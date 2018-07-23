PUBG e-spor takımları 2 milyon dolar değerinde ödül için karşı karşıya geliyor

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Dünya ve Türkiye’de bir fenomen halini almış olan PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG), 50 milyonu aşmış oyuncu sayısı ve 3.3 Milyon anlık oyuncu rekoruna sahip. PUBG Corp. onaylı olarak Mart ayında başlayan Türkiye’nin en kapsamlı PUBG eSpor mücadelesi PUBG TAMGame Ligi (TGL) şampiyonunu 23 Haziran’da Volkswagen Arena’da gerçekleşen Büyük Final’de belirledi.

TGL Şampiyonu olan Oyun Hizmetleri için ise heyecan yeni başlıyor. Dünya üzerinden 20 takım, dünya şampiyonluğu için 25-29 Temmuz’da PUBG Corp.’un düzenlediği ilk büyük PUBG eSpor turnuvası PUBG Global Invitational (PGI) 2018 kapsamında Berlin’de karşı karşıya gelecek.

Birçok dilde yayınları olacak turnuvanın Türkçe ve Arapça yayınları TAMGame tarafından twitch.tv/battlegroundstr adresinden yapılacak. PGI 2018 özel yayınlarında izleyiciler Türkiye’yi temsil edecek Oyun Hizmetleri’ni yakından takip edecek ve heyecana ortak olacak.

PUBG Corp’un eSpor alanında yaptığı en büyük etkinlik olacak PGI 2018’de 20 takım 2.000.000 $ değerinde ödül havuzu için mücadele edecek. Karşılaşma takvimi şu şekilde;

25-26 Temmuz TPP Karşılaşmaları

28-29 Temmuz FPP Karşılaşmaları

Ayrıntılı maç takvimi ve yayın saatlerine PUBGTGL Facebook sayfası ve Twitch kanalından ulaşılabilecek.

PUBG Türkiye Twitch Kanalı: www.twitch.tv/battlegroundstr

PUBG TGL Facebook Sayfası: www.facebook.com/pubgtgl/

PGI 2018 Resmi Web Sitesi: https://pgi.playbattlegrounds.com/

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