Parallels'den Siber Cuma'ya özel paket: 79 $'a Parallels 9, Kaspersky IS ve dahası

Parallels 9 almayı mı planlıyorsunuz ? O zaman size güzel bir haberimiz var; Siber Cuma için hazırlanan özel Mac paketi sayesinde Parallels 9'un normal satış fiyatına hem Parallels 9'a hem de yanında 7 farklı programa sahip olabilirsiniz.

Parallels tarafından hazırlanan özel paketin içeriği şöyle:

Parallels Desktop 9 (Normal satış fiyatı 79,99 $)

Snagit (Normal satış fiyatı 49,95 $)

CleanMyMac 2 (Normal satış fiyatı 39,95 $)

Kaspersky Internet Security for Mac (Normal Satış Fiyatı 39,95 $)

1 yıllık Hightail (Normal satış fiyatı 150,99 $/yıl )

6 aylık Parallels Access for iPad (Normal satış fiyatı 39,95 $)

Boom for Mac (Normal satış fiyatı 6,99 $)

mSecure (Normal satış fiyatı 19,99 $)

Toplam değeri 463,84 $ olan pakete, 3 Aralık 2013'e kadar %82 indirim ile Parallels Desktop 9'un normal satış fiyatına, yani 79,99 dolara (haberin yazıldığı an itibariyle 171,64 TL) satın alabilirsiniz.

Paket hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve dilerseniz satın alabilirsiniz:

Parallels Desktop 9 Mac Bundle