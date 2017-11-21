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PTT, Paypal benzeri yerli ödeme sistemini duyurdu

Ülkemizde uzun süredir kullanımı kapalı olan Paypal'ın alternatifi PTT'den geliyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan PTT'nin ortak ödeme platformunu duyurdu.
1 yıl
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Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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PTT, Paypal benzeri yerli ödeme sistemini duyurdu
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Antalya’da düzenlenen Uluslararası E-ticaret Konferansı’nda açıklamalarda bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT’nin Paypal benzeri bir sistem geliştirdiğini duyurdu.

PTT bünyesinde kurulacak ödeme sistemi için ilgili kurumlarla Ortak Ödeme Platformu niyet mektubu imzalandı. Konuyla ilgili olarak Ahmet Arslan, “Yerli ve milli elektronik ödeme sistemimizle ülkemizin ticaret hacmini de arttıracağız. Ayrıca bütün tahsilatların tek bir tahsilat merkezi üzerinden yapılmasına yönelik altyapı çalışması yapıyoruz” dedi.


Ödeme sisteminin ne zaman hayata geçirileceği ile ilgili bilgi verilmedi. Gelecek yıl içerisinde kullanıma sunulacağını tahmin ediyoruz.

PTT’nin e-ticarete yönelik tek atılımı ödeme sistemi olmayacak. Firma gelecek yıl drone ile kargo teslimatına başlayacak. Yakın zamanda da Türk satıcıları ile uluslararası müşterileri birleştirecek olan Turkishsouq projesini hayata geçirecek. Turkishsouq ile Manisa’daki bir mobilya üreticisi kargo, gümrük ve yabancı dil ile uğraşmadan ürünlerini yurt dışına satabilecek.

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Sliskelion 1 yıl en beğenilen
Yahu istediğiniz kadar çıkartın şunları bir işimize yaramıyor... Yabancı alışveriş siteleri, yurt dışındaki insanlar PAYPAL kullanıyor ve onunla para alışverişi yapmak istiyorlar o yüzden bunun gibi ödeme yöntemleri işimize YARAMIYOR.
Yahu istediğiniz kadar çıkartın şunları bir işimize yaramıyor... Yabancı alışveriş siteleri, yurt dışındaki insanlar PAYPAL kullanıyor ve onunla para alışverişi...
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2 Yanıt Yanıtla +181
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CARNIVALE 1 yıl
düşünsene yurt dışındaki bir adamdan para talep edeceksin, adama diyeceksin ki, ya bizim bir ödeme sistemi var adı ptt bir zahmet oraya üye ol bana para gönder, adam der ki hadi lan oradan
düşünsene yurt dışındaki bir adamdan para talep edeceksin, adama diyeceksin ki, ya bizim bir ödeme sistemi var adı ptt bir zahmet oraya üye ol bana para gönder...
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1 Yanıt Yanıtla +121
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TrMhMt 1 yıl
Biri bu gerzeklere uluslar arası ticarette kullanılabilecek bir ödeme sistemi lazım olduğunu söylesin.
ULUSLAR ARASI
ULUSLAR
ULUS
ULU
UL
UUUUUUUU BABY YOU ARE HOT LİKE HELL.
Biri bu gerzeklere uluslar arası ticarette kullanılabilecek bir ödeme sistemi lazım olduğunu söylesin.ULUSLAR ARASIULUSLARULUSULUUL
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1 Yanıt Yanıtla +77
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dj.trust.06 1 yıl
troy dur o troy yyy
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Kırmızı Pervane 1 yıl
Hala öğrenilemeyen bir gerçek var. Bilişim çağının getirdiklerinin koypasını sil baştan devlet eliyle (hele bir de bu ptt gibi bir kurumsa) yapamazsınız.
Ayrıca her kalıbın önüne "milli-yerli" kelimelerini koyarak aslında sadece bu kavramların içlerini boşaltmış oluyorsunuz çünkü herkes biliyor ki bu şekilde geliştirilen her milli ürün dış pazardakine yenilecektir.
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boyka06 1 yıl
Ya kardeşim neremizle gülsek bunlara bilmiyom ki

Paypal benzeri ödeme sistemi demişler birde..... Yavaş.....
Yerli malı troya yer açmak için paypalı kovmadınız mı zaten noldu şimdi..?
Geçen sene gittiniz Çin de alibabayla masaya oturdunuz kargolar ptt kargoyla hızlı gelecek vs diye..
.. Hani noldu o iş, kaç satıcı ptt yi kullanıyor bugün yada ptt ile gelenler ne kadar hızlı geliyor?
Kısaca bu kafayla bunlardan cacık bile olmaz..
Aliexpresste ki satıcı, Afganistana lan Afganistana bile telefon yollarken bize herşey yasak.. Neden..?
Çünkü alım gücü ve milli gelirin çok yüksek olduğu ülkemizde, aynı telefonu üç misli fiyata almanın bir hazzı var..
Çünkü yüce sultan öyle istiyor

Halkının ne düşündüğü yada dediği önemli değil..
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ÖZELKUVVET 1 yıl
Geçen paypallık işim oldu paypalım yok diyorum adama Türkyede yasak inanmadı nasıl olur dedi
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Executor Arhentir 1 yıl
Güzel gelişme
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StaatSanWalt 1 yıl
Bookingi kapat yerli yalaka otel sitelerini kullanima ac, paypali kapat yerli yalaka ise yaramaz odeme yontemlerini kullanima ac, bu ulke kuzey korenin az modern hali baska birsey degil
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atilasat 1 yıl
çok şükür bugün de milli bi şeyimiz oldu
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astegon 1 yıl
Burada bazı yorumları görüyorum çok şaşırmıyorum artık.
Yok paypal sunucularını getirmemiş, yok vergi vermemiş.
E babacım sorayım ben sana, Bu ülkede milyonlarca Facebook kullanıcısı var. Ve facebook deli gibi para kazanıyor bu ülkeden. Onlar da getirsin o zaman sunucularını buraya?
Ha getirmiyor mu, kapatsana o zaman facebook'u!
Efendim?
Önüne gelen global sistemin sunucularını mı isteyeceğiz, hasta mısınız siz?
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Tensi 1 yıl
Once sahtekar satici dolu avm'lerini adam etsinler de sonra bu islere girissinler. Aliciyi kaziklayan saticilari koruyorlar. Aman uzak durun, yaptiklari bir ise iki kere dusunerek katilin.
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hamido 1 yıl
Önce milli bu, bunu kullanın diye pazarlanır.sonra ptt özelleştirilip yabancı bir firmaya satılır.çok uğraşıldı ama bir türlü para etmedi şu ptt.
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