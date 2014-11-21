Parrot'dan daha güçlü ve geniş kamera açısına sahip Bebop Drone hava aracı





Tüketiciye yönelik insansız hava araçları konusunda uzman firmalardan birisi olan Parrot, önceki araçlara göre daha ince ve daha güçlü bir yapıya sahip olan Bebop Drone adlı yeni insansız hava aracını tanıttı.





Bebop Drone beraberinde Parrot P7 çift çekirdekli işlemci ve 4 çekirdekli bir grafik birimi barındırıyor. 8GB dahili belleği olan ürün Parrot AR.Drone 2.0 modeline göre 8 kat daha iyi performans sunuyor.





Bebop Drone'nin magnezyum alaşımlı sağlam gövdesi elektromanyetik bir kalkan ve ayrıca bir radyatör görevi görüyor. Parrot cihazın tüy kadar hafif olduğunu iddia ediyor.





Cihazda 14MP çözünürlükte Full HD video kaydı yapabilen 180 derecelik balık gözü lensli bir kamera da yer alıyor. Bu sayede çok daha geniş çekimler yapılabiliyor. Freeflight uygulaması sayesinde kullanıcılar sanal bir pilot gibi aracı yönlendirebiliyor.





2 kilometreye kadar mesafesi olan Bebop Drone, Oculus Rift gibi gözlükler ile sanal gerçeklik tecrübesi de sunabiliyor. Entegre GPS sayesinde cihaz kaybolsa bile çıkış noktasına geri dönebiliyor. Mobil uygulama haricinde SkyController adlı bir kontrol ünitesi de mevcut.





Parrot Bebop Drone modeli 500$ fiyat etiketi ile Aralık ayında satışa başlayacak. SkyController ünitesi barındıran paket ise 900$'dan alıcılarını bekliyor olacak. Ürün ilk olarak Apple Store mağazalarına gelecek.

http://www.parrot.com/products/bebop-drone/