Patlamayan Hoverboard SWAGTRON





Hızlı bir şekilde ünlenen ve yaygınlaşan Hoverboard'lar yüksek popülerliğe ulaşarak uluslar arası alanda dikkatleri üzerine çekti. Yüksek satış rakamlarına ulaşan ürünler Çin merkezli farklı üreticiler kanalından dünyaya yayıldı. Yaygınlaşan ürünlerin kullanımı esnasında birçok kazanın meydana gelmesinin yanı sıra şarj esnasında veya kullanımda kısa devre, aşırı ısınma vb. nedenlerle yangın haberleri de sıklıkla duyulur oldu.





Cihazların kötü namı yaygınlaşırken, özellikle ABD'de tüm gözler adı Hoverboard ile eşleşen Swagway firmasına çevrildi. Swagway tüm dikkatler üzerindeyken kendi ürünü veya genel olarak Hoverboard merkezli olaylar ile ilgili süreci iyi yönetememekle suçlanıyor. Firma Ceo'su Johnny Zhu her ne kadar ABD İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi tarafından yetkili test laboratuvarından biri olan UL onaylı adaptörler kullandıklarını belirtse de devam eden soruşturmada adı geçiyor.

Kasım ayında 250.000 dakikalık müşteri hizmet aramasına maruz kaldıklarını belirten Ceo, aralık ayında ki toplam aramalarını takip edemediğini söyledi. Kendisi ve ürünleri şuan için herhangi bir olaydan dolayı suçlu bulunmayan Swagway, Ces 2016' da güvenlik önlemleri artırılmış yeni Hoverboard'u SwagTron'u görücüye çıkarttı. Daha keskin hatlara sahip yeni ürünün plastik malzemeleri ve kauçuk paspasları alev geciktirici malzemeden yapılmış. İç kablolama UL standartlarında yapılan Hoverboard'un kontrol kartı özel bir kaplama ile kısa devre önleyici yapıya kavuşturulmuş. Lityum-İyon pil alüminyum muhafaza içine alınarak ilave güvenlik sağlanmış.





Güvenlik iyileştirmelerinin yanında ürüne kullanımı daha keyifli hale getirecek bazı ilavelerde yapılmış. Hoverboard üzerinde ki ışıkların sayısı arttırılırken, cep telefonlarına indirilecek uygulama ile de hız, pil seviyesi ve konum gibi bilgiler de izlenebilecek.





Eski versiyona göre daha hafif olan ürünün şubat ayında piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Yeni model SwagTron'un satış fiyatı 600 dolar civarlarında olacak.

http://mashable.com/2016/01/07/swagway-ceo-swagtron/#3KC6W6xcdZqI