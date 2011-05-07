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PQI dünyanın en küçük USB 3.0 belleğini hazırladı

8 yıl
9,1b
1
2
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi PQI, dünyanın en küçük USB 3.0 belleğini hazırladığını duyurdu. 31.5 x 14.8 x 7.3 mm boyutlarında ve 3.6 gram ağırlığında olan Intelligent Drive U819V isimli yeni depolama sürücüsü, 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Kapaklı tasarıma sahip olan bellek, fildişi beyazı ve geceyarısı siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile alınabilecek. USB 2.0 teknolojisi ile kıyaslandığında veri aktarım hızını 10 kata kadar arttırmayı vaad eden USB 3.0 teknolojisi ile uyumlu cihazlarla bağlantıda dosya aktarımını daha kısada tamamlayabilen bellek ömür boyu garanti ile sunuluyor.

PQI tarafından önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenen Intelligent Drive U819V için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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fuckulteli 8 yıl
En güzeli bu işte, küçük ve sadece.. Çoğu kaybolama riskinden dolayı kapaklı tasarımları sevmiyor ama ben usb bellekte kapaklı bir model tercih etmek isterim. Sadece yalama olması kötü bir yan olarak görülebilir..
Garanti süresi çok güzel, ağırlığı gayet iyi, kapasite yeterli, hızlarıda usb3 ve usb2'de iyiyse fiyatta uçuk değilse güzel bir ürün :)
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Klasör.:X:. 8 yıl
usb 3.0 herşeye rağmen stardart olacaktır.çünkü cihazların çoğu usb giriş.bu bağlamda usb 3.o bir cihaz yazma okuma hızlarıda iyiyse ve boyutunuda ele alırsak gayet iyi bir seçenek...
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