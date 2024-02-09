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    Apple’ın teknolojisini çalan eski çalışan hapis cezasına çarptırıldı

    Şirketin sürücüsüz aracının geliştirilmesiyle ilgili bilgileri çalmaktan suçlu bulunan eski Apple çalışanı Xiaolang Zhang, hapis cezasına ve ardından üç yıllık denetimli serbestliğe mahkum edildi.
    Eski Apple çalışanına teknoloji hırsızlığı için hapis cezası Tam Boyutta Gör
    Apple'ın sürücüsüz aracının geliştirilmesiyle ilgili bilgileri çalmaktan suçlu bulunan eski Apple çalışanı Xiaolang Zhang, 120 gün hapis cezasına ve ardından üç yıl denetimli serbestliğe mahkum edildi. Zhang 2018 yılında San Jose Uluslararası Havaalanında Çin'e giden bir uçağa binmek üzereyken tutuklanmıştı. Başlangıçta suçsuz olduğunu savunan Zhang, 2022 yılında fikrini değiştirerek ticari sırları çaldığını kabul etmişti.

    Eski Apple çalışanına hapis cezası

    Zhang, parmaklıklar ardından hapis yatmanın yanı sıra 146.984 dolar tutarında tazminat da ödemek zorunda. Zhang başlangıçta 10 yıla kadar hapis ve 250.000 dolar para cezasıyla karşı karşıyaydı.

    Eski Apple çalışanı, şirketin Project Titan kod adlı on yıllık otonom araç girişiminde donanım mühendisi olarak çalışmıştı. Apple'ın şikayetine göre Zhang, şirketin sürücüsüz aracı için bir devre kartının mühendislik şemalarını içeren 25 sayfalık bir belgeyi AirDrop aracılığıyla eşinin dizüstü bilgisayarına aktarmıştı. Ayrıca Apple'ın prototipini tanımlayan teknik kılavuzların bir kopyasını da bu dizüstü bilgisayara kaydetmiş ve şirketin geliştirme laboratuvarlarından devre kartları ve bir Linux sunucusu çalmış.

    Sonrasında Zhang, babalık izni ve Çin'e yaptığı bir seyahatin ardından Apple'dan istifa etti ve XPeng Motors için çalışacağını söyledi. XPeng de otonom sürüş teknolojisi üzerinde çalıştığından, bunun bir soruşturmayı tetiklediği ve Zhang'ın Apple'ın laboratuarlarından donanım alırken ve dosyaları eşinin bilgisayarına aktarırken kameralara yakalanmış olduğu bildirildi.

    Apple'ın sürücüsüz aracı üzerinde on yıldır çalışılıyor, ancak henüz tüketicilerin satın alabileceği bir ürün piyasaya sürülmedi. Bloomberg'den Mark Gurman geçtiğimiz günlerde şirketin planlarını değiştirdiğini ve artık tam teşekküllü bir otonom araç yerine Tesla'nınki gibi bir elektrikli araç geliştirdiğini bildirdi. Uzun zamandır beklenen Apple Car'ın 2028'den önce piyasaya sürülmeyeceği tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 2 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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