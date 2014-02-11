Path, iOS 7'ye uygun bir arayüzle güncellendi

iOS 6.0 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu çalışan Path uygulaması 3.4 sürümüne güncellendi.





Kullanıcıların özel ya da grup olarak paylaşımda bulunabildiği ve mesaj temelli sohbet edebildiği uygulama Path, kişiye özel sosyal bir ağ sunuyor ve böylece seçimlere bağlı güvenli bir süreç ortaya koyabiliyor. Yayınlanan 3.4 sürümüyle sonunda Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine uygun bir sade tasarıma kavuşan uygulama, performans açısından da yapılan geliştirmeler doğrultusunda eskiye oranla daha hızlı çalışabiliyor.





Ücretsiz olarak sunulan Path uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/path/id403639508?mt=8