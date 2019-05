PayPal Here, artık iPad'e özel destek sunuyor

kendi sayfasından alabilir, App Store'daki sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz. PayPal Here ile ilgili daha detaylı bilgiyisayfasından alabilir, App Store'daki sayfasına iseulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Elektronik ticaretin önde gelen isimlerinden PayPal, satış noktası çözümü olan PayPal Here'in iPad'e özel uygulamasını App Store üzerinden yayınladı.Aktif olarak 5 ülkede kullanılan PayPal Here, işletmelere yaptıkları satışları ve hizmetleri kolaylıkla takip edebilme, ücretleri akıllı cihazın (iPad, iPhone ya da uyumlu Android cihazları) kulaklık girişine takılan bir manyetik kart okuyucusu yardımıyla kredi kartından veya müşterinin direk PayPal hesabından ya da nakit olarak temin edebilme ve faturayı müşterinin mail adresine birkaç dokunuşla gönderebilme gibi yetenekleriyle öne çıkıyor. Daha birçok yeteneği de bulunan PayPal Here, kısacası bir işletmenin ihtiyaç duyduğu birçok satış işlemini tek bir cihaz üzerinden hızlıca yapılmasına imkan sunuyor.PayPal Here'in yeni yayınlanan iPad'e özel uygulaması ise iPhone'daki satış noktası deneyimini iPad'in büyük ekranı sayesinde, kullanıcıları birçok işlemi tek bir ekrandan yapabilmelerini sağlayan arayüzü ile çok daha rahat satış noktası deneyimi sunuyor. Ayrıca uygulamayla birlikte bir adet manyetik kart okuyucusu da ücretsiz olarak temin edilebilmekte.