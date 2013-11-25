Parallels'den Siber Cuma'ya özel paket: 79 $'a Parallels 9, Kaspersky IS ve dahası

Haber Editörü
Parallels 9 almayı mı planlıyorsunuz ? O zaman size güzel bir haberimiz var; Siber Cuma için hazırlanan özel Mac paketi sayesinde Parallels 9'un normal satış fiyatına hem Parallels 9'a hem de yanında 7 farklı programa sahip olabilirsiniz.
Parallels tarafından hazırlanan özel paketin içeriği şöyle:
- Parallels Desktop 9 (Normal satış fiyatı 79,99 $)
- Snagit (Normal satış fiyatı 49,95 $)
- CleanMyMac 2 (Normal satış fiyatı 39,95 $)
- Kaspersky Internet Security for Mac (Normal Satış Fiyatı 39,95 $)
- 1 yıllık Hightail (Normal satış fiyatı 150,99 $/yıl )
- 6 aylık Parallels Access for iPad (Normal satış fiyatı 39,95 $)
- Boom for Mac (Normal satış fiyatı 6,99 $)
- mSecure (Normal satış fiyatı 19,99 $)
Toplam değeri 463,84 $ olan pakete, 3 Aralık 2013'e kadar %82 indirim ile Parallels Desktop 9'un normal satış fiyatına, yani 79,99 dolara (haberin yazıldığı an itibariyle 171,64 TL) satın alabilirsiniz.
Paket hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve dilerseniz satın alabilirsiniz:
Parallels Desktop 9 Mac Bundle
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Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma'nın teknoloji dünyasındaki, daha doğrusu internetteki karşılığına Cyber Friday ya da Cyber Black Friday deniyor. Yeni bir kavram sayılır.
en.wikipedia.org/...
İlk defa friday için cyber olarak duydum ama tamam öyle olsun. Gerçi adı hiiiç mühim değil, ister siber olsun ister viber olsun :) Yeterki biz daha efektif şekilde faydalanabilsek keşke.
Mesela ABD'de kampanya yapan firmalar dünya çapında yapsalar. Böyle şartları zorluyoruz. Steam'in Origin'in bile ABD web sayfalarına girmeye çalışıyoruz ki kampanyaları görelim diye.
Ellere thanks giving, bize nothing.
Adamlara zaten ucuz elektronik, oradan bir kazığa uğruyoruz. Böyle %70'lik kampanyaları gördükçe kazık üstü kazık gibi oluyor TR.
(Ben siz DH ailesinin alışverişlerinizi (?) nereden yaptığınızı merak ediyorum. Yoksa promosyon olarak reklam karşılığı ürünler sürekli geliyor, sizde geldikçe kullanıyor musunuz? Soru çok özel hayat ama yıllardır merak etmişimdir)
Allah devletimize zeval vermesin, ÖTV KDV feda olsun(!). Üretmedikleri maldan, malın kendisi kadar daha para kazanmak ne mükemmel bi buluş. (1 tane oyum var, ÖTV'yi kaldırmayı vaat edene vericem)
Bir de Cyber Monday var, 3 gün sonra. Karıştırmışsınız.