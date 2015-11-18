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Parrot Bepop artık daha güçlü

Parrot, daha çok eğlece amaçlı olan ancak yeri geldiğinde güzel videolar çekebilecek bir drone arayanlara özel olarak hazırladığı yeni çözümü Bepop 2'yi görücüye çıkarttı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,9b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Parrot Bepop artık daha güçlü

Hava, kadar ve deniz için hazırladığı drone modelleriyle tanınan ve DJI gibi rakiplerinden farklı olarak daha çok eğlence amaçlı çözümler hazırlayan Parrot, yeni Bepop 2'yi kullanıcıların beğenisine sundu.
İlk sürümüyle tasarımsal olarak nerdeyse aynı görünen Parrot Bepop 2, esas farkını içerisinde yapılan değişiklikler ile koyuyor. Aynı gövde boyutu ve 100 gramlık artış yaşayan 500 gramlık ağırlığıyla artık daha hızlı (Maksimum 60km) uçabilen ve daha fazla havada kalabilen (Maksimum 25 dakika) drone modeli, üç eksenli görüntü sabitleme sistemine sahip 14MP'lik kamerasıyla maksimum Full HD videolar çekebiliyor ve bunları 8GB'lık dahili hafızasında depolayabiliyor.
Uçuş süresindeki artışı 1200 mAh'dan 2700 mAh'a arttırılan bataryasına borçlu olan Parrot Bepop 2, orijinal sürümle benzer olarak yine akıllı telefon ve tabletler üzerinden yaklaşık 300 metre içerisinde rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Harici olarak aşağıda görseli yer alan kontrolcüyle de satın alınabilen drone, aynı zamanda önemli bir detay olarak Oculus Rift gibi sanal gerçeklik başlıklarına gerçek zamanlı olarak örüntü aktarımı gerçekleştirebiliyor.
Profesyonel seviye işler yapmayacaklara hitap eden Parrot Bepop 2, 14 Aralık tarihinde 550$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
Parrot Bepop artık daha güçlü
 

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Patren 4 yıl
hizi epey fazlamis
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CWaRRioR 4 yıl
60km mi yapıyor 60km/h mı?
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