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    MIT'den karanlığı aydınlatan drone teknolojisi: MiFly

    MIT'nin geliştirdiği yenilikçi RF teknolojisi MiFly, dronların karanlık iç mekanlarda GPS ve kamera olmadan navigasyon yapmasını sağlıyor. İşte dronlara gece görüşü sağlayan teknolojinin detayları:

    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, dronların karanlık iç mekanlarda sorunsuz navigasyon yapmasını sağlayan yenilikçi bir teknoloji geliştirdi. MiFly adı verilen bu sistem, pahalı gece görüş kameraları yerine akıllı radyo frekansı teknolojisini kullanarak dronların otonom hareket etmesini mümkün kılıyor.

    Radyo frekansları ile hassas iç mekan navigasyonu

    MiFly'ın çalışma prensibi, kapalı mekanlara yerleştirilen özel etiketler ve dronlara monte edilen radar sistemleri arasındaki iletişime dayanıyor. Milimetre dalgaları (mmWave) olarak adlandırılan yüksek frekanslı radyo dalgalarını kullanan sistem, dronların konumlarını 7 santimetre hassasiyetle belirleyebiliyor. Bu hassasiyet, özellikle depo rafları arasında paket taşıma ve envanter yönetimi gibi hassas görevler için ideal bir çözüm sunuyor.

    MIT'den karanlığı aydınlatan drone teknolojisi: MiFly Tam Boyutta Gör
    Sistemin en önemli özelliklerinden biri, dronun Eylemsizlik Ölçüm Birimi (IMU) ile entegre çalışması. Bu entegrasyon sayesinde drone'un yönü ve eğim açıları hassas bir şekilde tespit edilebiliyor. MiFly, bu verileri radar sinyalleriyle birleştirerek altı serbestlik derecesi boyunca hassas konumlandırma sağlıyor. Üstelik sistem, etiket drone'un görüş alanında olmasa bile 6 metreye kadar olan mesafelerde etkili çalışabiliyor.

    MIT ekibinin geliştirdiği radar sistemi, paraziti önlemek için özel olarak tasarlanmış durumda. Polarize yatay ve dikey sinyalleri ayırt edebilen ve farklı modülasyon frekansları kullanan sistem, karmaşık iç mekanlarda bile güvenilir navigasyon imkanı sunuyor. Son olarak bu yenilikçi teknoloji, Mayıs 2025'te Londra'da düzenlenecek IEEE Uluslararası Bilgisayar İletişimleri Konferansı'nda sunulacak. 

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    X
    xsw 2 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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