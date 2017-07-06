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Pardus 17.0 çıktı: Yerli Linux dağıtımı indirmenizi bekliyor

Yerli Linux dağıtımı Pardus'un yeni sürümü Pardus 17.0 çıktı. Performansı artan ve yeni özellikler kazanan "milli işletim sistemi" tanımlı Pardus'un yeni sürümü için detaylar ve indirime linkleri...
1 yıl
14,2b
1
147
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geliştirme çalışmaları TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi tarafından yürütülen Pardus işletim sisteminin yeni sürümü olan Pardus 17.0 çıktı.  Debian GNU/Linux temelini kullanan açık kaynak kodlu dağıtım, hem bireysel hem de kurumsal kullanımına ek olarak ülkemizde dışa bağımlılığı azaltmak ve bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla hepsi tarafından olmasa da çeşitli kamu kuruluşları ve kimi belediyeler tarafından da aktif olarak kullanılmakta.
Modern bir dağıtım olarak günün ihtiyaçlarını karşılaması, rekabetçi olabilmesi ve kullananlar için devamlılığı olan bir dağıtım güveni verebilmesi için ULAKBİM'in çalışma yaptığı Pardus'un Lider Ahenk Merkezi Yönetim Sistemi, Engerek Kimlik Yönetim Sistemi, Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi, Etkileşimli Tahta Arayüz Projesi (ETAP), ULAKBÜS Bütünleşik Üniversite Sistemi gibi yine açık kaynak vizyonuyla geliştirilen alt projeleri de bulunuyor.
Pardus 17, Linux Çekirdeği 4.9.0 ile geliyor. Modern donanımlarla uyum konusunda sorunu olmayan ve yüksek performans vaadinde bulunan dağıtım, masaüstü ortamı olarak  XFCE 4.12 ile geliyor. Pardus'a göre XFCE arayüzü donanımsal kaynakları sömürmüyor ve görsel çekicilikten taviz vermeden hızlı ve rahat bir kullanım ortamı sağlıyor.
Pardus 17 için belirtilen minimum sistem gereksinimleri şu şekilde;

- CPU (64bit mimari) -> En az: 500Mhz, Tavsiye edilen: 1.0 Ghz+
- RAM -> En az: 256 MB, Tavsiye edilen: 512 MB+
- Gerekli Disk alanı -> En az: 6GB, Tavsiye edilen: 8GB+
- En az 640×480 çözünürlüğü destekleyebilen grafik işlemci
Linux 4.9 üzerinde yükselen Pardus 17.0 ile birlikte ofis ihtiyaçları için Libre Office 5.2.7, internet tarayıcısı olarak Firefox 52.2, posta istemcisi olarak Thunderbird 45.8.0, medya oynatıcısı olarak VLC 2.2.6 ve OpenJDK geliyor.
Pardus 17'deki PXE Boot özelliği sayesinde çok sayıda cihaza, çok cihazlı kurum ve kuruluşa özel olarak ön tanımlı ayar dosyasıyla aynı anda kurulum yapılabiliyor. Bilinen eksikler olarak yurtdışı kaynaklı paket içeriğinin yerelleştirilmesindei Türkçe çeviri eksikleri ve çift monitör kurulumu için Debian Installer'la çıkan hatalı görselden bahsediliyor.
Sunucu versiyonu da olan Pardus 17 için linkler şu şekilde;

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artenis 1 yıl en beğenilen
ESKİ GRUBU BİLEREK ve İSTEYEREK hükümet dağıtmıştır.
Birçoğu ile tanıştım.
Bir tanesi NASA'nın sistem yöneticisiydi... Bu yorum yeterince açıktır umit ediyorum...
ESKİ GRUBU BİLEREK ve İSTEYEREK hükümet dağıtmıştır.Birçoğu ile tanıştım.Bir tanesi NASA'nın sistem yöneticisiydi... Bu yorum yeterince açıktır u...
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5 Yanıt Yanıtla +77
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DoubleDragon 1 yıl
Bu Pardus, eski Pardus değil. Eski Pardus'u öldürdüler.
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erturkcan2 1 yıl
Tübitak'ın yaptığı hiçbir işten hayır beklemiyorum. Milli otomobil prpjeside bunlarda hayır beklemiyorum o işten yalan olacak.
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3 Avatar Avatar Avatar
scorpion20 2 ay
bu çıkalı yıl oldu, niye gündeme geldi?
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vonderplanitz 2 ay scorpion20
17.0 17.5 oldu o yüzden. O da değil, 0.5'i yerli ve milli mühendisler başardı ya, o yüzden.
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berce 2 ay
Ben Kali linux kullanıyordum çökmeden önce Pardus bunu sağlarsa pardus kurarım ama nerde :)
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loradona 2 ay
Hocam pardus = debian. Kali de debian. Yani neredeyse aynı şeyler diyebilirim sadece içerdiği default uygulamalar farklı hepsi bu. İkisi de eşit stabilite de ki debian hayvan gibi stable bir dağıtımdır. Profesyonel kullanım için birebirdir debian. Muhtemelen senin bilmeden yapığın birşey sistemi kitlemiştir. Linuxda genelde sistem bozulunca format atılmaz tty den veya chrootdan çözüme kavuşturulur 😊
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FatihAsl 2 ay
Pardus 17.5 versiyonu bugün itibariyle çıktı
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vonderplanitz 2 ay FatihAsl

Sen Pardus kullanıyor musun ki? Pardus'u geç, herhangi bir Linux kullanıyor musun? Bize ekran görüntüsünü gönderebilir misin ama üstüne not düşerek, örneğin şunun gibi gönder şu Pardus'u biz de "kaynağından" bir görelim demi?
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berce 2 ay FatihAsl
Ya ben itidalli davranıyorum. ama birazda gerçekleri konuşmasını severim. Külliyen muhalefet etmeyeceğim güzel bir şey böyle destek verilmmesi
Gerçeklere gelir isek
1.Kalite aranıyor bunun için yatırım sunuldu mu? yaşadığım yerde sadece internet üzerinden birşeyler yapmaya çalışıtım. Alt yapı yok.
Vdsl var oda sürekli sorun çıkartıyor.
2.En azından kaliteli eleman yetiştirilsin ve hak ettiği ücret verilsin.
3.Kaç kişi pardus kullanıyor yada linux kullanmasını biliyor mu? Bilgisayarcılarda abi buna linux kurar mısın? diyen oldu mu?
4. Onu bırak belediye top yekün windows kullanıyor ya! Neden tercih etmiyorlar
5. Bu iş ihalelerde pardusu şart koşmak ile olur Memurlara linux'u öğretmek ile olur
6. Linux'u hala eksik görüyorum benim bilgisayarımda 4 aydan sonra çöktü ama windows'a shadow defender ve registry backup araçları kurduktan sonra 6 ayı öyle pek büyük problem Windowsun açılamaması gibi yok
%100 tamamen farklı bir işletim sistemi her şeyiyle yerli aynı zamanda evrensel
Ve pardusu destekleyen insanların kaçı bilgisayarına pardus kurmuş. ben bir kere kurdum 2005 yılında ilk çıktığı zaman tamamen makyajdan ibaret bir şeydi.
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vonderplanitz 5 ay
Aslında yeni bir Linux sürümü değil de, İngiltere nin Raspberry 'si İtalya nın Arduino'su Brezilya 'nın Lua 'sı Japonya'nun Ruby 'si gibi birşey yapılsaydı cok iyi olurdu. O zaman sadece yerli ve milli bir teknoloji değil, dünyaya teknoloji ihraç ettiğimiz bir ürünümüz var derdik; diyemiyoruz.
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FatihAsl 5 ay vonderplanitz
Keşke o kapasitede olsak, o noktaya gelmek için daha çok yol kat etmemiz gerekiyor. Linux un acilen Kurumsal firmalara yayılması gerekiyor. Pardus da bu potansiyelin olduğuna inanıyorum. Pardus benim için yeni bir işletim sistemi değil yaygınlaştırma projesidir. yanlış anlaşılmasın
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vonderplanitz 5 ay
﻿
Pardus şu 4 temel bileşenden oluşur: GNU OS, Debian project, Linux kernel, Xfce
Bu projeleri geliştiren kişi sayısı sırasıyla 4665, 1481, 547, 57 'dir
Kaynak:
1- fsf.org/...
2- contributors.debian.org/...
3- github.com/...
4- xfce.org/...
GNU OS ve Linux kernel'deki rakamlar bir Perl betiği* ile websayfasında veriler çekilerek hesaplanmıştır. Diger rakamlar linklerde verilen rakamlardan alınmıştır.
Bu rakamlar incelendiğinde: GNU OS haricinde diger 3 bileşen tamamen yabancı projedir, yani aralarında hiçbir Türk yoktur. GNU OS'de geçen 4665 kişinde 5 kadarı Türk'tür fakat onlar da en son 2000'lerin başında faal görünmektedir; yani fiilen GNU OS projesinde Türk yoktur. Pardus 'un 4 temel bileşeninde, Linux kernel geliştirme projelerinde 2000'lerden önce de sonra da hiç Türk yoktu. Fakat 2000'lernde önce kimse çıkıp 'Milli İşletim Sistemi' yaptık demiyordu, şimdi ise ortalık "Milli sistem Milli X yaptık Milli Y yaptık" diyen kişilerle dolu. Kendimizi böyle kandırarak hiçbir gerçek ilerleme kaydedemeyiz.
*İsteyen Perl betikleri gönderebilirim; cunku ben yazdım :)
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FatihAsl 5 ay vonderplanitz
Arkadaşım, Pardusun sayfasında diyor ki,
Millileştirilmiş

Uluslararası destek ile oluşturulan kitle kaynak ürünü Linux çekirdeği kullanılarak yerli iş gücü ve kaynaklar ile hizmete sunulmaktadır.

çekirdeği yazdığını iddia etmiyorlar. verdikleri hizmetin yerli iş gücü ve kaynaklar kullanılarak sağlandığını söylüyorlar.
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FatihAsl 6 ay
17.4 versiyonu çıktı
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İzleVeÖğren 9 ay
Pisi Linux ve pardus yüklü bilgisayarımda İkiside gayet başarılı. Bilgisayarım hiç olmadığı kadar hızlı çalışıyor. pardus ve pisi çok kararlı 2 işletim sistemi. Ben ikisinide kullanmayı öneriyorum.
Konu birazda arz talep meselesi PİSİ Linuxa talep artar ve çok kullanılırsa gelecekte PARDUS pisi Linuxu yan sürüm olarak destekleyebilir diye düşünüyorum. Örenek olarak pardus yan sürümü PARDUS DDE gösterilebilir.
Eleştiren arkadaşlar klavye delikanlılığı yapacağına bu çorbada benimde tuzum olsun diyip bilgisayarlarına PİSİ ve PARDUS kurup gördükleri eksiklikleri, şu şöyle olsa daha iyi olur dediklerini pardus forum ve pisi forumda yazarlarsa bu sistemler daha çok gelişir.
Şöyle düşünün pardus şuan 10 milyon kullanıcıya sahip olursa Talep çok olursa Devlet bunu görmezden gelebilir mi ? her yerde pardus haberi duyarız ve pardusa yatırım artar. Pardus gelişir büyür.
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lansker 1 yıl artenis
Aynen öyledir. Milli ve yerli kelimeleri lugatlarında yokken yerli ve milli işletim sistemi yapıyordu eski grup. Ben ilk bilgisayarımdan ve çıktığından beri Pardus kullandım. Her yeri hata fışkırıyordu. Ama inat ettim. Başkalarına da kurdum. Ancak eski grup dağıtılıp siyasi eller değince bıraktım. Eski tadı kalmamıştı. Eski arayüz projeleri filan da silindi. Çomar vardı. Çanakkale üniversitesi nin arayüz projesi...
Başka nice şeyler.
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kelebekx3 1 yıl
Eski Pardus ve SolusOS ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgilerden hareketle süreç hakkında fazla bilginiz olmadığını düşünüyorum. Yukarıda açıkladığım paylaştığınız bilgiler hatalı, diğer bilgiler hususunda yorumda bulunamayacağım ama içerikten hareketle hatalı hususlar olduğu büyük olasılık.
Eski Pardus geliştiricilerini tabulaştırmanın manası da yok, yapılanlar ve verilmeyen destek ortada.
Birilerini tabulaştırıp, diğer dağıtıma destek verenleri yerden yere vurmak (söz meclisten dışarı) duygusallığın ötesinde bir kavram.
Sürekli birilerini övüp, diğer tabana ait yapılmaya çalışanları hor görmek sağlıklı bir vicdanın ürünü olamaz.
Eleştiriler yaklaşaım gelişim için şart, ama artık birileri saplanıp kaldıkları geçmişten artık kurtulsun, destek vermiyorlarsa, yapıcı eleştiriler yapmıyorlarsa gölge etmelerinin bir anlamı yok. Sürekli her açılan konuda bu tür fetiş zihneyetleri görüyorum, bu tür yorumlar artık kabak tadı vermenin ötesine geçti. Hele içlerinden bazıları sadece siyasi laf çarpma amacının öteine dah geçemiyor. Adam gibi eleştirip yol gösteren varsa gelsin, adam gibi yol gösterecek yoksa artık susmasını bilsin.
Burada yazdıklarım Debian tabanlı projenin çok iyi yerlerde olduğunu düşündüğümü göstermez, farklı ortamlarda şu an ki projeyle irtibatı olanlara öneriler sundum. Ama bunlarda ben bilirim mantığından öteye geçmiyorlar, kendi düşen ağlamasın diyorum bunlara da.
Şu an ki projenin en önemli eksiği özgünlüktür, yoksa amaçlanan kullanıcı kitlesinin (ki bunlar kamu kurumları ve bunlarla dirsek teması olan kurumlar oluyor) ihtiyacını gören bir projedir. Beklentiler son kullancı odağı üzerine eksik kalan hususlardır.

Dediğim gibi imza olayına çok fazla takmıyorum, eski forumlarda ve mevcut forumlarda kullandığınız nicki belirtirseniz ben soracak birilerini zaten bulurum. Belirtmemeniz çok da problem değil, kullandığınız rumuzları ve ortamları söylerseniz zaten teyit edebilirdim, özel mesaj da gönderebilirsiniz, bununla birlikte önemsediğim bir husus olmadığının altını bir daha çizeyim. Ben neden bu hususu gündeme getirdiğimi açıkladım zaten, şahsınızı itham etmediğim açıklamamda mevcut.

Bu ve önceki mesajlarımın yazılmasına sebep olan "archman (nickini archlinux olarak güncellemiş)" kullanıcısı mesajlarını silmiş. Konunun içeriğini merak edenler aşağıdaki bağlantılardan arşiv yedeklerine ulaşabilirler. Kullanıcının son mesajı yok.
archive.is/...
archive.is/...
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kelebekx3 1 yıl
Proje hiç bir zaman birebir Solus ismiyle devam ettirmeye çalışılmadı. Bunu yapmayı çalışanlar yine Pardus gönüllüleriydi, proje Anka olarak devam ettirilmeye çalışıldı diye biliyorum. Ayrıca pisi paket yöneticisi ismi ile sorun olsa bugün devam eden Pisi Linux'da bu isim nasıl kullanılabilsin. Pardus bir tescilli marka, pisi nin de böyle olduğunu u söylüyorsunuz? Garip doğrusu. Ayrıca bu SolusOS ismi daha sonra türedi. Siz belki bilemeyebilirsiniz ama Ikey zamanında Linux Mint'de LMDE için tam zamanlı geliştiriciydi. Bu projeden ayrıldıktan sonra Solus isminde yine Debian tabanlı bir proje geliştirmeye devam etti. Bu Solus ismi dahi daha sonraki süreçte geri dönüş yapılan bir isim oldu. Pisi paket yönetimi ile dirsek teması olduğu süreçte farklı bir dağıtım ismi kullanılıyordu. Daha sonraki süreçte pisiyi eopkg olarak çatalladı, bildiğim kadarıyla bunun Pardus isim ve telif hakkı süreciyle alakası yok. İlerleyen süreçte yeniden Solus ismini kullanmaya başladı. Buna rağmen pisi paket sistemi hala Pisi Liux'da pisi olarak devam ediyor ve bunu geliştirenler tarafından bakımı yapılıyor olsa gerek ki ortaya çıkmış bir ürün var ve hala beta aşamasında bir sürümden bahsediliyor. Ayrıca Ikey'in Solus'u sadece paket sistemine yöneldi, diğer uygulama ve araçlarla pek ilgilenmedi. Şu an ki durum da böyle. Benim bldiklerim bunlar, çok yakından takip etmediğim için eksik ve hatalı olabilir, ama sürecin genel gidişatını bir miktar biliyorum.
Dediğim gibi Pardus projesi kamunun bir geçiş projesidir ve kamuya aittir, bunu farklı bir taban altında devam ettirme kararı en doğal şekilde bunlara aittir. Geçmişte verilen emeklere dem vuranlar, mevcut projeyi eleştirmek yerine bu kadar emek verenlerin (madem özgür yazılıma çok değer veriyorlardıysa) neden ellerini ayakalarını çektiklerini sorgulasınlar. Sonuçta ortada olanlar şunu gösteriyor ki, projenin ciddi bir şekilde devam edememesi bu desteğin gelmemesi sebebiyle olmuştur.

İmza meselesi sadece bir dürtme mahiyetindeydi, bununla ilgili daha önce başıma gelen bir kaç hadise oldu, yazdıklarım sizi itham etmek amaçlı değil, sadece neden dürttüğümü açıklamak içindi.
Eski Pardus formundaki ve diğer forumlardaki nickleriniz neydi? Özgürlük İçin forumu mu yoksa diğerine mi üyeydiniz?

İfadelerinizin arasında "saldırgan" kelimesini gördüm, yadıklarımda böyle bir tutum yok, sanırım önyargınız sizi yanlış yönlendiriyor ya da bu kelimeyi bilmediğim bir sebeple maksatlı olarak kullandınız ya da klavyeniz sürüçtü.

İmzanızda Archman Github sayfası var, Archman'ın geliştiricisi misiniz? Demiray Muhterem bey siz misiniz?
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