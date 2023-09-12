PayPal, Apple Pay desteğini sunmaya başladı

Bugünkü değişiklikle birlikte PayPal’ın banka veya kredi kartını kullanan PayPal kullanıcıları, artık kartlarını Apple Wallet uygulamasına ekleyebilecek. Diğer bankaların ve kart veren kuruluşların büyük çoğunluğu yıllardır Apple Wallet ve Apple Pay'i desteklediğinden PayPal’dan da bu hamlenin gelmesi uzun zamandır bekleniyordu.
PayPal kartı Apple Cüzdan’a eklemek için izlenmesi gereken adımlar oldukça basit. iPhone’da PayPal uygulamasını açtığınızda ana sayfada “Pay with your iPhone” yazan yeni bir banner göreceksiniz. Buna dokunduğunuzda PayPal kredi veya banka kartınızı ekleyebileceğiniz Apple Cüzdan uygulaması açılacak.
PayPal uygulamasında kartınızı Apple Wallet’a eklemeniz için bir görsel görmüyorsanız, doğrudan Apple Wallet uygulaması üzerinden de ekleyebilirsiniz. Cüzdan uygulamasında sağ üst köşedeki "+" simgesine dokunarak da PayPal kartınızı ekleyebilirsiniz. Venmo kartları henüz kabul edilmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.