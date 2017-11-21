PTT, Paypal benzeri yerli ödeme sistemini duyurdu

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Antalya’da düzenlenen Uluslararası E-ticaret Konferansı’nda açıklamalarda bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT’nin Paypal benzeri bir sistem geliştirdiğini duyurdu.

PTT bünyesinde kurulacak ödeme sistemi için ilgili kurumlarla Ortak Ödeme Platformu niyet mektubu imzalandı. Konuyla ilgili olarak Ahmet Arslan, “Yerli ve milli elektronik ödeme sistemimizle ülkemizin ticaret hacmini de arttıracağız. Ayrıca bütün tahsilatların tek bir tahsilat merkezi üzerinden yapılmasına yönelik altyapı çalışması yapıyoruz” dedi.

Ödeme sisteminin ne zaman hayata geçirileceği ile ilgili bilgi verilmedi. Gelecek yıl içerisinde kullanıma sunulacağını tahmin ediyoruz.

PTT’nin e-ticarete yönelik tek atılımı ödeme sistemi olmayacak. Firma gelecek yıl drone ile kargo teslimatına başlayacak. Yakın zamanda da Türk satıcıları ile uluslararası müşterileri birleştirecek olan Turkishsouq projesini hayata geçirecek. Turkishsouq ile Manisa’daki bir mobilya üreticisi kargo, gümrük ve yabancı dil ile uğraşmadan ürünlerini yurt dışına satabilecek.