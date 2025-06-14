GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (14 Haziran)

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Dune: Awakening, MindsEye, Kingdom Two Crowns, The Alters, Lost in Random: The Eternal Die, Firefighting Simulator – The Squad, JDM: Japanese Drift Master ve Hellslave dahil 9 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Frosthaven Demo (Steam)
- Dune: Awakening (Steam)
- MindsEye (Steam)
- Kingdom Two Crowns (Xbox, PC Game Pass)
- The Alters (Steam, Xbox, PC Game Pass)
- Lost in Random: The Eternal Die (Steam, Xbox, PC Game Pass, 17 Haziran)
- Firefighting Simulator – The Squad (Xbox, PC Game Pass)
- JDM: Japanese Drift Master (Steam)
- Hellslave (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Performance paket için aylık 260 TL, 3 aylık 690 TL ve 6 aylık 1.900 TL
- Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 2.000 TL ve 6 aylık 3.800 TL
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.