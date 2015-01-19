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Panasonic'ten profesyoneller için yeni nesil 4K kamera: VariCam 35

4 yıl
26,8b
1
Video Kameralar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Panasonic futbol maçları, belgesel çekimler ve reklam prodüksiyonları gibi profesyonel kameralara ihtiyaç duyulan noktalar için VariCam 35 isimli 4K Ultra HD çekim yapabilen kamerasını duyurdu. Biz de hem kameranın detaylarını hem de Panasonic'in diğer profesyonel görüntüleme sistemlerini, şirketin ülkemizdeki yetkililerine sorduk.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
evet panasonik çok büyük bi firma kesinlikle... hiç unutmam daha 20 çekim bile yapmamış sıfır md10000 kameram ile adamın düyününü çektim, dvd ye aktarttığımızda şok olduk çünkü kafa arıza yapmış bizide uyarmadan kayda devam etmiş, sonuç olarak ekranın ortasında 3 adet kocaman beyaz çizgi, adamın düğününe mahvetmiş oldular. müşteriyle kavga etmemiz de ayrı konu.. panasonicmi? tabi canım çok büyük bi firma kesinlikle.. bidaha panasonic in yanından geçmem sony varken.
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Y2kmtt 4 yıl
4k destekli monitörler fiyattan dolayı çok yaygınlaşmadı. Şimdilik bize hayal ürünü bunlar
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L0NEW0LF 4 yıl
Teknolojinin geldiği noktaya bak arkadaş 15 yıl öncesini hatırlıyorum ve bu günlerin hayalini bile kuramazken adamlar yapıyor Helal olsun.
bu arada 15 sene sonrayı çok merak ediyorum, aslında dünyaya erken gelmişiz yahu


DonanımHaber'de olmasaydı Dünyadaki teknolojik ürünlerin gelişim aşamasını takip edemezdik sanırım

Tşkler. ederiz arkadaşlar bu hizmeti bizlerle paylaştığınız için.

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people66 4 yıl
ARRI ve REDCAM piyasada birbirini boğazlarken panasonic bence büyük risk alıyor...
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DH Misafiri 4 yıl
piyasa alexa'ya alışmışken red ve sony bile bu alışkanlığı kıramıyorken üstüne bir de kendi hafıza kartlarıyla girmeleri falan anlamsız olmuş. makine çok güzel ancak standart ssd lerle çalışan modeller daha büyük kolaylık sağlıyor. elinin altındaki ssdleri kullanmak varken insan neden bir de bu kartlara para yatırsın. sony'nin f55'i, f65'i bile çok kullanılmıyor piyasada. alexa'nın kullanımı çok kolay her şeyden önce. tekrar söylüyorum makine güzel ama piyasa alışkanlıklarını kolay kolay bırakmaz.
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DH Misafiri 4 yıl
Panasonic HC-V550 almayı düşünüyordum orta-giriş segment kameralarla ilgili videoda yaparsanız sevinirim
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doctor_bey 4 yıl
Alacan bunu, vuracan kırbacı vuracan kırbacı


Vay be, helal panasonic
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electro_g 4 yıl

2.part ta baya bi dikkatini dağıttılar Erdi bey, o yüzden mi kapanış yapmadın ...

Unutmuşum, dedim tmm şimdi fiyatı soracak, şurdakilerin yüreciğine bi iniverseydi,

Ben söyliyim arkadaşlar altı üstü bi ev parası, 55000 $ cık lens hariç
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Adam direk anlatınca beyin almıyor.Ufaktan yazılı bilgide olsa güzel olurdu
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alemburda34 4 yıl
Valla çok güzel olmuş dikkatle izledim. Fakat teknik detaylarının telefon incelemeleri vs de yaptığınız gibi listelemenizi bekledim. Örnek akü seçeneklerinde hangi parçayla ne kadar sürede çekim yapabileceği gibi şeyler.
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Gece772 4 yıl
Adamlar yapıyor.....
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