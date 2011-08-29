Patent davası Samsung'a Galaxy Tab 10.1'in Avustralya'daki satışını yeniden erteletti

Samsung ile Apple arasında dünya çapında süren patent davalarının Avustralya ayağında Samsung, Galaxy Tab 10.1'in satışa sunulacağı tarihi yeniden erteledi.

The Sydney Morning Herald'ın haberine göre yerel saatle bu öğleden sonra mahkeme nezdinde yapılan görüşmede Samsung, 30 Eylül'le kadar Galaxy Tab 10.1'in reklamını yapmama ve satışa sunmamayı kabul etti. Gazetenin verdiği takvime göre Apple, bu Cuma ihlal edildiğini iddia ettiği patentleri detaylandırıp, 5 Eylül günü kapsamlı şekilde mahkeme heyetine sunacak. Samsung ise 16 Eylül tarihinde Apple'ın iddiasına cevap verecek. Davanın diğer duruşmaları ise 26 ve 29 Eylül'de yapılacak. Bu süreçte, ayrıca, Apple ve Samsung'un üst düzey yöneticileri ile patent sahiplerinin video konferans ya da bizzat duruşmalara katılması bekleniyor

Hatırlayacağınız gibi Apple, bu ayın başında Samsung'un Galaxy Tab 10.1'de patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Avustralya'da hukuki girişim başlatmış, Samsung ise tabletin Amerika'da satışa sunulan modelinden daha farklı bir modelin Avustralya'da satışa sunulacağını ve bu modelin herhangi bir patenti ihlal etmediğini dile getirmişti. Samsung'un Avustralya'da satışa sunmayı planladığı modifiyeli tabletini inceleyen Apple'ın avukatları ise mahkemeye, kendilerine ait olan patentlerin ihlalinin bu modellerde de sürdüğünü dile getirmişti.