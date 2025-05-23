Android Auto ile araçlarda web tarayıcı dönemi başlıyor

Android Auto daha yetenekli hale geldi
Google, Android Auto için büyük bir güncellemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirketin duyurduğu yeniliklerle birlikte araç içinde internet tarayıcısı kullanmak ve video izlemek; müzik dinlemek ya da navigasyon yapmak kadar sıradan hale gelebilir — elbette araç park halindeyken.
Uzun süredir güvenliği ön planda tutarak Android Auto’da yalnızca belirli uygulamalara izin veren Google, şimdi web tarayıcıları ve video uygulamalarını da destek kapsamına alıyor. Ancak bu uygulamaları kullanmak için Android 16 yüklü bir telefona ve uyumlu araçlardan birine sahip olmak gerekecek.
Henüz Google hangi uygulamalara izin vereceğini açıklamadı ancak yakın zamanda güncellemenin detayları ortaya çıkacak. Hali hazırda bu uygulamaların entegrasyonu Android Automotiv platformunda da devam ediyor.
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