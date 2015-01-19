Panasonic'ten profesyoneller için yeni nesil 4K kamera: VariCam 35

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Panasonic futbol maçları, belgesel çekimler ve reklam prodüksiyonları gibi profesyonel kameralara ihtiyaç duyulan noktalar için VariCam 35 isimli 4K Ultra HD çekim yapabilen kamerasını duyurdu. Biz de hem kameranın detaylarını hem de Panasonic'in diğer profesyonel görüntüleme sistemlerini, şirketin ülkemizdeki yetkililerine sorduk.
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bu arada 15 sene sonrayı çok merak ediyorum, aslında dünyaya erken gelmişiz yahu
DonanımHaber'de olmasaydı Dünyadaki teknolojik ürünlerin gelişim aşamasını takip edemezdik sanırım
Tşkler. ederiz arkadaşlar bu hizmeti bizlerle paylaştığınız için.
Vay be, helal panasonic
2.part ta baya bi dikkatini dağıttılar Erdi bey, o yüzden mi kapanış yapmadın ...
Unutmuşum, dedim tmm şimdi fiyatı soracak, şurdakilerin yüreciğine bi iniverseydi,
Ben söyliyim arkadaşlar altı üstü bi ev parası, 55000 $ cık lens hariç