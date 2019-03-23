PUBG mobilden günlük 6 saatlik oyun sınırı

PUBG'nin mobil sürümü geçtiğimiz sene piyasaya sürüldüğünde güneydoğu Asya pazarlarında inanılmaz bir popülariteye sahip olmuştu. Özellikle Hindistan'da oyuna karşı oluşan yoğun ilgi tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Free-to-play tarzındaki oyunun milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilmesi, geliştiricisine olumlu katkılar sağlasa da kullanıcı tarafında hoş olmayan birçok örnek ise maalesef gündeme geldi.

Oyunu oynarken ölen, ailesinden uygulama içi satın alma bahanesiyle para çalan oyuncular sebebiyle Hindistan'da bazı şehirler ailelerin tepkilerine sessiz kalmadı ve oyunu yasakladı. Geçtiğimiz günlerde ise yine Hindistan'da genç yaştaki insanlar umuma açık yerde PUBG oynadıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Yapımcı firma da farkında

Yaşanan bu gelişmeler neticesinde ise Tencent, oyunculara karşı sorumluluk hissettiğini göstermek için yeni bir uygulama başlattı. Söz konusu uygulama kapsamında; oyunu, ara vermeden ve uzun süreler oyunculara engelleme yapılmaya başlandı. Twitter’dan paylaşılan mesajlarla ortaya çıkan gelişme neticesinde oyun, bir sağlık durumu hatırlatıcısı marifetiyle oyunculara çok fazla oyunda kaldıklarını hatırlatıyor ve altı saatin ardından oyunu kilitliyor. Ekrana gelen mesaj ise oyunculara oyunu oynadıkları süreyi hatırlatıp, belli bir zaman sonra oyuna geri dönebileceklerini belirtiyor.

Oyuna sahip oyuncuların bazıları ise bahse konu mesajı oyuna başladıktan iki ila dört saat sonra aldıklarını ifade etmişler. Henüz tüm kullanıcılara uygulanmayan engellemenin önümüzdeki günlerde daha da yaygınlaşacağı ifade ediliyor.

https://wccftech.com/pubg-mobile-testing-6-hour-daily-limit-to-combat-addiction-in-india/