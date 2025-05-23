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    Anlık Bildirim

    Avengers: Doomsday ve Avengers: Secret Wars vizyon tarihleri ertelendi

    Thunderbolts ya da The New Avengers yapımının gişede hayal kırıklığı yaratmasının ardından Marvel’den bir kötü haber daha geldi. Avengers yapımları ertelendi.   

    Marvel Tam Boyutta Gör
    Pandemi dönemine kadar sinema sektöründe olağanüstü işlere imza atan Marvel, hem pandemi döneminin etkisi hem grevler hem de kendini tekrar etmeye başlayan projeler nedeniyle düşüşe geçti. Son olarak merakla beklenen Avengers filmleri de ertelendi. 

    Marvel tepki topluyor

    Geçtiğimiz Nisan ayında çekimlere başladığı haberi gelen ve peş peşe vizyona girmesi beklenen Avengers: Doomsday ve Avengers: Secret Wars filmlerinden kötü haber geldi. Avengers: Doomsday ilk açıklanan 1 Mayıs 2026 tarihinden 18 Aralık 2026 tarihine ertelendi. Avengers: Secret Wars yapımı da ilk açıklanan 7 Mayıs 2027 tarihinden 17 Aralık 2027 tarihine ertelendi. Böylece yaklaşık 6 aylık bir gecikme yaşanmış oldu. 

    Kaynaklar Marvel’in bugüne kadar en büyük iki projesi olacak Doomsday ve Secret Wars yapımlarında acele etmek istemediğini belirtiyor. Halen bazı sahnelerin çekime devam etmesi nedeniyle geniş bir zaman dilimini kullanmak istiyor. 

    Disney bu arada oluşan boşluğu değerlendirerek 1 Mayıs 2026 tarihine The Devil Wears Prada 2 yapımını koydu. Yine Ridley Scott imzalı kıyamet sonrasını anlatan The Dog Stars da 27 Mart 2026 tarihinde vizyona girecek. 

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 1 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 1 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    Richard Parker 7 saat önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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