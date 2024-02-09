Apple’ın teknolojisini çalan eski çalışan hapis cezasına çarptırıldı

Eski Apple çalışanına hapis cezası
Zhang, parmaklıklar ardından hapis yatmanın yanı sıra 146.984 dolar tutarında tazminat da ödemek zorunda. Zhang başlangıçta 10 yıla kadar hapis ve 250.000 dolar para cezasıyla karşı karşıyaydı.
Eski Apple çalışanı, şirketin Project Titan kod adlı on yıllık otonom araç girişiminde donanım mühendisi olarak çalışmıştı. Apple'ın şikayetine göre Zhang, şirketin sürücüsüz aracı için bir devre kartının mühendislik şemalarını içeren 25 sayfalık bir belgeyi AirDrop aracılığıyla eşinin dizüstü bilgisayarına aktarmıştı. Ayrıca Apple'ın prototipini tanımlayan teknik kılavuzların bir kopyasını da bu dizüstü bilgisayara kaydetmiş ve şirketin geliştirme laboratuvarlarından devre kartları ve bir Linux sunucusu çalmış.
Sonrasında Zhang, babalık izni ve Çin'e yaptığı bir seyahatin ardından Apple'dan istifa etti ve XPeng Motors için çalışacağını söyledi. XPeng de otonom sürüş teknolojisi üzerinde çalıştığından, bunun bir soruşturmayı tetiklediği ve Zhang'ın Apple'ın laboratuarlarından donanım alırken ve dosyaları eşinin bilgisayarına aktarırken kameralara yakalanmış olduğu bildirildi.
Apple'ın sürücüsüz aracı üzerinde on yıldır çalışılıyor, ancak henüz tüketicilerin satın alabileceği bir ürün piyasaya sürülmedi. Bloomberg'den Mark Gurman geçtiğimiz günlerde şirketin planlarını değiştirdiğini ve artık tam teşekküllü bir otonom araç yerine Tesla'nınki gibi bir elektrikli araç geliştirdiğini bildirdi. Uzun zamandır beklenen Apple Car'ın 2028'den önce piyasaya sürülmeyeceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.