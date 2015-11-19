Patriot Memory BLAST SSD: Hem ucuz hem hızlı

Genelde SSD ürünlerinin yüksek seyreden fiyatları eleştirilirken, üreticiler donanımdan kısıtlamalar yaparak giriş seviyesine yönelik sürücüler ortaya koymaya çalışıyor. Patriot, bu sayede SSD ürünlerinin fiyat seviyesini 40$'a kadar indirmeyi başardı.





Patriot, ürünlerinde maliyet denince akla gelen TLC NAND flash bellek yongalarına yer veriyor. TLC NAND teknolojisinde hücre başına 3-bitlik veri depolanabiliyor ve 3000-5000 arasında değişen oldukça düşük bir yazma-silme döngü ömrü sunuluyor.





Bellek yongasının aksine Patriot, 4 çekirdekli Phison S10 kontrolcüsüne yer vererek veri transfer hızlarında oldukça iyi değerler yakalamayı başarmış. Örneğin 120GB kapasiteli modelde 560MB/s okuma ve 425MB/s yazma hızları bulunuyor ve 40$ fiyat etiketine göre yüksek bir performans sunuyor. Kingston'un maliyet odaklı yeni SSDNOW UV 300 serisinde 120GB kapasiteli model 350MB/s yazma hızlarına erişebiliyordu.





Seride 240GB kapasiteli model için 560MB/s okuma, 530MB/s yazma, 480GB ve 960GB kapasiteli modeller için ise 560MB/s okuma, 540MB/s yazma hızları mevcut. Modeller sırasıyla 73$, 144$ ve 266$ fiyat etiketine sahip. Özellikle 120GB ve 240GB kapasiteli modellerin tam bir fiyat-performans canavarı olduğunu söylemek mümkün.





SATA 6.0 Gbps arayüzünü kullanan seride TRIM desteği, SMART desteği ve entegre hata düzeltme kodu - ECC gibi özellikler mevcut. Ayrıca 2.5 inçlik formatta olmasına karşın seri, 7mm gibi oldukça ince bir yapıya sahip. Serinin satışına 21 Kasım tarihinde başlanacak ve 3 yıl garanti ile sunulacak.



