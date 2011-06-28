Patriot, WildFire serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

Patriot resmi tanıtımını bir süre önce yaptığı WildFire serisi yeni nesil SSD ailesini duyurdu. SandForce firmasının SF-2200 kodlu NAND Flash bellek kontrolcüsünün kullanıldığı 2.5-inç boyutundaki yeni SSD'ler, SATA-III arabirimini kullanıyor ve TRIM desteği ile geliyorlar. 555MB/saniye hızında okuma ve 520MB/saniye hızında yazma performansı sunan sürücülerin 4k rastgele veri yazma değerleri ise 85,000 IOPS'u buluyor.





Kutu içeriğinde 2.5-inç > 3.5-inç dönüştürme aparatına da yer verilen WildFire serisi yeni SSD ailesi, 120GB, 240GB ve 480GB kapasiteli olmak üzere üç model seçeneği ile geliyor. Yeni modellerle ilgili olarak Patriot'un belleklerden sorumlu ürün müdürü William Lai "Wildfire şimdiye kadar sunduğumuz en hızlı SSD sürücü. Pazara biraz geç sunmamımza rağmen, teknolojinin çok güçlü olduğundan emin olmak istedik. En son firmware'den, bizimle özdeşleşen kalite ve performans kriterlerini karşıladığından eminim." WildFire serisi yeni SSD'lerden 120GB ve 240GB kapasiteli modeller pazara sürülürken, 480GB'lık modelin ise daha sonra geleceği açıklandı.