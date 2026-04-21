DMM: "PTT sistemlerinde veri sızıntısı yok!"

Tam Boyutta Gör Bazı sosyal medya platformlarında ve basın yayın organlarında dolaşan iddialarda PTT’nin (Posta ve Telgraf Teşkilatı) siber saldırıya uğradığı ve kullanıcıların verilerinin internette satışa çıkarıldığı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Çeşitli hesapların iddiasına göre 100 milyondan fazla kayıttan oluşan veriler arasında kullanıcıların kargo bilgileri yer alıyor. Alıcı adı, gönderici adı, adres, barkod, T.C. kimlik numarası ve kargonun teknik detaylarının bulunduğu iddia ediliyor. Bu veriler bir forumda kripto varlık karşılığında satışa çıktı.

DMM’den yapılan açıklamada ise "Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) sistemlerinde iddia edildiği gibi herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik açığı tespit edilmemiştir.” ifadesine yer verildi. Kamuoyunda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi tavsiye edildi.

DMM’nin açıklaması şu şekilde:

“Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, "PTT'nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı" yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) sistemlerinde iddia edildiği gibi herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik açığı tespit edilmemiştir.

Kurumun bilgi sistemleri, hem ulusal hem de uluslararası siber güvenlik standartları ve protokolleri doğrultusunda 7/24 esasıyla korunmaktadır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin gizliliği, en modern teknolojik altyapılarla ve tam bir titizlikle muhafaza edilmektedir.

Kamuoyunda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi; yalnızca ilgili resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.”

