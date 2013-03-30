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Panasonic GH3 uyumlu, Nauticam NA-GH3 su altı haznesi ortaya çıktı

6 yıl
432
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic GH3 uyumlu, Nauticam NA-GH3 su altı haznesi ortaya çıktı


Piyasada yer alan birçok popüler kompakt, aynasız ve DSLR fotoğraf makinesi modeli için ürettiği oldukça başarılı su altı hazneleri ile tanıdığımız Nauticam'in Panasonic'in üst seviye aynasız fotoğraf makinesi GH3 için ürettiği su altı haznesi ortaya çıktı.
Nauticam firmasının Çin internet sitesi üzerinde ortaya çıkan NA-GH3 su altı haznesi, Panasonic'in üst seviye aynasız fotoğraf makinesi modeli olan GH3 için özel olarak üretilmiş durumda. Fotoğraf makinesinin bütün tuşlarının aktif olarak kullanılabildiği hazne, kullanıcıların su altıda rahat fotoğraf çekmesine imkan sağlama amacıyla, LCD ekran ve vizör bölümleri de görünür bir biçimde tasarlanarak üretilmiş. İleri düzey dayanıklılık ve yalıtım sağlayan askeri yapıda alüminyum malzemeden üretilmiş olan NA-GH3 su altı haznesinin makineyi kaç metre derine indirebildiği ve diğer teknik özellikleri henüz belli değil. 
Resmi olarak 6 Nisan'da başlayacak olan NAB fuarın kapsamında tanıtılması beklenen Nauticam NA-GH3 su altı haznesinin, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında da bir bilgi mevcut değil.
 
Panasonic GH3 uyumlu, Nauticam NA-GH3 su altı haznesi ortaya çıktı
Panasonic GH3 uyumlu, Nauticam NA-GH3 su altı haznesi ortaya çıktı

http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&sl=zh-CN&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.nauticam.cn%2Fproduct%2Fview0.aspx%3Fq_cid%3D1112%26q_pid%3D409 Yorum Yaz
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