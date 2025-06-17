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    Amazon Prime Gaming bu hafta 6 yeni oyun hediye ediyor!

    Amazon Prime Gaming abonelerine bu hafta 6 yeni oyun daha hediye ediliyor. İşte Prime Gaming kullanıcılarına sınırlı süre ile sunulacak oyunlar...              

    Amazon Prime Gaming bu hafta 6 yeni oyun hediye ediyor! Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Haziran ayı listesi güncellendi. Bu hafta, Prime Day indirimlerine özel Prime Gaming kütüphanesine 6 yeni oyun daha eklendi. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

    Amazon Prime Gaming hediyeleri

    Kaçıranlar için Haziran ayının başında Prime Gaming kütüphanesine Mordheim: City of the Damned, The Abandoned Planet, Station to Station ve Death Squared dahil olmak üzere 10'dan fazla oyun eklenmişti. Haziran ayında Prime Day'e özel listeye dahil olan oyunlar ise, Saints Row IV: Re-Elected, STAR WARS™: Rebellion, Saints Row 2, TOEM, Dungeon of the ENDLESS™ Definitive Edition ve Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft olacak.

    Amazon Prime Gaming kütüphanesinin Haziran ayı listesine ve tarihlerine ulaşabilirsiniz. Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 49,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Prime Gaming Haziran oyunları:

    • Mordheim: City of the Damned (GOG code)
    • The Abandoned Planet (Amazon Games app)
    • Station to Station (Amazon Games app)
    • Death Squared (GOG code)

    • Yeni oyunlar

    • Saints Row IV: Re-Elected
    • STAR WARS™: Rebellion
    • Saints Row 2
    • TOEM
    • Dungeon of the ENDLESS™ Definitive Edition
    • Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft

    • 19 Haziran

    • Dark Envoy (GOG code)
    • Fate: Undiscovered Realms (GOG code)

    • 26 Haziran

    • Thief: Deadly Shadows (GOG code)
    • Jupiter Hell (GOG code)
    • Gallery of Things: Reveries (Legacy games code)
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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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