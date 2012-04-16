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Patriot, 128 GB'a kadar kapasite sunan EP serisi SDHC/SDXC bellek kartlarını tanıttı

7 yıl
7b
1
7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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SSD sürücü, USB bellek ve bellek kartı gibi farklı veri depolama çözümleri hazırlayan Patriot Memory, EP serisi yeni SDHC / SDXC bellek kartlarını tanıttı.
16 GB, 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle gelen SDHC / SDXC bellek kartları, UHS-I uyumlu cihazlarla kullanıldıklarında saniyede 50 MB'a varan okuma hızı ve saniyede 35 MB'a varan yazma hızı sunuyorlar.
Patriot, 128 GB kapasitenin 26.000'den fazla yüksek çözünürlüklü fotoğraf veya 2.560 dakika 1080p video için yeterli olacağını vurguluyor.

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redoracle 7 yıl
Bu kartların 2 tblıkları duyurulmuştu bi ara acaba ne zaman çıkarlar?
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E_Aydin35 7 yıl
Performansa iyi'de fiyatıda görmek lazım :)) Yada görmesekmi?
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eflatoon 7 yıl
bence yerinde olmuş... hızını da artırmak lazım... foto için büyük görünse de video kayıt için normal olmuş...
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crashday 7 yıl
128 gb lik kartı en fazla 20 defa doladurabilirsiniz,makinenin shutteri ölür o zamana..
bence o boyutta bir kart pek mantıklı değil.
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Ugur851 7 yıl
Ne gerek var ki bu karta, bir kaybolsa&bozulsa kaç fotoğraf&video kaybetmiş olacağız. Her yerde düşük boyutlu kartlardan fazla sayıda alın diye öneriyorlar, bunlar tam tersini yapıyor, garip
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doroşenko 7 yıl
piyasadaki hemen tüm marka model makinadan maksimum veri almak için yeterli hızları sanırım fiyatı düşük tutmak için böyle yapmışlar.
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jiddi 7 yıl
Çok da hızlı değillermiş
45 , 95 mb/s yazan kartlar mevcut piyasada.
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