Paul Otellini: Dokunmatik ekranlı ultrabooklar 2012'de

Intel Capital Global Zirvesi'nde konuşan Paul Otellini, dokunmatik ekrana sahip olan Windows 8 işletim sistemli ultrabook modellerinin 2012'deki odak noktalarından biri olacağını söyledi. Yepyeni arayüzü ile dokunmatik kontrol noktasında tüm zamanların en gelişmiş Windows işletim sistemi olacak Windows 8 ile birlikte ultrabookların daha fazla ilgi göreceğini düşünen Intel, dokunmatik modeller için ciddi bir planlama içerisinde.

"Müşteriler, Windows 8'in yeni arayüzünü gördüğünde ona dokunmak isteyeceklerdir. Eğer ekran bu desteği sunamıyorsa, kullanıcılara hayalkırıklığı yaşatmış olursunuz." diyen Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, ultrabooklardaki fiyat hedeflerinin tutabilmesi için dokunmatik kontrol özelliğini düşük maliyetle elde etmeleri gerektiğinin önemine de vurgu yapıyor.

Önümüzdeki yıl içerisinde ultrabooklarda 2. aşamaya geçecek olan Intel, 22nm Ivy Bridge işlemcilerinin sunacağı daha yüksek performans, enerji verimliliği ve DirectX 11 desteğine ek olarak Windows 8'in de çıkışıyla birlike ultrabook'ların patlama yapacağını düşünüyor.