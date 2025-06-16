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    Anlık Bildirim

    Sonunda! Sony, PC oyuncuları için bölge kilidini kaldırıyor

    Sony, PC'ye gelen PlayStation oyunlarındaki bölge kısıtlamalarını gevşetiyor. Helldivers 2 ve Spider-Man 2 gibi yapımlar artık 177 ülkede erişilebilir durumda...

    Sony'den geri adım: PC oyuncuları için bölge kilidi kalkıyor! Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation özel yapımlarını PC'ye taşırken bildiğiniz gibi geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyordu. Ancak bu süreç, küresel ölçekte tam anlamıyla sorunsuz ilerlemedi. Özellikle PlayStation Network zorunluluğu nedeniyle pek çok oyuncu oyunlara erişemedi ve tam anlamıyla krize dönüştü. Şimdi ise bu tablo değişiyor gibi görünüyor.

    PC oyuncuları için bölge kilidi kalkıyor

    Steam'in arka plan verilerini inceleyen takipçilerin fark ettiği üzere, Sony bazı büyük yapımlarındaki bölge kilitlerini gevşetmeye başladı. God of War: Ragnarok, Spider-Man 2, The Last of Us Part II Remastered ve Helldivers 2 gibi oyunlara ait ülke erişim listeleri güncellendi. Son durum itibarıyla 177 ülkede bu oyunlar yeniden satın alınabiliyor. Bu ülkeler arasında uzun süredir erişim dışı kalan bölgeler de yer alıyor.

    Alınan kararın sürpriz olmadığını söyleyelim. Keza 11 Haziran'da PC'ye çıkan Stellar Blade, şirketin en güçlü PC portlarından biri haline geldi. Ayrıca Helldivers 2'de uygulanan PSN bağlantı zorunluluğu da, tepklerin ardından geri çekilmişti. Bunun ardından Sony, Spider-Man 2 gibi diğer yapımlarda da PSN bağlama şartını kaldırmıştı.

    Şu an için tablo hâlâ net değil. Ghost of Tsushima ve Until Dawn gibi bazı yapımlar, belirli ülkelerde hâlâ erişime kapalı. Yine de yeni alınan karar, Sony'nin bu konuda biraz daha esnek davranacağını gösteriyor. 

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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