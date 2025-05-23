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    Anlık Bildirim

    A101 marketler Samsung Galaxy A55 ve Wiky akıllı çocuk saati satıyor

    22 Mayıs A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy A55 akıllı telefon ve Wiky markasına ait Watch 4G akıllı çocuk saati modelleri yer alıyor.       

    22 Mayıs A101 Ekstra kataloğunda neler var? Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin Ekstra aktüel kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı saatlere, tabletlerden kablosuz kulaklıklara akıllı televizyonlara ve oyuncu monitörlerine kadar farklı teknoloji ürünleri yer alıyor. 

    22 Mayıs A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    22 Mayıs A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy A55 akıllı telefon modeli yer alıyor. Cihazın kapanmasını gerektirmeden arka planda güncelleme yapan ilk akıllı telefon olan Galaxy A55, 6.6 inçlik Super AMOLED ekran, 4nm Exynos 1480 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana kamera, 32MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özelliklerle 16999TL fiyat etiketine sahip. 

    Yine Samsung markasına ait 8.7 inçlik ekran, Helio G99 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 5100mAh batarya özelliklerine sahip Galaxy Tab A9 tablet modeli 3899TL ve uydu takibi, güvenli bölge, videolu görüşme gibi özelliklere sahip Wiky akıllı çocuk saati 3499TL. 
     

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 1 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 1 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    Richard Parker 8 saat önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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