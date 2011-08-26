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Panasonic'ten entegre WiFi özellikli kompakt kamera; Lumix FX90

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,9b
1
Fotoğraf Makineleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Panasonic dahili WiFi özelliğine sahip kompakt kamerası Lumix F90'ı duyurdu. 12.1 Megapiksel çözünürlüğünde Hi-Speed CCD sensör ile donatılan ve 1080 60i çözünürlüğünde video kaydı yapabilen kamera, çekilen görüntüleri akıllı telefon veya tablet bilgisayara 802.11n WiFi desteği sayesinde kablosuz olarak hızlı bir şekilde aktarabiliyor. 
5x optik yakınlaştırma apabilen ve Lumix ailesinin diğer üyelerinde olduğu gibi Venus görüntü işleme motoru ile gelen FX90, 3-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip. Aynı zamanda optik görüntü sabitleme özelliği ile donatılan ve yerleşik Flash  ile desteklenen kamerada AF Nokta ve  Beyaz Dengesi gibi detaylara da yer veriliyor.
SD kart slotu ile farklı kapasitelerde hafıza kartı desteği sunan yeni kameranın önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

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