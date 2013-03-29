Panasonic DMC-ZS30 beyaz fotoğraf makinesinin, ön siparişine başlandı

Haber Editörü
Ürettiği başarılı elektronik ürünler ile tanıdığımız Panasonic'in daha önce siyah versiyonunu duyurduğu kompakt fotoğraf makinesi olan Lumix DMC-ZS30'un beyaz versiyonu için ön siparişler alınmaya başlandı.
Ünlü Amerikan fotoğraf ve ekipmanları sitesi olan B&H Photo üzerinde başlayan ön sipariş ile satın alınmaya başlanan Panasonic Lumix DMC-ZS30 teknik olarak, 1/2.3" 18.1MP CMOS sensöre, 20 kat optik yakınlaştırma sağlayan Leica DC Vario-Elmar 24-480mm lense, 3" 920 nokta dokunmatik LCD ekrana, Full HD 1080p/i stereo video kayıt yeteneklerine sahip.
Dahili Wi-Fi ve NFC özellikleri ile kullanıcılarına gelişmiş kablosuz paylaşım özellikleri sunan Panasonic Lumix DMC-ZS30, 14 adet dahili filtre ile farkı fotoğraflar çekilmesine imkan sağlarken, hibrit optik sabitleme teknolojisi ile her durumda net ve keskin fotoğraflar çekilmesine yardımcı oluyor. Manuel ayarlara da izin veren model, saniyede 10 kare seri çekim hızına sahip.
108.3x58.9x27.7mm boyutlara ve 172gr ağrılığa sahip olan Panasonic Lumix DMC-ZS30, 349$ fiyat etiketi ile ön siparişe açılmış durumda.
http://www.bhphotovideo.com/c/product/936276-REG/panasonic_dmc_zs30w_dmc_zs30_digital_camera_white.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Öyle olsaydı biraz daha az noise ile daha net fotoğraflar çekerdi, tüketici çamur gibi fotoğraf çeken makine istiyor ki adamlar yapıyor.
1/2.3" mercimek cep telefonu sensörüne megapixeli bas piyasaya sür, artık hiç heyecan bile uyandırmıyor, dslr makineler bile monotonlaştı "mp artır teknoloji ama geliştirme" olayına döndü.
Bana göre yenilik 1600 iso gibi bir değerde 0 noise fotoğraf çekebilen bir cihaz olur, bunu halen dslr cihazlar bile sağlamıyor sürekli aynı sensör teknolojisine megapixel dayamaktan
başka birşey yok. Bir gün sensör teknolojisine devrim niteliğinde bir gelişme gelirse o zaman makinemi değiştiririm.