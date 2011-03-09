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Panasonic 95MB/saniye okuma hızı sunan SDHC bellek kartını duyurdu

8 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Panasonic, yüksek hızlı bellek kartlarına yeni bir model daha ekliyor. Firma tarafından Gold serisi SDHC ailesinin yeni üyesi olarak lanse edilen bellek kartı, 95MB/saniye okuma ve 80MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. Yüksek çözünürlükte kayıt yapmaktan hoşlanan DSLR sahipleri için hazırlanan bellek kartı, SD bellek kartı spesifikasyonu 3.01 (UHS104) uyumluluğuna sahip. Suya, darbeye, ısıya, mıknatısa ve X-Ray'e karşı korumalı olan bellek kartı, Super Intelligent adı verilen akıllı kontrolcü ile Güç Hata Koruması ve Tazeleme Özelliği gibi detaylar sayesinde 10 kata kadar daha iyi kullanım ömrü sunabiliyor.

Akıllı Veri Yazma özelliği sayesinde yoğun yazmalara karşı hata oranını minize eden bellek kartının, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği bulunuyor. Panasonic tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen 95MB/saniye yazma hızına sahip yeni SD kartların son kullanıcı satış fiyatları ise açıklanmadı.


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