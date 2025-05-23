Avengers: Doomsday ve Avengers: Secret Wars vizyon tarihleri ertelendi

Marvel tepki topluyor
Geçtiğimiz Nisan ayında çekimlere başladığı haberi gelen ve peş peşe vizyona girmesi beklenen Avengers: Doomsday ve Avengers: Secret Wars filmlerinden kötü haber geldi. Avengers: Doomsday ilk açıklanan 1 Mayıs 2026 tarihinden 18 Aralık 2026 tarihine ertelendi. Avengers: Secret Wars yapımı da ilk açıklanan 7 Mayıs 2027 tarihinden 17 Aralık 2027 tarihine ertelendi. Böylece yaklaşık 6 aylık bir gecikme yaşanmış oldu.
Kaynaklar Marvel’in bugüne kadar en büyük iki projesi olacak Doomsday ve Secret Wars yapımlarında acele etmek istemediğini belirtiyor. Halen bazı sahnelerin çekime devam etmesi nedeniyle geniş bir zaman dilimini kullanmak istiyor.
Disney bu arada oluşan boşluğu değerlendirerek 1 Mayıs 2026 tarihine The Devil Wears Prada 2 yapımını koydu. Yine Ridley Scott imzalı kıyamet sonrasını anlatan The Dog Stars da 27 Mart 2026 tarihinde vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir
Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...
para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz
Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük