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PUBG mobilden günlük 6 saatlik oyun sınırı

Popülaritesini gün geçtikçe artıran PUBG'nin mobil sürümünü oynayan oyuncular özellikle Hindistan'da ciddi yaptırımlarla karşılaşıyor. Durumun farkında olan Tencent bu duruma bir çözüm üretme peşinde.
1 ay
19,1b
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29
Mobil Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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PUBG'nin mobil sürümü geçtiğimiz sene piyasaya sürüldüğünde güneydoğu Asya pazarlarında inanılmaz bir popülariteye sahip olmuştu. Özellikle Hindistan'da oyuna karşı oluşan yoğun ilgi tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Free-to-play tarzındaki oyunun milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilmesi, geliştiricisine olumlu katkılar sağlasa da kullanıcı tarafında hoş olmayan birçok örnek ise maalesef gündeme geldi.

Oyunu oynarken ölen, ailesinden uygulama içi satın alma bahanesiyle para çalan oyuncular sebebiyle Hindistan'da bazı şehirler ailelerin tepkilerine sessiz kalmadı ve oyunu yasakladı. Geçtiğimiz günlerde ise yine Hindistan'da genç yaştaki insanlar umuma açık yerde PUBG oynadıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Yapımcı firma da farkında

Yaşanan bu gelişmeler neticesinde ise Tencent, oyunculara karşı sorumluluk hissettiğini göstermek için yeni bir uygulama başlattı. Söz konusu uygulama kapsamında; oyunu, ara vermeden ve uzun süreler oyunculara engelleme yapılmaya başlandı. Twitter’dan paylaşılan mesajlarla ortaya çıkan gelişme neticesinde oyun, bir sağlık durumu hatırlatıcısı marifetiyle oyunculara çok fazla oyunda kaldıklarını hatırlatıyor ve altı saatin ardından oyunu kilitliyor. Ekrana gelen mesaj ise oyunculara oyunu oynadıkları süreyi hatırlatıp, belli bir zaman sonra oyuna geri dönebileceklerini belirtiyor.

Oyuna sahip oyuncuların bazıları ise bahse konu mesajı oyuna başladıktan iki ila dört saat sonra aldıklarını ifade etmişler. Henüz tüm kullanıcılara uygulanmayan engellemenin önümüzdeki günlerde daha da yaygınlaşacağı ifade ediliyor.


https://wccftech.com/pubg-mobile-testing-6-hour-daily-limit-to-combat-addiction-in-india/ Yorum Yaz
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Overlord7134 1 ay en beğenilen
Bizim hükümet yapsa bunu "oyun oynama özgürlüğümüzü çalıyorlar adalet demokrasi yok bu nasıl bir ülke" diye ağlayanlar olurdu elbetteki . konu başka ülkeler olunca elbetteki herkes mantıklı olanı doğru olanı söylüyor .
Bizim hükümet yapsa bunu "oyun oynama özgürlüğümüzü çalıyorlar adalet demokrasi yok bu nasıl bir ülke" diye ağlayanlar olurdu elbetteki . konu başka ülkeler olu...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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Ucan Hollandalı 1 ay
Bu salak sepet oyunu oynayacagıma gider kahvede dayılarla batak atarım
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SEO-Uzmanı 1 ay
90'lar da
16 bit sega oyun konsolu almıştım
türkçe kullanma kılavuzunda ;
günde 2 saatten fazla kullanılması önerilmez,
diye bir uyarı yazısı vardır.
90'lar da16 bit sega oyun konsolu almıştımtürkçe kullanma kılavuzunda ;günde 2 saatten fazla kullanılması önerilmez,diye bir uyarı yazısı v...
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1 Avatar
scorpion20 1 ay
6 saat bile çok
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WaylandIZMIR 1 ay
Günlük 6 saatten fazla oynayan çocukları psikoloğa götürüp araştırtmak gerekiyor zaten.
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hopeyoung 1 ay
Günde 6 saat bile çok fazla. Maalesef, yapay gerçekliğin içinde kendimizi ve zaman mefhumlarımızı kaybedebiliyoruz. 2 saat ile sınırlandırılsa kafidir diye düşünüyorum ama E-sporcular nasıl geçinecek o vakit.
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ersoyfth21 1 ay yeni yorumcu
kendini dizginlemeyi bilmeyen insanoğlunun yine yasaklarla dizginlenmek zorunda kalıyor işte. her konuda aynıyız suyunu çıkartmakta üstümüze yok.
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frkgkc 1 ay
bazıları bokunu çıkarmaya başladı iyi olur bence
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SEO-Uzmanı 1 ay
90'lar da
16 bit sega oyun konsolu almıştım
türkçe kullanma kılavuzunda ;
günde 2 saatten fazla kullanılması önerilmez,
diye bir uyarı yazısı vardır.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Ryo41 1 ay SEO-Uzmanı
hangi oyunlar vardı hocam? Ben milenyumum da ağabeyim emulator yüklemişti bilgisayara oradan tanıştım snow bros falan :D
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Cute Hentai 1 ay
Ücretini verdiğin içeriğe kısıtlama getirmek ne kadar etik bir uygulama. Hindistan yüzünden tüm dünyayı aynı kefede görmek. Komedi. Baştan bu kararı uygula veya mıçayım yapacağınız oyuna, aldığınız kararlara. Bu karar PC sürümüne yansırsa kalan kitlesinide kaybeder. Akıl işi değil bu durum. 6 saat sonra kilit ha. :D
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Sharparrow 1 ay
6 saatten sonra daha ne oynayacak? Dalga mı geçiyırsun... Ömrü gitti ömrü... Koymasa da değilen bir şey yok 6 saat oynamışsa...
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Wampire^^ 1 ay
Keşke tüm dünyada böyle olsa, hatta oyun oynama sınırı 4 saat olmalı
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mehmetaarslan 1 ay
Bunların hepsi Tayyip Erdoğan’ın başının altından çıkıyor. Oyunuda o yaptırmış🤣🤣🤣
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