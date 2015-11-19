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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Patriot Memory BLAST SSD: Hem ucuz hem hızlı

SSD ürünlerinde fiyatlar düştükçe performans ve kalite de düşmeye başlıyor. Patriot düşük maliyetin dezavantajlarını tüketiciye hissettirmeyecek bir çözüm hazırladı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,7b
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9
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Patriot Memory BLAST SSD: Hem ucuz hem hızlı

Genelde SSD ürünlerinin yüksek seyreden fiyatları eleştirilirken, üreticiler donanımdan kısıtlamalar yaparak giriş seviyesine yönelik sürücüler ortaya koymaya çalışıyor. Patriot, bu sayede SSD ürünlerinin fiyat seviyesini 40$'a kadar indirmeyi başardı.

Patriot, ürünlerinde maliyet denince akla gelen TLC NAND flash bellek yongalarına yer veriyor. TLC NAND teknolojisinde hücre başına 3-bitlik veri depolanabiliyor ve 3000-5000 arasında değişen oldukça düşük bir yazma-silme döngü ömrü sunuluyor. 

Bellek yongasının aksine Patriot, 4 çekirdekli Phison S10 kontrolcüsüne yer vererek veri transfer hızlarında oldukça iyi değerler yakalamayı başarmış. Örneğin 120GB kapasiteli modelde 560MB/s okuma ve 425MB/s yazma hızları bulunuyor ve 40$ fiyat etiketine göre yüksek bir performans sunuyor. Kingston'un maliyet odaklı yeni SSDNOW UV 300 serisinde 120GB kapasiteli model 350MB/s yazma hızlarına erişebiliyordu.

Seride 240GB kapasiteli model için 560MB/s okuma, 530MB/s yazma, 480GB ve 960GB kapasiteli modeller için ise 560MB/s okuma, 540MB/s yazma hızları mevcut. Modeller sırasıyla 73$, 144$ ve 266$ fiyat etiketine sahip. Özellikle 120GB ve 240GB kapasiteli modellerin tam bir fiyat-performans canavarı olduğunu söylemek mümkün. 

SATA 6.0 Gbps arayüzünü kullanan seride TRIM desteği, SMART desteği ve entegre hata düzeltme kodu - ECC gibi özellikler mevcut. Ayrıca 2.5 inçlik formatta olmasına karşın seri, 7mm gibi oldukça ince bir yapıya sahip. Serinin satışına 21 Kasım tarihinde başlanacak ve 3 yıl garanti ile sunulacak. 


http://www.guru3d.com/news-story/patriot-memory-blast-ssds-announced.html Yorum Yaz
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Soner_o7 4 yıl en beğenilen
4k IOPS değerlerini paylaşmamışsınız haberde. zaten ne zaman uygun fiyatlı ssd nin haberi(reklamı) yapılacak ise dayıyorsunuz sıralı okuma yazmayı aferin.
ssdlabs.net/...
4k IOPS değerlerini paylaşmamışsınız haberde. zaten ne zaman uygun fiyatlı ssd nin haberi(reklamı) yapılacak ise dayıyorsunuz sıralı okuma yazmayı aferin....
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EnemyDestroyeD 4 yıl
f/p ye benziyor
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john ronald reuel tolkien 4 yıl
rabbitweed
john ronald reuel tolkienNe kadar ucuz olursa olsun Samsungdan şaşmam.
ozaman burada ne işin var şhapshal şey

Ay deme öyle.
Ama gerçekten de Samsung yaptığı en iyi şey ssdleri olabilir.
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rabbitweed 4 yıl
john ronald reuel tolkien
Ne kadar ucuz olursa olsun Samsungdan şaşmam.

ozaman burada ne işin var şhapshal şey
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Patren 4 yıl
turkiye getirsin vatan bunu cok satar
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john ronald reuel tolkien 4 yıl
Ne kadar ucuz olursa olsun Samsungdan şaşmam.
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Soner_o7 4 yıl en beğenilen
4k IOPS değerlerini paylaşmamışsınız haberde. zaten ne zaman uygun fiyatlı ssd nin haberi(reklamı) yapılacak ise dayıyorsunuz sıralı okuma yazmayı aferin.
ssdlabs.net/...
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GoldPunch 4 yıl
Hayatta patriot ssd almam bir daha. İki yıl içerisinde dört farklı patriot ssd im bozulmustu. (Warp 3l
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Firaristt 4 yıl
ABD'de Samsung 850 Evo 250GB Modeli 75$'a düşüyor zaten. Yine Ocz'nin 120GB'lık SSD'si 40$'a düşüyor. 240GB Ocz (Trion 100) ve Crucial BX100 250GB modelleri 60-65$'a kadar düşüyor. Fiyat olarak diğerlerinin indirimle düştüğü fiyata bu modeller satışa çıkıyor. İndirim ile daha da düşerse gayet güzel olur. Yoksa Ocz, Samsung, Crucial gibi markaların indirimini kovalamaya devam.
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mehmet4428 4 yıl
Gerçekten çok ucuz.
Bunların bellekleri de TR de ucuza satılıyor zaten.
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