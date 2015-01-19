Panasonic'ten profesyoneller için yeni nesil 4K kamera: VariCam 35

Panasonic futbol maçları, belgesel çekimler ve reklam prodüksiyonları gibi profesyonel kameralara ihtiyaç duyulan noktalar için VariCam 35 isimli 4K Ultra HD çekim yapabilen kamerasını duyurdu. Biz de hem kameranın detaylarını hem de Panasonic'in diğer profesyonel görüntüleme sistemlerini, şirketin ülkemizdeki yetkililerine sorduk.

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