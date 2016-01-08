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Patlamayan Hoverboard SWAGTRON

İngiltere ve ABD’den meydana gelen elektrikli kaykay (Hoverboard) patlamalarının odak noktasında yer alan Swagway Ceo'su, Ces 2016' da güvenlik önlemleri arttırılmış yeni ürününü tanıttı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Patlamayan Hoverboard SWAGTRON
 
Hızlı bir şekilde  ünlenen ve yaygınlaşan  Hoverboard'lar yüksek popülerliğe ulaşarak uluslar arası alanda dikkatleri üzerine çekti. Yüksek satış rakamlarına ulaşan ürünler Çin merkezli farklı üreticiler kanalından dünyaya yayıldı. Yaygınlaşan ürünlerin kullanımı esnasında birçok kazanın meydana gelmesinin yanı sıra şarj esnasında veya kullanımda kısa devre, aşırı ısınma vb. nedenlerle yangın haberleri de sıklıkla duyulur oldu.

Cihazların kötü namı yaygınlaşırken, özellikle ABD'de tüm gözler adı Hoverboard ile eşleşen Swagway firmasına çevrildi. Swagway tüm dikkatler üzerindeyken kendi ürünü veya genel olarak Hoverboard merkezli olaylar ile ilgili süreci iyi yönetememekle suçlanıyor. Firma Ceo'su Johnny Zhu her ne kadar ABD İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi tarafından yetkili test laboratuvarından biri olan UL onaylı adaptörler kullandıklarını belirtse de devam eden soruşturmada adı geçiyor.
Patlamayan Hoverboard SWAGTRON
 
Kasım ayında 250.000 dakikalık müşteri hizmet aramasına maruz kaldıklarını belirten Ceo, aralık ayında ki toplam aramalarını takip edemediğini söyledi. Kendisi ve ürünleri şuan için herhangi bir olaydan dolayı suçlu bulunmayan Swagway, Ces 2016' da güvenlik önlemleri artırılmış yeni Hoverboard'u SwagTron'u  görücüye çıkarttı. Daha keskin hatlara sahip yeni ürünün plastik malzemeleri ve kauçuk paspasları alev geciktirici malzemeden yapılmış. İç kablolama UL standartlarında yapılan Hoverboard'un  kontrol kartı özel bir kaplama ile kısa devre önleyici yapıya kavuşturulmuş. Lityum-İyon pil alüminyum muhafaza içine alınarak ilave güvenlik sağlanmış.
Patlamayan Hoverboard SWAGTRON


Güvenlik iyileştirmelerinin yanında ürüne kullanımı daha keyifli hale getirecek bazı ilavelerde yapılmış. Hoverboard üzerinde ki ışıkların sayısı arttırılırken, cep telefonlarına indirilecek uygulama ile de hız, pil seviyesi ve konum gibi bilgiler de izlenebilecek.

Eski versiyona göre daha hafif olan ürünün şubat ayında piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Yeni model SwagTron'un satış fiyatı 600 dolar civarlarında olacak.

http://mashable.com/2016/01/07/swagway-ceo-swagtron/#3KC6W6xcdZqI Yorum Yaz
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interwap 3 yıl
600 dolar çok pahalı. Adamlar nasıl bir karla çalışıyor.
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senersongur 3 yıl
Bu aletin adı Wheelboard. Hoverboard değil yani.
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arel.gr 3 yıl senersongur
senersongur

Bu aletin adı Wheelboard. Hoverboard değil yani.

hoverboard 'u aratinca googly yari yariya buna da deginiyor, olan olmus bi defa ne anlatsan nafile.
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fthkn 3 yıl
takmayın kafaya. Yine patlarsa yine yanmayan yeni model üretilir onu da alırsınız.
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Doom II 3 yıl
yanmalarının nedeni bataryanın karşılayamayacağı kadar yüksek amper çeken motordan kaynaklı devre ve pil ısınıyor yanıyor, sarj esnasında ise hızlı sarj eden kalitesiz devre ve piller yine yanmaya neden oluyor, aslında bir şeye önlem almalarına gerek yok hesaplamaları düzgün yapılan kaliteli malzeme kullanılan bir üründe bu sorunları çıkma olasılığı çok düşük.
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