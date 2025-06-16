Sonunda! Sony, PC oyuncuları için bölge kilidini kaldırıyor

PC oyuncuları için bölge kilidi kalkıyor
Steam'in arka plan verilerini inceleyen takipçilerin fark ettiği üzere, Sony bazı büyük yapımlarındaki bölge kilitlerini gevşetmeye başladı. God of War: Ragnarok, Spider-Man 2, The Last of Us Part II Remastered ve Helldivers 2 gibi oyunlara ait ülke erişim listeleri güncellendi. Son durum itibarıyla 177 ülkede bu oyunlar yeniden satın alınabiliyor. Bu ülkeler arasında uzun süredir erişim dışı kalan bölgeler de yer alıyor.
Alınan kararın sürpriz olmadığını söyleyelim. Keza 11 Haziran'da PC'ye çıkan Stellar Blade, şirketin en güçlü PC portlarından biri haline geldi. Ayrıca Helldivers 2'de uygulanan PSN bağlantı zorunluluğu da, tepklerin ardından geri çekilmişti. Bunun ardından Sony, Spider-Man 2 gibi diğer yapımlarda da PSN bağlama şartını kaldırmıştı.
Şu an için tablo hâlâ net değil. Ghost of Tsushima ve Until Dawn gibi bazı yapımlar, belirli ülkelerde hâlâ erişime kapalı. Yine de yeni alınan karar, Sony'nin bu konuda biraz daha esnek davranacağını gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.