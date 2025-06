Sonunda! Sony, PC oyuncuları için bölge kilidini kaldırıyor

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation özel yapımlarını PC'ye taşırken bildiğiniz gibi geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyordu. Ancak bu süreç, küresel ölçekte tam anlamıyla sorunsuz ilerlemedi. Özellikle PlayStation Network zorunluluğu nedeniyle pek çok oyuncu oyunlara erişemedi ve tam anlamıyla krize dönüştü. Şimdi ise bu tablo değişiyor gibi görünüyor.

PC oyuncuları için bölge kilidi kalkıyor

Steam'in arka plan verilerini inceleyen takipçilerin fark ettiği üzere, Sony bazı büyük yapımlarındaki bölge kilitlerini gevşetmeye başladı. God of War: Ragnarok, Spider-Man 2, The Last of Us Part II Remastered ve Helldivers 2 gibi oyunlara ait ülke erişim listeleri güncellendi. Son durum itibarıyla 177 ülkede bu oyunlar yeniden satın alınabiliyor. Bu ülkeler arasında uzun süredir erişim dışı kalan bölgeler de yer alıyor.

Alınan kararın sürpriz olmadığını söyleyelim. Keza 11 Haziran'da PC'ye çıkan Stellar Blade, şirketin en güçlü PC portlarından biri haline geldi. Ayrıca Helldivers 2'de uygulanan PSN bağlantı zorunluluğu da, tepklerin ardından geri çekilmişti. Bunun ardından Sony, Spider-Man 2 gibi diğer yapımlarda da PSN bağlama şartını kaldırmıştı.

Sony, PlayStation için arcade kontrolcüsünü duyurdu 1 hf. önce eklendi

Şu an için tablo hâlâ net değil. Ghost of Tsushima ve Until Dawn gibi bazı yapımlar, belirli ülkelerde hâlâ erişime kapalı. Yine de yeni alınan karar, Sony'nin bu konuda biraz daha esnek davranacağını gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Sony'den geri adım: PC oyuncuları için bölge kilidi kalkıyor!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: