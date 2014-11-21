Parrot'dan daha güçlü ve geniş kamera açısına sahip Bebop Drone hava aracı

Haber Editörü
Tüketiciye yönelik insansız hava araçları konusunda uzman firmalardan birisi olan Parrot, önceki araçlara göre daha ince ve daha güçlü bir yapıya sahip olan Bebop Drone adlı yeni insansız hava aracını tanıttı.
Bebop Drone beraberinde Parrot P7 çift çekirdekli işlemci ve 4 çekirdekli bir grafik birimi barındırıyor. 8GB dahili belleği olan ürün Parrot AR.Drone 2.0 modeline göre 8 kat daha iyi performans sunuyor.
Bebop Drone'nin magnezyum alaşımlı sağlam gövdesi elektromanyetik bir kalkan ve ayrıca bir radyatör görevi görüyor. Parrot cihazın tüy kadar hafif olduğunu iddia ediyor.
Cihazda 14MP çözünürlükte Full HD video kaydı yapabilen 180 derecelik balık gözü lensli bir kamera da yer alıyor. Bu sayede çok daha geniş çekimler yapılabiliyor. Freeflight uygulaması sayesinde kullanıcılar sanal bir pilot gibi aracı yönlendirebiliyor.
2 kilometreye kadar mesafesi olan Bebop Drone, Oculus Rift gibi gözlükler ile sanal gerçeklik tecrübesi de sunabiliyor. Entegre GPS sayesinde cihaz kaybolsa bile çıkış noktasına geri dönebiliyor. Mobil uygulama haricinde SkyController adlı bir kontrol ünitesi de mevcut.
Parrot Bebop Drone modeli 500$ fiyat etiketi ile Aralık ayında satışa başlayacak. SkyController ünitesi barındıran paket ise 900$'dan alıcılarını bekliyor olacak. Ürün ilk olarak Apple Store mağazalarına gelecek.
http://www.parrot.com/products/bebop-drone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca bu GPPRS ayarları nasıl oluyor bilgi verebilirmisiniz?
Merhaba.
"GPS" bağlantısı, Parrot' unuz ile kontrol cihazınızın arasındaki uydudan yapılan bağlantıdır. Koordinatları görmenizi ve cihazı acil durumlarda bağlantı kurup geri çağırmanızı sağlar.
Eğer Parrot ile uçurduğunuz cihaz arasında "GPS" bağlantısı kurulduysa, wifi kopsa dahi Parrot ilk başlangıç noktasına geri dönecektir.
Geri dönmesi için "Return Home" tuşuna basmanız yeterlidir.
Eğer uzaktayken pil bittiyse, pilin bitmesine yakın (% 15 pil gücü kadar) cihaz kendini otomatik yere indirecektir, yani biranda yere düşmez.
Düşürme riskin yüksek...
Merhaba.
Skycontroller olmadan pek uçurmadım. Ufak uçuş denemelerimde kontrollerinin zor olduğunu gördüm.
Ayrıca cep telefonu yada ipad ile maksimum 300 metre menzil olduğu söyleniyor. Wi-fi bağlantısında da ufak sorunlar yaşanabilir.
Skycontroller olmadan uçurulursa da en uygun cihazlar; Android uygulamarının bulunduğu cihazlar değilde, ios yazılımlı iphone yada ipad olacaktır.
Sonuç olarak benim görüşüm; Skycontroller ile uçurmak daha güvenli ve kolay.
İyi uçuşlar...
Bende geçen hafta Parrot Bebop + Skycontroller' ımı aldım.
İstanbul' da havalar rüzgarlı olduğu için henüz uçuramadım. Uçurmaya başladıktan sonra sizinle bilgileri paylaşacağım.
Öncelikle deneme uçuşları olduğu için fotoğraf ve video kaydı yapmadım. Amacım öncelikle cihazın tepkilerini öğrenmek ve kontrollere alışmaktı. Sonuçta ilk defa böyle bir cihazı kullanıyordum. Bir sonraki uçuşta video ve fotoğraf kayıtları yapıp, paylaşacağım.
Bu cihazı merak eden ve almayı düşünen arkadaşlar için ilk izlenimleri kısaca anlatayım;
- Öncelikle cihazı kesinlikle Skycontroller ünitesi ile beraber almanızı öneriyorum, yani komple set olarak beraber alın. Çünkü telefon yada ipad ile kontroller hem zor, hemde menzil ve wi-fi' de sorun yaşama riskini en aza indirmiş olursunuz. Ben İphone' umu Skycontrollere bağlayıp kullanıyorum.
- Eğer Parrot + Skycontroller olarak Set halinde alırsanız kutunun içinden;
1 adet Parrot
1 adet Skycontroller (Askılı ve güneşten koruma aparatı)
1 adet pervane takımı
1 adet yan koruma kanatları (sağ ve sol)
3 adet batarya (1 tanesi Skycontroller cihazı için)
1 adet Şarz cihazı
Pc' ye bağlantı kablosu
çıkıyor...
- Hiçbir tecrübeniz yok ise ve cihazı ilk kez uçuracaksanız, kesinlikle geniş bir alan tercih edin. Kontrollere alışmadan, çok dar alanlarda uçurmaya çalışırsanız, yapacağınız ufak bir hata, cihazı sağa sola vurmanıza sebep olabilir.
- Skycontroller cihazı ile tepkiler gerçekten başarılı. Bu cihazla Parrot' u çok kolay bir şekilde havada istediğiniz şekilde kontrol edebiliyorsunuz ve öğrenmesi de çok kolay.
- Hafif rüzgarda cihaz çok etkilenmiyor ama rüzgarın şiddeti biraz fazla ise cihaz, sağa sola savurabiliyor ancak yinede mümkün mertebe çizgisini bozmadan havada kalmaya çalışıyor.
- Parrot' u çok kapalı ve dar mekanlarda (örneğin evin odası gibi) yerden havalandırdığınız taktirde, eğer yerden yarım metre yada 1 metre havada ise, kendi rüzgarından etkilenip dengesi bozulabiliyor, dikkat etmenizi tavsiye ederim.
- Skycontroller sağlam malzemelerden yapılmış ancak özellikle Parrot çok hassas ve hafif malzemelerden oluşuyor, bu yüzden muhafaza ederken ve taşırken zarar gelmemesine özellikle dikkat edin (özellikle kanatlara)
- Yan koruma kanatlarını takınca, rüzgardan daha da çok etkileniyor. Bu yüzden açık havada ve açık mekanlarda yan koruma kanatlarını sökmenizi tavsiye ederim.
Bu sayede daha net hareket kabiliyeti sağlarsınız.
- Kameranın kalitesi gayet iyi. Skycontroller' ın üzerindeki tuştan kamerayı aşağı yukarı oynatmanız harika. Aynı zamanda kameranın kontrast ayarını ve renk ayarını da program vasıtası ile yapabiliyorsunuz.
- Tahminimce pilleri ortalama 10 dk gidiyor. Pillerin şarzı, şarz cihazında en fazla yarım saatte doluyor. Bu iyi bir süre, çünkü şarz için çok beklemiyorsunuz.
- Parrot havadayken cihazın bağlantısı koptuğunda, cihaz hazır halde havada tekrar bağlanmak için bekliyor, yani bağlantı koptuğunda aşağı düşmüyor. Eğer bu süre içinde cihaza tekrar bağlanamazsanız, şarz %10' a geldiğinde, cihaz otomatik olarak kendisi olduğu yere iniyor. Yani havadayken bağlantı gittiğinde yada batarya bittiğinde düşer mi diye korkmayın :)
- Free Flight 3 uygulaması harika bir program. Online olarak uçuş bilgilerini, çevrenizde kaç kişinin bu cihazları kullandığını, hangi tarihte ve saatte, nerelerde uçurduğunu, kaza durumunu harita üzerinden sizinle paylaşıyor.
Yine bu program vasıtası ile SkyControllere bağlanıp, ardından Parrot' a bağlanıyorsunuz. Gerekli ince ayarları Parrot' a bağlandıktan sonra programın içinden yapıyorsunuz. Yani bu program olmadan, telefondan yada ipad' den uçuş yapamazsınız.
Bu ayarların içinde;
* Maksimum çıkılacak yükseklik
* Maksimum gidilecek uzaklık
* Kendi etrafında dönüş hızı
* Maksimum hız ve eğim
* Kameranın kalitesi
* Kalibrasyon ayarları
* Uçuş bilgilerini başkalarıyla paylaşma
* Profil bilgileri
* GPS ayarları
vs gibi bilgileri ayarlayabiliyorsunuz.
Ayarları bitirip uçmaya hazır iseniz "TAKE OFF" butonuna bastığınızda cihaz havalanıyor ve sonrasında eğlence başlıyor :)
Önemli bir bilgi daha paylaşıyorum;
Bugün bu cihazları getiren "Mobicom"(Distributor) firmasından teknik servis yetkilisi "İsmail bey" ile telefonda görüştüm. Kendisi saolsun benimle önemli bilgiler paylaştı;
Öncelikle İstanbul, Ankara vs. gibi kalabalık şehirlerde veya binaların arasında bu cihazı kullanırken, Skycontroller cihazı ile özellikle menzil olarak 500 metre, yükseklik olarak 100 metreyi geçmemenizi öneriyorum. Bu cihazlar başka bir telefonun wi-fi' sinden bile etkilenebildiği için belirli uzaklıklara çıktığımızda bağlantı ile ilgili problemler yaşayabiliyormuşuz. Kalabalık şehirlerde alıcılar, wi-fi gibi etkenler çok olduğu için dikkat etmemiz gerektiğini belirtti. Parrot' un reklamlarında dikkat ederseniz sorun yaşanmayan sahil,boş arazi, tarla gibi alanlarda uçuruluyor.
Şehiriçinde bağlantı problemi yaşamamak için bu konuya dikkat etmenizi öneririm. Şehirden uzaktaysanız ve çok açık alan varsa çok sorun teşkil etmeyecektir tabi.
Ayrıca internet sitesinden sunulan cihazların güncellemesini de yapmanızı öneririm (ben henüz yapmadım, eğer benim cihaz güncel değilse en kısa sürede bende güncelleyeceğim). Sitesinde yada youtube' da nasıl güncelleme yapılması gerektiği detaylı anlatılıyor.
Sonuç olarak ilk defa böyle bir oyuncağı uçuran biri olarak; almayı düşünen arkadaşlara gönül rahatlığıyla almalarını önerebilirim.
Tekrar yukarıda en başta dediğim gibi; imkanınız var ise Parrot' u kesinlikle Skycontroller cihazı ile birlikte alın. Gerçekten çok güvenli, sorunsuz, kolay ve eğlenceli bir uçuş deneyimine sahip oluyorsunuz.
Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa elimden geldiğince ve bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışırım.
En kısa sürede Çamlıca' da çekeceğim fotoğraf ve videoları da paylaşacağım.
Free Flight 3 uygulamasından giriş yapabildiğiniz Parrot uygulamasında, kullanıcı adım ibrahim24' tür.
Uygulama içindeki haritada İstanbul - Üsküdar / Bulgurlu bölgesinde, "ibrahim24" nicki ile benim uçuşlarımı görebilirsiniz.
Herkese kazasız ve iyi uçuşlar dilerim :)
Kardeş sen yanlış geldin galiba!
Kullanıyorum mutluyum. Sağlam olduğunu bilmeme rağmen her düşüşünde ufak bir kalp krizi geçiriyorum o kadar.