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    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

    Epic Games bu hafta yeni bir oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsizleri, 19 Haziran'dan 26 Haziran'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...             

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var Tam Boyutta Gör
    Steam‘e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Storeşu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu. 

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu The Operator olacak. The Operator, oyuncuları gizemli FDI ajansının operatörü olarak konumlandıran bir suç çözme oyunu. Oyunda, görevleri, ilgili kişileri tespit etmekten ve mazeretleri kontrol etmekten adli delilleri analiz etmeye kadar çeşitli şekillerde sahadaki ajanlara destek sağlıyorsunuz.

    The Operator

    The Operator, 19 Haziran'dan 26 Haziran'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Two Point Hospital'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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