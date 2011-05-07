PQI dünyanın en küçük USB 3.0 belleğini hazırladı

Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi PQI, dünyanın en küçük USB 3.0 belleğini hazırladığını duyurdu. 31.5 x 14.8 x 7.3 mm boyutlarında ve 3.6 gram ağırlığında olan Intelligent Drive U819V isimli yeni depolama sürücüsü, 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Kapaklı tasarıma sahip olan bellek, fildişi beyazı ve geceyarısı siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile alınabilecek. USB 2.0 teknolojisi ile kıyaslandığında veri aktarım hızını 10 kata kadar arttırmayı vaad eden USB 3.0 teknolojisi ile uyumlu cihazlarla bağlantıda dosya aktarımını daha kısada tamamlayabilen bellek ömür boyu garanti ile sunuluyor.

PQI tarafından önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenen Intelligent Drive U819V için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.