A101 marketler Samsung Galaxy A55 ve Wiky akıllı çocuk saati satıyor

22 Mayıs A101 Ekstra teknoloji ürünleri
22 Mayıs A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy A55 akıllı telefon modeli yer alıyor. Cihazın kapanmasını gerektirmeden arka planda güncelleme yapan ilk akıllı telefon olan Galaxy A55, 6.6 inçlik Super AMOLED ekran, 4nm Exynos 1480 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana kamera, 32MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özelliklerle 16999TL fiyat etiketine sahip.
Yine Samsung markasına ait 8.7 inçlik ekran, Helio G99 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 5100mAh batarya özelliklerine sahip Galaxy Tab A9 tablet modeli 3899TL ve uydu takibi, güvenli bölge, videolu görüşme gibi özelliklere sahip Wiky akıllı çocuk saati 3499TL.
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