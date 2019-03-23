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Eleştiri yağmuruna tutulan Anthem, satış rakamlarıyla şaşırtıyor

BioWare'ın yeni oyunu Anthem şu sıralar eleştiri yağmuruna tutuluyor olsa da satışlar konusunda hiç de fena bir peformans bir sergilemiyor. Oyunun ilk hafta performansı EA'da yüzleri güldürdü.
1 ay
4,8b
1
7
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Electronic Arts ve BioWare'ın geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü Anthem, bildiğiniz gibi çıkışından bu yana adeta eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Ancak E3 2017'deki tanıtımından bu yana büyük bir merakla beklenen oyun çıkışındaki tüm olumsuzluklara rağmen satış rakamlarıyla Electronic Arts'ı memnun etmiş gibi görünüyor.

Oyun sektöründeki dijital harcamaları takip eden analiz firması SuperData, Anthem'ın yalnızca şubat ayında tam 100 milyon dolarlık gelir elde ettiğini açıkladı. SuperData'nın verilerine göre Anthem oyuncuları ayrıca yaklaşık 3,5 milyon dolarlık oyun içi harcama da yapmış. Son olarak Anthem'ın BioWare tarihinin en hızlı satan ikinci oyunu olduğu belirtiliyor. Bu konuda yalnızca Mass Effect 3'ün gerisinde kalmış.

Tabi Anthem'ın çıkışında yakaladığı bu satış rakamları oyunun başarılı olduğunu göstermiyor. Zira bildiğiniz gibi Anthem yaklaşık iki yıldır büyük bir heyecanla bekleniyordu. Dolayısıyla en azından ilk haftası için olumsuz yorumların çok fazla etki etmemiş olması normal. Ancak yapılan eleştirilerin ilerleyen haftalarda etkisini göstermeye başlaması ve oyunun satışlarında da ciddi bir düşüş olması bekleniyor.

Şu sıralar oyundaki hataları çözmekle meşgul olan BioWare ise satışlardaki düşüşe engel olmak için önümüzdeki aylarda oyuna epey bir yeni içerik eklemeyi planlıyor. Bakalım Anthem'ın çıkış sonrası performansı nasıl olacak.

Electronic Arts'ın 22 Şubat'ta piyasaya sürdüğü Anthem; PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında oynanabiliyor.  

https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-03-22-superdata-apex-legends-had-best-ever-launch-month-for-a-free-to-play-game Yorum Yaz
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MrKattchup 1 ay en beğenilen
Valla biz kemik oyuncular olarak artık oyun sektörünün müşterisi olarak görünmüyoruz, asıl müşteriler reşit olmamış, ebeveynlerinin kredi kartlarıyla oyuniçi alım yapan küçük yaşlı kullanıcılar.
Valla biz kemik oyuncular olarak artık oyun sektörünün müşterisi olarak görünmüyoruz, asıl müşteriler reşit olmamış, ebeveynlerinin kredi kartlarıyla oyuniçi al...
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overactive 1 ay
donanım alanlara ücretsiz dağıttılar onlardandır bu kadar yüksek görünmesi
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DH Misafiri 1 ay
marvel olayı nedir?
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qoqoCAN 1 ay
o kadar pohpohlandı ki , millet yorumlara bakmadan "la bunlar ne bilecek" diyip çatır çatır alıyor.
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drserk 1 ay
bozuk ayarı optimizasyonu olan oyunlarda hep aynı yapımcılar.. hiç, kendilerini geliştiremiyor..çözüm belli ama bunu uygulayan yok
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Fearless_tr 1 ay
Ben bu satis rakamlarina inanmiyorum artik heleki marvel olayindan sonra her sirketten hersey beklenir
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MrKattchup 1 ay en beğenilen
Valla biz kemik oyuncular olarak artık oyun sektörünün müşterisi olarak görünmüyoruz, asıl müşteriler reşit olmamış, ebeveynlerinin kredi kartlarıyla oyuniçi alım yapan küçük yaşlı kullanıcılar.
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The.Mafia 1 ay
Ps4 çökme olduğu söyleniyordu ona rağmen iyi gelir elde etmişler
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