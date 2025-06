GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (14 Haziran)

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. MindsEye ve Dune: Awakening dahil olmak üzere 9 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Dune: Awakening, MindsEye, Kingdom Two Crowns, The Alters, Lost in Random: The Eternal Die, Firefighting Simulator – The Squad, JDM: Japanese Drift Master ve Hellslave dahil 9 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Frosthaven Demo (Steam)

Dune: Awakening (Steam)

MindsEye (Steam)

Kingdom Two Crowns (Xbox, PC Game Pass)

The Alters (Steam, Xbox, PC Game Pass)

Lost in Random: The Eternal Die (Steam, Xbox, PC Game Pass, 17 Haziran)

Firefighting Simulator – The Squad (Xbox, PC Game Pass)

JDM: Japanese Drift Master (Steam)

Hellslave (Steam)

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 260 TL, 3 aylık 690 TL ve 6 aylık 1.900 TL

paket için aylık 260 TL, 3 aylık 690 TL ve 6 aylık 1.900 TL Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 2.000 TL ve 6 aylık 3.800 TL

