Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Borderlands 4 PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Gearbox Software tarafından geliştirilen Borderlands 4, 12 Eylül'de PC'ye geliyor.  Peki, Borderlands 4 sistem gereksinimleri nasıl olacak? İşte detaylar...        

    Borderlands 4 PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Gearbox Software tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanacak olan Borderlands 4 için PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. Teknik açıdan göz alıcı görünen yapım, sistemleri biraz zorlayacak gibi görünüyor. Standart ayarlarda GeForce RTX 3080 veya AMD RX 6800 XT'ye ihtiyaç duyuyor. İşte detaylar...

    Borderlands 4 PC sistem gereksinimleri açıklandı

    F1 2025 için duyurulan minimum sistem gereksinimleri arasında Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 7 2700X işlemci, NVIDIA RTX 2070 veya AMD Radeon RX 5700XT ekran kartı ve 16 GB RAM yer alıyor. Ayrıca oyuncuların en az 100 GB boş disk alanına ve 64 bit mimarili Windows 10 veya 11 işletim sistemine ihtiyaçları olacak.

     

    Önerilen sistem gereksinimlerinde ise, Core i7-12700 veya AMD Ryzen 7 5800X işlemci, NVIDIA RTX 3080, RTX 6890 XT ekran kartı, 32 GB RAM belirtilmiş. Ayrıca oyuncuların yine, minimum 12GB VRAM, 100GB SSD, en az 8 çekirdekli işlemci ve 64-bit Windows 10 veya 11 sürümlerine ihtiyacı olacak. 

    Minimum:
    İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
    İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X
    Bellek: 16 GB RAM
    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT
    Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
    64 bit işlemci ve işletim sistemi, İşlemci için 8 CPU Çekirdeği, Grafikler için 8 GB VRAM, SSD depolama alanı,

    Önerilen :
    İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
    İşlemci: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X
    Bellek: 32 GB RAM
    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT
    Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
    Ek Notlar: 64 bit işlemci ve işletim sistemi, İşlemci için 8+ CPU Çekirdeği, Grafikler için 12+ GB VRAM, SSD depolama alanı

    Borderlands 4 ne zaman çıkacak?

    Kaçıranlar için Borderlands serisi bugüne kadar 87 milyondan fazla kopya sattı ve eleştirmenlerden ve hayranlardan büyük beğeni topladı. Yeni oyunda çift zıplama, süzülme, kaçınma ve sabit noktalı kanca kullanımı gibi özellikler bulunacak. Ayrıca Borderlands 4'ün,tek veya üç kişiye kadar co-op moduna destek sunacağı doğrulandı.

    Serbest savaş dinamikleri, keşif unsurları, zorlu boss savaşları ve geniş loot seçenekleri de yine serinin yeni oyununda devam edecek. Son olarak Borderlands 4, 12 Eylül'de PC, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkış yapacağını hatırlatalım.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kilitli sim ne demek telefon kablolu kulaklığı görmüyor benzinli araç yağ değişimi kaç km infinix zero 40 5g hametan krem ne işe yarar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron
    Dell Inspiron
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum