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Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Haziran ayı listesi güncellendi. Bu hafta, Prime Day indirimlerine özel Prime Gaming kütüphanesine 6 yeni oyun daha eklendi. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

Amazon Prime Gaming hediyeleri

Kaçıranlar için Haziran ayının başında Prime Gaming kütüphanesine Mordheim: City of the Damned, The Abandoned Planet, Station to Station ve Death Squared dahil olmak üzere 10'dan fazla oyun eklenmişti. Haziran ayında Prime Day'e özel listeye dahil olan oyunlar ise, Saints Row IV: Re-Elected, STAR WARS™: Rebellion, Saints Row 2, TOEM, Dungeon of the ENDLESS™ Definitive Edition ve Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft olacak.

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Amazon Prime Gaming kütüphanesinin Haziran ayı listesine ve tarihlerine ulaşabilirsiniz. Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 49,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Gaming Haziran oyunları:

Mordheim: City of the Damned (GOG code)

The Abandoned Planet (Amazon Games app)

Station to Station (Amazon Games app)

Death Squared (GOG code)

Yeni oyunlar

Saints Row IV: Re-Elected

STAR WARS™: Rebellion

Saints Row 2

TOEM

Dungeon of the ENDLESS™ Definitive Edition

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft

19 Haziran

Dark Envoy (GOG code)

Fate: Undiscovered Realms (GOG code)

26 Haziran

Thief: Deadly Shadows (GOG code)

Jupiter Hell (GOG code)

Gallery of Things: Reveries (Legacy games code)

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Amazon Prime Gaming bu hafta 6 yeni oyun hediye ediyor!

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