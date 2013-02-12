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Panasonic 4 yeni telsiz telefonu tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Panasonic 4 yeni telsiz telefonu tanıttı

Tüketici elektroniği konusunda lider firmalardan olan Panasonic, önemli özelliklere yer verdiği 4 yeni telsiz telefonu tanıttı. Modeller; KX-TG6821, KX-TG7861, KX-TG6811 ve KX-TG7851 şeklinde sıralanıyor. 

İnce tasarım ve kompakt yapısıyla ön plana çıkan modellerde yer alan özellikler de daha kolay bir kullanım deneyimi sağlıyor. Özelliklere kısaca değinmek gerekirse;

- Arka planda ortaya çıkan her türlü gürültüyü mümkün olan en düşük seviyeye indiren Gürültü Giderme,

- Elektrik kesintisi yaşandığında el ünitesine ahize ile konuşurken 5, eller serbest görüşürken 2 saat ek süre kazandıran temel ünite,

- Ahizenin orta alt kısmında bulunan ve telefonda mesaj ya da kaçırılan çağrı olduğu zaman yavaş, gelen arama olduğunda ya da çalar saat çaldığındaysa hızlı yanıp sönen Akıllı Fonksiyon Tuşu, 

- Cihazın tanıdığı farklı ahizelerle telefon defterine girilebilen ve kayıtlı kişilere erişilebilen Paylaşılan Telefon Defteri,

- İstenmeyen ya da rahatsızlık veren çağrılar için Gelen Çağrı Engelleme,

- Kapalı mekanlarda 50 metre, açık alanlardaysa 200 metreye kadar uzaklıktaki nesnelerin yerini saptayabilen ve hem ahize hem de aksesuarın kendisinin sesli uyarı verebildiği opsiyonel 4 adet Anahtar Bulucu,

- Tek bir dokunuşunuzla sinyal çıkışını yüzde 90 azaltan One-Touch Eco modu 

- Telesekretere yeni bir mesaj geldiğinde, sizi sesle uyarabilen, önceden kayıtlı bir cep ya da iş telefonuna sesli mesaj veya SMS gönderebilen ve böylece mesajı evde olmasanız bile dinlemenize imkan veren Akıllı telesekreter fonksiyonu.

Modellerden KX-TG6821 ve KX-TG6811 1.8 inçlik beyaz arka aydınlatmalı, KX-TG7861 ve KX-TG7851 ise 1.45 inçlik renkli ekrana sahip. Serinin amiral gemi modelleri KX-TG6821 ve KX-TG7861 yukarıda sayılan tüm özelliklere sahipken, KX-TG6811 ve KX-TG7851 modelleri akıllı telesekreter özelliği taşımıyor.

Modellerle ilgili fiyat bilgisi yokken, kısa süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor. 

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CoreXXX 6 yıl
Mellkor

elektirik gittiğinde çalışan bir telsiz telefonmu diyor yoksa ben mi yanlış okuyorum

evet niye şaşırdın 2-3 senedir var zaten bu teknoloji.
ve şu anda ne gerek var telsiz telefona bu teknoloji ölüyor artık sabit telefonmu kaldı. yani varda kullanan yok
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Mellkor 6 yıl CoreXXX
CoreXXX

Mellkor


elektirik gittiğinde çalışan bir telsiz telefonmu diyor yoksa ben mi yanlış okuyorum


evet niye şaşırdın 2-3 senedir var zaten bu teknoloji.
ve şu anda ne gerek var telsiz telefona bu teknoloji ölüyor artık sabit telefonmu kaldı. yani varda kullanan yok

Ben oldukça çok sabit telefon kullanıyorum işime yarıyor. Bu teknolojiden haberim yoktu. Dect telefon sistemlerini takip etmiyorum şuan ihtiyacım var araştırıyorum ve bu özellik hoşuma gitti. Şuana kadar baktığım modellerde de böyle bir özellik göremedim
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Mellkor 6 yıl

elektirik gittiğinde çalışan bir telsiz telefonmu diyor yoksa ben mi yanlış okuyorum
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