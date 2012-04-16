Patriot, 128 GB'a kadar kapasite sunan EP serisi SDHC/SDXC bellek kartlarını tanıttı

SSD sürücü, USB bellek ve bellek kartı gibi farklı veri depolama çözümleri hazırlayan Patriot Memory, EP serisi yeni SDHC / SDXC bellek kartlarını tanıttı.

16 GB, 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle gelen SDHC / SDXC bellek kartları, UHS-I uyumlu cihazlarla kullanıldıklarında saniyede 50 MB'a varan okuma hızı ve saniyede 35 MB'a varan yazma hızı sunuyorlar.



Patriot, 128 GB kapasitenin 26.000'den fazla yüksek çözünürlüklü fotoğraf veya 2.560 dakika 1080p video için yeterli olacağını vurguluyor.

