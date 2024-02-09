Apple’ın teknolojisini çalan eski çalışan hapis cezasına çarptırıldı

Tam Boyutta Gör Apple'ın sürücüsüz aracının geliştirilmesiyle ilgili bilgileri çalmaktan suçlu bulunan eski Apple çalışanı Xiaolang Zhang, 120 gün hapis cezasına ve ardından üç yıl denetimli serbestliğe mahkum edildi. Zhang 2018 yılında San Jose Uluslararası Havaalanında Çin'e giden bir uçağa binmek üzereyken tutuklanmıştı. Başlangıçta suçsuz olduğunu savunan Zhang, 2022 yılında fikrini değiştirerek ticari sırları çaldığını kabul etmişti.

Eski Apple çalışanına hapis cezası

Zhang, parmaklıklar ardından hapis yatmanın yanı sıra 146.984 dolar tutarında tazminat da ödemek zorunda. Zhang başlangıçta 10 yıla kadar hapis ve 250.000 dolar para cezasıyla karşı karşıyaydı.

Eski Apple çalışanı, şirketin Project Titan kod adlı on yıllık otonom araç girişiminde donanım mühendisi olarak çalışmıştı. Apple'ın şikayetine göre Zhang, şirketin sürücüsüz aracı için bir devre kartının mühendislik şemalarını içeren 25 sayfalık bir belgeyi AirDrop aracılığıyla eşinin dizüstü bilgisayarına aktarmıştı. Ayrıca Apple'ın prototipini tanımlayan teknik kılavuzların bir kopyasını da bu dizüstü bilgisayara kaydetmiş ve şirketin geliştirme laboratuvarlarından devre kartları ve bir Linux sunucusu çalmış.

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Sonrasında Zhang, babalık izni ve Çin'e yaptığı bir seyahatin ardından Apple'dan istifa etti ve XPeng Motors için çalışacağını söyledi. XPeng de otonom sürüş teknolojisi üzerinde çalıştığından, bunun bir soruşturmayı tetiklediği ve Zhang'ın Apple'ın laboratuarlarından donanım alırken ve dosyaları eşinin bilgisayarına aktarırken kameralara yakalanmış olduğu bildirildi.

Apple'ın sürücüsüz aracı üzerinde on yıldır çalışılıyor, ancak henüz tüketicilerin satın alabileceği bir ürün piyasaya sürülmedi. Bloomberg'den Mark Gurman geçtiğimiz günlerde şirketin planlarını değiştirdiğini ve artık tam teşekküllü bir otonom araç yerine Tesla'nınki gibi bir elektrikli araç geliştirdiğini bildirdi. Uzun zamandır beklenen Apple Car'ın 2028'den önce piyasaya sürülmeyeceği tahmin ediliyor.

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Eski Apple çalışanına teknoloji hırsızlığı için hapis cezası