Ti Tam Boyutta Gör
    AMD'nin RDNA 4 mimarisine dayanan yeni ekran kartı RX 9060 XT, çevrimiçi listelerde ve üretici raporlarında yeniden ortaya çıktı. Daha önce  kartların ASUS özel versiyonları için bir sızıntı gerçekleşmişti. Şimdi ise bu bilgiler, büyük ölçüde doğrulandı. RTX 5060'a rakip olacak model çok yakında geliyor.

    AMD RX 9060 XT tüm detaylarıyla sızdı

    Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz RX 9060 XT artık büyük oranda netleşmeye başladı. Son onaylanan bilgilere göre RX 9070 sonrası Navi 44 GPU’sunu temel alacak ekran kartı, 2.048 akış işlemcisiyle geliyor. Bu sayı Navi 48'e kıyasla yarı yarıya daha düşük. 

    Saat hızlarına gelirsek, taban saat hızı 2.62 GHz, boost frekansı ise 3.23 GHz seviyesinde olacak. Bazı hız aşırtmalı modellerde ise bu değerin 3.3 GHz'e çıktığını görebiliriz. Bu konfigürasyonda ise 8GB ve 16 GB GDDR6 sürümlerine yer verilecek. Aktarıldığı kadarıyla her iki varyant da 128-bit bellek veri yolunu ve 20 Gbps hız sunuyor. Bu sayede toplam bant genişliği 320 GB/s’ye ulaşıyor. Kıyaslamak adına RTX 5000 serisi modellerin GDDR7 belleklere sahip olduğunu hatırlatalım.

    Güç bölümünde orta seviye GPU en az 500W-550W güç kaynağı gereksinimine sahip olacak. Bu noktada 16-pin güç konektörü henüz doğrulanmasa da, mevcut örneklerde 8-pin tercih ediliyor. Radeon RX 9060 XT hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Yeni kartın ilk olarak Computex 2025'te tanıtılması ve aynı dönemde çıkacak RTX 5060 Ti modelleriyle rekabet etmesi bekleniyor.

    5060 Ti vs Radeon RX 9060 XT
    Özellik Radeon RX 9070 Radeon RX 9060 XT GeForce RTX 5060 Ti
    Kart Adı G295 SKU 01 ? PG152 SKU 15 (16GB) / SKU 10 (8GB)
    Mimari RDNA4 Navi 48 XT RDNA4 Navi 44 XT Blackwell GB206-300
    CUDA/Stream İşlemcisi 3584 2048 ?
    Boost Saat Hızı 2.5 GHz 3.2 GHz (3.3 GHz OC) 2.6 GHz
    Bellek 16 GB GDDR6 8 GB / 16 GB GDDR6 8 GB / 16 GB GDDR6
    Bellek Hızı 20 Gbps 20 Gbps 18 Gbps
    Bant Genişliği 640 GB/s 320 GB/s 288 GB/s
    TGP (Güç) 220W ? 180W
    Fiyat (MSRP) 549 dolar ? 379 dolar (16GB) 329 dolar (8GB)
    Duyuru Tarihi 6 Ocak 2025 ? 15 Nisan 2025
    Çıkış Tarihi 6 Mart 2025 ? 16 Nisan 2025
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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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