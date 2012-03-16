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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PayPal, mobil PoS makinesi trendine katılıyor

7 yıl
2,5b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrimiçi para transferi alanında lider konumda bulunan PayPal, son dönemlerde yükselen bir trende sahip olan mobil PoS makineleri pazarına da adım atıyor.

Yaklaşık 3 yıl önce bir iOS uygulaması ve cihaza takılabilen bir mobil PoS modülü ile mobil cihazlar üzerinden kredi kartı çekimi işlemini başlatan Square firmasının ardından pazara yeni oyuncular katıldı. Ancak potansiyeli itibariyle PayPal oldukça iddialı.

PayPal'ın satıcılara sunacağı mobil PoS modülü üçgen bir plastikten oluşuyor. Kulaklık girişine takılan modül, uygulama çalıştırıldıktan sonra kredi kartından ücreti tahsil ediyor ve müşterinin mobil imzası ile onaylandıktan sonra telefonuna elektronik fatura gönderiliyor.

PayPal satıcılardan her alışverişte yüzde 2.7 oranında kullanım ücreti tahsil edecek. Android cihazlar için de optimize edilecek sistem şu an iOS 4.0 ve üzeri cihazlarda çalışıyor.

PayPal yeni platformunu ABD, Kanada, Hong Kong ve Avustralya'da bugün dağıtmaya başlayacak. Özellikle evlere servis satış kanallarında taşınabilir PoS cihazı yerine bu tür sistemler daha kolay ve daha hızlı alışverişin kapılarını açacak.

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E_Aydin35 7 yıl
Artık reklamlarda gördüğümüz yada herhangi hayali videolarda gördüğümüz, teknolojinin son noktasına doğru gidiyoruz bunlarda belirtileri.. Tabi iyi bir teknoloji ama kötü yanıda yok denilemez..
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