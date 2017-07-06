Pardus 17.0 çıktı: Yerli Linux dağıtımı indirmenizi bekliyor

Geliştirme çalışmaları TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi tarafından yürütülen Pardus işletim sisteminin yeni sürümü olan Pardus 17.0 çıktı. Debian GNU/Linux temelini kullanan açık kaynak kodlu dağıtım, hem bireysel hem de kurumsal kullanımına ek olarak ülkemizde dışa bağımlılığı azaltmak ve bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla hepsi tarafından olmasa da çeşitli kamu kuruluşları ve kimi belediyeler tarafından da aktif olarak kullanılmakta.

Modern bir dağıtım olarak günün ihtiyaçlarını karşılaması, rekabetçi olabilmesi ve kullananlar için devamlılığı olan bir dağıtım güveni verebilmesi için ULAKBİM'in çalışma yaptığı Pardus'un Lider Ahenk Merkezi Yönetim Sistemi, Engerek Kimlik Yönetim Sistemi, Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi, Etkileşimli Tahta Arayüz Projesi (ETAP), ULAKBÜS Bütünleşik Üniversite Sistemi gibi yine açık kaynak vizyonuyla geliştirilen alt projeleri de bulunuyor.

Pardus 17, Linux Çekirdeği 4.9.0 ile geliyor. Modern donanımlarla uyum konusunda sorunu olmayan ve yüksek performans vaadinde bulunan dağıtım, masaüstü ortamı olarak XFCE 4.12 ile geliyor. Pardus'a göre XFCE arayüzü donanımsal kaynakları sömürmüyor ve görsel çekicilikten taviz vermeden hızlı ve rahat bir kullanım ortamı sağlıyor.

- En az 640×480 çözünürlüğü destekleyebilen grafik işlemci

Linux 4.9 üzerinde yükselen Pardus 17.0 ile birlikte ofis ihtiyaçları için Libre Office 5.2.7, internet tarayıcısı olarak Firefox 52.2, posta istemcisi olarak Thunderbird 45.8.0, medya oynatıcısı olarak VLC 2.2.6 ve OpenJDK geliyor.

Pardus 17'deki PXE Boot özelliği sayesinde çok sayıda cihaza, çok cihazlı kurum ve kuruluşa özel olarak ön tanımlı ayar dosyasıyla aynı anda kurulum yapılabiliyor. Bilinen eksikler olarak yurtdışı kaynaklı paket içeriğinin yerelleştirilmesindei Türkçe çeviri eksikleri ve çift monitör kurulumu için Debian Installer'la çıkan hatalı görselden bahsediliyor.

Sunucu versiyonu da olan Pardus 17 için linkler şu şekilde;

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Pardus 17 için belirtilen minimum sistem gereksinimleri şu şekilde;- CPU (64bit mimari) -> En az: 500Mhz, Tavsiye edilen: 1.0 Ghz+- RAM -> En az: 256 MB, Tavsiye edilen: 512 MB+- Gerekli Disk alanı -> En az: 6GB, Tavsiye edilen: 8GB+