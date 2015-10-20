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Parmak izi berileme sürecinde mor ışık devri

Hırsızların parmak izlerini belirmek için siyah renkli özel bir toz kullanıyor. Dr Kang Liang ise konuya teknoloji dokunuşu gerçekleştiriyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Parmak izi berileme sürecinde mor ışık devri

Siyah tozu yüzey üzerine dökerek oluşan parmak izlerini yapışkan bir bant üzerine alan güvenlik güçlerinin aksine Dr Kang Liang, özel bir sıvı kullanıyor. Kısaca MOF olarak adlandırılan ve içerisinde "metal organik çerçeve kristalleri" taşıyan bu sıvı, sadece 30 saniye içerisinde parmak izleri üzerinde ince bir kaplama yaratıyor ve bu kaplama mor ışık (Blacklight) altında parmak izlerinin açıkça görülmesine imkan tanıyor.
Bu görünürlük sayesinde parmak izlerinin fotoğraf çekilerek merkeze hızlıca gönderilebileceğini belirten Liang, önemli bir detay olarak sıvının gözeneksiz yüzeylerde de işe yaradığını belirtiyor. Kimyasal çözeltiye göre parlama rengini dahi değiştirebilen bilim adamı, teknolojiyi güvenlik güçlerininin kullanımına sunmayı hedefliyor.

http://www.cnet.com/news/csiro-glowing-fingerprints-leave-old-forensic-techniques-in-the-dust/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Patren 4 yıl
boyle birseyin telefonlara gelse super olur
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kadirirdem 4 yıl
Biraz daha farklı olmuş ama güzel...
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stalker(1979) 4 yıl
Güzel ve yararlı bir buluş. Olay yeri inceleme uzmanlarının işi daha kolay olur.
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