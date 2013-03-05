Patriot'tan Wi-Fi özelliğine sahip taşınabilir sabit disk: Aero

Veri depolama çözümleriyle yakından tanınan Patriot, Wi-Fi özelliği sunan yeni taşınabilir sabit diski Aero'nun duyurusunu gerçekleştirdi.



Wi-Fi 802.11 b/g/n teknolojisi sayesinde akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarla taşınabilir sabit diskteki içeriğe kolayca erişebiliyorsunuz. İçeriğe erişim adına Apple App Store'dan veya Google Play'den ''Patriot Connect'' uygulamasını ücretsiz olarak mobil cihazınıza yüklemeniz yeterli. Aero'ya eşzamanlı şekilde beş ayrı cihaz bağlanabiliyor. Önemli içerikleriniz, WEP, WPA-PSK ve WPA2-PSK gibi şifreleme yöntemleriyle üçüncü şahıslara karşı koruma altına alınabiliyor.



500 GB ve 1 TB'lık depolama seçeneklerine sahip olan Aero, bünyesinde lityum iyon batarya barındırıyor. Bu lityum iyon batarya ortalama 6 saatlik kullanım süresine olanak tanıyor. Son olarak USB 3.0 arayüzüne destek veren Aero'nun 500 GB'lık modeli 159.99$'dan; 1 TB'lık modeli ise 199.99$'dan fiyatlandırılmış durumda. Patriot, taşınabilir sabit disklerin satışına önümüzdeki nisan ayından itibaren başlamayı planlıyor.

