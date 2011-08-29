Patent davası Samsung'a Galaxy Tab 10.1'in Avustralya'daki satışını yeniden erteletti

Samsung ile Apple arasında dünya çapında süren patent davalarının Avustralya ayağında Samsung, Galaxy Tab 10.1'in satışa sunulacağı tarihi yeniden erteledi.
The Sydney Morning Herald'ın haberine göre yerel saatle bu öğleden sonra mahkeme nezdinde yapılan görüşmede Samsung, 30 Eylül'le kadar Galaxy Tab 10.1'in reklamını yapmama ve satışa sunmamayı kabul etti. Gazetenin verdiği takvime göre Apple, bu Cuma ihlal edildiğini iddia ettiği patentleri detaylandırıp, 5 Eylül günü kapsamlı şekilde mahkeme heyetine sunacak. Samsung ise 16 Eylül tarihinde Apple'ın iddiasına cevap verecek. Davanın diğer duruşmaları ise 26 ve 29 Eylül'de yapılacak. Bu süreçte, ayrıca, Apple ve Samsung'un üst düzey yöneticileri ile patent sahiplerinin video konferans ya da bizzat duruşmalara katılması bekleniyor
Hatırlayacağınız gibi Apple, bu ayın başında Samsung'un Galaxy Tab 10.1'de patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Avustralya'da hukuki girişim başlatmış, Samsung ise tabletin Amerika'da satışa sunulan modelinden daha farklı bir modelin Avustralya'da satışa sunulacağını ve bu modelin herhangi bir patenti ihlal etmediğini dile getirmişti. Samsung'un Avustralya'da satışa sunmayı planladığı modifiyeli tabletini inceleyen Apple'ın avukatları ise mahkemeye, kendilerine ait olan patentlerin ihlalinin bu modellerde de sürdüğünü dile getirmişti.
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esinlenmek demek çalmak demek değildir işte kimse anlamıyor kelime dahi yanlış bu apple sanki elektriği kendi bulmuş gibi davranıyor yakında dünyaya dava açarsa şaşmayın böyle yüzsüzlük olurmu yahu resmen nefret ediyorum bu apple'dan.
Tabletin, telefonun ve arayüzün tasarımı. Diğer iPhone killer! telefonlara bakarsan yada iPad killer tabletlere, ne kadar çok Apple'dan esinlendiklerini görebilirsin!
En iyi telefon üreten şirket? Tamam satış oranları gerçekten çok iyi, android platformunda Apple'a kafa tutabilen bu konuda yegane şirket ama en iyi değil bence. Bu işlerin geçmişi de vardır ki Samsung her zaman gözümde bir -'dir. Kusura bakmayın Samsung'u severim normalde ama televizyon olsun, monitör olsun güzeldir ama telefonda daha iyi ürünler ortaya koyanlar var :) Samsung iç donanım kasıyor ama diğer kısımlar biraz pert malesefki :)
1.cisi apple taklidi ürünler olduğunu kim söyledi? Samsung apple'ı afedersin ısırınca apple'ın işine gelmiyor yalan yere taklitçi ilan edip dava açıyor.
Ayrıca Apple kullananların %30'u hava atmak için kullanıyor %50'si basit stabil sistem olsun diye kullanıyordur %20'si de hayatında android kullanmayıp sistem gördüğünü sananlar :)
+1 canım benm
zavallı dediğin piyasadaki en iyi telefon üreten şirket, apple gibi başkasının ekranını vs kullanıp ona buna şımarıklık yaparak dava açan bir şirket değil.
Eksileri alayım.