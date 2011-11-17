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Paul Otellini: Dokunmatik ekranlı ultrabooklar 2012'de

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Capital Global Zirvesi'nde konuşan Paul Otellini, dokunmatik ekrana sahip olan Windows 8 işletim sistemli ultrabook modellerinin 2012'deki odak noktalarından biri olacağını söyledi. Yepyeni arayüzü ile dokunmatik kontrol noktasında tüm zamanların en gelişmiş Windows işletim sistemi olacak Windows 8 ile birlikte ultrabookların daha fazla ilgi göreceğini düşünen Intel, dokunmatik modeller için ciddi bir planlama içerisinde.
"Müşteriler, Windows 8'in yeni arayüzünü gördüğünde ona dokunmak isteyeceklerdir. Eğer ekran bu desteği sunamıyorsa, kullanıcılara hayalkırıklığı yaşatmış olursunuz." diyen Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, ultrabooklardaki fiyat hedeflerinin tutabilmesi için dokunmatik kontrol özelliğini düşük maliyetle elde etmeleri gerektiğinin önemine de vurgu yapıyor.
Önümüzdeki yıl içerisinde ultrabooklarda 2. aşamaya geçecek olan Intel, 22nm Ivy Bridge işlemcilerinin sunacağı daha yüksek performans, enerji verimliliği ve DirectX 11 desteğine ek olarak Windows 8'in de çıkışıyla birlike ultrabook'ların patlama yapacağını düşünüyor. 

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bkadem 8 yıl
Windows 8'in çıkışıyla Tablet'lerde Arm'mi yoksa Intel'in üstün geleceğini yazılım geliştiriciler karar verecek. Sonuçta Şu anki x86 mimarisinde siz ekstra bir efor sarfetmeden Windows 8 üzerinde yazılım geliştirmeye devam edebiliyorsunuz ama aynı şey Arm mimarisi için söylenemez. Çünkü Derleyecinin ve kütüphanelerin Arm destekli olması lazım. Bu da şu anki yazılım geliştiricelere külfet getirecekse Intel kazançlı olur, yok Microsoft burada devreye girer, Visual Studio'da hiç bir kod değiştirmeden yazılan programı Arm versiyonu içinde derleme opsiyonu tanırsa o zaman Arm kazanır.
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mistifa 8 yıl
bu ultrabookların internet/mail/video/oyun vb gündelik kullanımlara yönelik olduğu düşünülürse, ARM destekli windows tabletleri üstün pil ömrü sayesinde çok daha fazla satacaktır. Kaldı ki ARM destekli ofis uygulamaları da yaygınlaşıyor. Yani intelin işi zor. 10-15 wattlık işlemcilerle olacak iş değil. 2 watt tüketen 2-4 çekirdekli core mimarili çipler üretmesi gerek intelin yoksa çok yakında TMSC'den farkı kalmaz.
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Batuist 8 yıl
mühendislik eğitimi olmayan bu adamın başarılarına ve vizyonuna hayranım.. gerçekten inteli çok iyi bir konuma getirdi. teknolojik yeniliklere ve gelişime çok iyi adapte olan öncü bir firma yaptı..
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.mert 8 yıl
aslında asus.com/... bu biçime yakın bir ulrabook dizaynı olsa insanlar koşa koşa alir.Gerçi Eeepad slider tarzı tegra 3/snapdragon s4 kullanan tabletler Windows 8 ile buluşunca ultrabook a ne kadar gerek kalır bilemem
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