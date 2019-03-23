Eleştiri yağmuruna tutulan Anthem, satış rakamlarıyla şaşırtıyor

Electronic Arts ve BioWare'ın geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü Anthem, bildiğiniz gibi çıkışından bu yana adeta eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Ancak E3 2017'deki tanıtımından bu yana büyük bir merakla beklenen oyun çıkışındaki tüm olumsuzluklara rağmen satış rakamlarıyla Electronic Arts'ı memnun etmiş gibi görünüyor.



Oyun sektöründeki dijital harcamaları takip eden analiz firması SuperData, Anthem'ın yalnızca şubat ayında tam 100 milyon dolarlık gelir elde ettiğini açıkladı. SuperData'nın verilerine göre Anthem oyuncuları ayrıca yaklaşık 3,5 milyon dolarlık oyun içi harcama da yapmış. Son olarak Anthem'ın BioWare tarihinin en hızlı satan ikinci oyunu olduğu belirtiliyor. Bu konuda yalnızca Mass Effect 3'ün gerisinde kalmış.



Tabi Anthem'ın çıkışında yakaladığı bu satış rakamları oyunun başarılı olduğunu göstermiyor. Zira bildiğiniz gibi Anthem yaklaşık iki yıldır büyük bir heyecanla bekleniyordu. Dolayısıyla en azından ilk haftası için olumsuz yorumların çok fazla etki etmemiş olması normal. Ancak yapılan eleştirilerin ilerleyen haftalarda etkisini göstermeye başlaması ve oyunun satışlarında da ciddi bir düşüş olması bekleniyor.



Şu sıralar oyundaki hataları çözmekle meşgul olan BioWare ise satışlardaki düşüşe engel olmak için önümüzdeki aylarda oyuna epey bir yeni içerik eklemeyi planlıyor. Bakalım Anthem'ın çıkış sonrası performansı nasıl olacak.



Electronic Arts'ın 22 Şubat'ta piyasaya sürdüğü Anthem; PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında oynanabiliyor.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-03-22-superdata-apex-legends-had-best-ever-launch-month-for-a-free-to-play-game