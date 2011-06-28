Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Patriot, WildFire serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,8b
1
4
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Patriot resmi tanıtımını bir süre önce yaptığı WildFire serisi yeni nesil SSD ailesini duyurdu. SandForce firmasının SF-2200 kodlu NAND Flash bellek kontrolcüsünün kullanıldığı 2.5-inç boyutundaki yeni SSD'ler, SATA-III arabirimini kullanıyor ve TRIM desteği ile geliyorlar. 555MB/saniye hızında okuma ve 520MB/saniye hızında yazma performansı sunan sürücülerin 4k rastgele veri yazma değerleri ise 85,000 IOPS'u buluyor.

Kutu içeriğinde 2.5-inç > 3.5-inç dönüştürme aparatına da yer verilen WildFire serisi yeni SSD ailesi, 120GB, 240GB ve 480GB kapasiteli olmak üzere üç model seçeneği ile geliyor. Yeni modellerle ilgili olarak Patriot'un belleklerden sorumlu ürün müdürü William Lai "Wildfire şimdiye kadar sunduğumuz en hızlı SSD sürücü. Pazara biraz geç sunmamımza rağmen, teknolojinin çok güçlü olduğundan emin olmak istedik. En son firmware'den, bizimle özdeşleşen kalite ve performans kriterlerini karşıladığından eminim." WildFire serisi yeni SSD'lerden 120GB ve 240GB kapasiteli modeller pazara sürülürken, 480GB'lık modelin ise daha sonra geleceği açıklandı.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MeT06. 8 yıl
şu an profesyoneller ancak bu kadar para verir buna. İlerde daha da düşecektir fiyatı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 8 yıl
Yarım TB lık modeller şu an için alınmaz zaten, pazara gittiğimizde kilosu 2lira olan elmayı 2kilosu 3liraya verirler hani, çoklu alım hesabı, SSD'lerde bu terse işliyor.
250 GB modeller 390$'lara satılırken yarım TB modeller bunun 2 katından daha ucuz olmuyor, 2 katından çok çok daha pahalı oluyor. 1TB colossuslara 3 bin dolar fiyat basmışlar, 250 GB'ın 4 katı kapasite, 10 katı fiyat.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 8 yıl
Aga nasıl alcaz ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 8 yıl
Hıza bak yahu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Edimax IC-3005wn kablosuz ağ kamerası video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim