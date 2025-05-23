Avengers: Doomsday ve Avengers: Secret Wars vizyon tarihleri ertelendi

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Tam Boyutta Gör Pandemi dönemine kadar sinema sektöründe olağanüstü işlere imza atan Marvel, hem pandemi döneminin etkisi hem grevler hem de kendini tekrar etmeye başlayan projeler nedeniyle düşüşe geçti. Son olarak merakla beklenen Avengers filmleri de ertelendi.

Marvel tepki topluyor

Geçtiğimiz Nisan ayında çekimlere başladığı haberi gelen ve peş peşe vizyona girmesi beklenen Avengers: Doomsday ve Avengers: Secret Wars filmlerinden kötü haber geldi. Avengers: Doomsday ilk açıklanan 1 Mayıs 2026 tarihinden 18 Aralık 2026 tarihine ertelendi. Avengers: Secret Wars yapımı da ilk açıklanan 7 Mayıs 2027 tarihinden 17 Aralık 2027 tarihine ertelendi. Böylece yaklaşık 6 aylık bir gecikme yaşanmış oldu.

Yeni Avengers filmleri peş peşe çekilecek 2 ay önce eklendi

Kaynaklar Marvel’in bugüne kadar en büyük iki projesi olacak Doomsday ve Secret Wars yapımlarında acele etmek istemediğini belirtiyor. Halen bazı sahnelerin çekime devam etmesi nedeniyle geniş bir zaman dilimini kullanmak istiyor.

Disney bu arada oluşan boşluğu değerlendirerek 1 Mayıs 2026 tarihine The Devil Wears Prada 2 yapımını koydu. Yine Ridley Scott imzalı kıyamet sonrasını anlatan The Dog Stars da 27 Mart 2026 tarihinde vizyona girecek.

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