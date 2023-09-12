Tam Boyutta Gör PayPal’ın 2023 yılı içinde PayPal ve Venmo kredi/banka kartları için Apple Pay ve Apple Wallet desteğini sunacağı biliniyordu. PayPal, iPhone kullanıcılarının beklediği güncellemeyi sunmaya başladı. Artık PayPal kredi kartları ile birlikte banka kartları Apple Cüzdan’a eklenip dijital olarak kullanılabiliyor.

Apple Pay Later duyuruldu 5 ay önce eklendi

Bugünkü değişiklikle birlikte PayPal’ın banka veya kredi kartını kullanan PayPal kullanıcıları, artık kartlarını Apple Wallet uygulamasına ekleyebilecek. Diğer bankaların ve kart veren kuruluşların büyük çoğunluğu yıllardır Apple Wallet ve Apple Pay'i desteklediğinden PayPal’dan da bu hamlenin gelmesi uzun zamandır bekleniyordu.

PayPal kartı Apple Cüzdan’a eklemek için izlenmesi gereken adımlar oldukça basit. iPhone’da PayPal uygulamasını açtığınızda ana sayfada “Pay with your iPhone” yazan yeni bir banner göreceksiniz. Buna dokunduğunuzda PayPal kredi veya banka kartınızı ekleyebileceğiniz Apple Cüzdan uygulaması açılacak.

PayPal uygulamasında kartınızı Apple Wallet’a eklemeniz için bir görsel görmüyorsanız, doğrudan Apple Wallet uygulaması üzerinden de ekleyebilirsiniz. Cüzdan uygulamasında sağ üst köşedeki "+" simgesine dokunarak da PayPal kartınızı ekleyebilirsiniz. Venmo kartları henüz kabul edilmiyor.

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PayPal, Apple Pay desteğini sunmaya başladı