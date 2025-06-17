Borderlands 4 PC sistem gereksinimleri açıklandı
F1 2025 için duyurulan minimum sistem gereksinimleri arasında Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 7 2700X işlemci, NVIDIA RTX 2070 veya AMD Radeon RX 5700XT ekran kartı ve 16 GB RAM yer alıyor. Ayrıca oyuncuların en az 100 GB boş disk alanına ve 64 bit mimarili Windows 10 veya 11 işletim sistemine ihtiyaçları olacak.
Önerilen sistem gereksinimlerinde ise, Core i7-12700 veya AMD Ryzen 7 5800X işlemci, NVIDIA RTX 3080, RTX 6890 XT ekran kartı, 32 GB RAM belirtilmiş. Ayrıca oyuncuların yine, minimum 12GB VRAM, 100GB SSD, en az 8 çekirdekli işlemci ve 64-bit Windows 10 veya 11 sürümlerine ihtiyacı olacak.
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT
Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
64 bit işlemci ve işletim sistemi, İşlemci için 8 CPU Çekirdeği, Grafikler için 8 GB VRAM, SSD depolama alanı,
Önerilen :
İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
İşlemci: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X
Bellek: 32 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT
Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Ek Notlar: 64 bit işlemci ve işletim sistemi, İşlemci için 8+ CPU Çekirdeği, Grafikler için 12+ GB VRAM, SSD depolama alanı
Borderlands 4 ne zaman çıkacak?
Kaçıranlar için Borderlands serisi bugüne kadar 87 milyondan fazla kopya sattı ve eleştirmenlerden ve hayranlardan büyük beğeni topladı. Yeni oyunda çift zıplama, süzülme, kaçınma ve sabit noktalı kanca kullanımı gibi özellikler bulunacak. Ayrıca Borderlands 4'ün,tek veya üç kişiye kadar co-op moduna destek sunacağı doğrulandı.
Serbest savaş dinamikleri, keşif unsurları, zorlu boss savaşları ve geniş loot seçenekleri de yine serinin yeni oyununda devam edecek. Son olarak Borderlands 4, 12 Eylül'de PC, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkış yapacağını hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.