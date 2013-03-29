Panasonic DMC-ZS30 beyaz fotoğraf makinesinin, ön siparişine başlandı

Ürettiği başarılı elektronik ürünler ile tanıdığımız Panasonic'in daha önce siyah versiyonunu duyurduğu kompakt fotoğraf makinesi olan Lumix DMC-ZS30'un beyaz versiyonu için ön siparişler alınmaya başlandı.

Ünlü Amerikan fotoğraf ve ekipmanları sitesi olan B&H Photo üzerinde başlayan ön sipariş ile satın alınmaya başlanan Panasonic Lumix DMC-ZS30 teknik olarak, 1/2.3" 18.1MP CMOS sensöre, 20 kat optik yakınlaştırma sağlayan Leica DC Vario-Elmar 24-480mm lense, 3" 920 nokta dokunmatik LCD ekrana, Full HD 1080p/i stereo video kayıt yeteneklerine sahip.

Dahili Wi-Fi ve NFC özellikleri ile kullanıcılarına gelişmiş kablosuz paylaşım özellikleri sunan Panasonic Lumix DMC-ZS30, 14 adet dahili filtre ile farkı fotoğraflar çekilmesine imkan sağlarken, hibrit optik sabitleme teknolojisi ile her durumda net ve keskin fotoğraflar çekilmesine yardımcı oluyor. Manuel ayarlara da izin veren model, saniyede 10 kare seri çekim hızına sahip.

108.3x58.9x27.7mm boyutlara ve 172gr ağrılığa sahip olan Panasonic Lumix DMC-ZS30, 349$ fiyat etiketi ile ön siparişe açılmış durumda.

http://www.bhphotovideo.com/c/product/936276-REG/panasonic_dmc_zs30w_dmc_zs30_digital_camera_white.html