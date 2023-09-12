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    Anlık Bildirim

    PayPal, Apple Pay desteğini sunmaya başladı

    PayPal, Apple Pay desteği sunmaya başladı. Bu, PayPal kredi kartları ve banka kartlarının artık Apple Cüzdan uygulamasına eklenebildiği anlamına geliyor.        
    paypal apple pay cüzdan ekleme Tam Boyutta Gör
    PayPal’ın 2023 yılı içinde PayPal ve Venmo kredi/banka kartları için Apple Pay ve Apple Wallet desteğini sunacağı biliniyordu. PayPal, iPhone kullanıcılarının beklediği güncellemeyi sunmaya başladı. Artık PayPal kredi kartları ile birlikte banka kartları Apple Cüzdan’a eklenip dijital olarak kullanılabiliyor.

    Bugünkü değişiklikle birlikte PayPal’ın banka veya kredi kartını kullanan PayPal kullanıcıları, artık kartlarını Apple Wallet uygulamasına ekleyebilecek. Diğer bankaların ve kart veren kuruluşların büyük çoğunluğu yıllardır Apple Wallet ve Apple Pay'i desteklediğinden PayPal’dan da bu hamlenin gelmesi uzun zamandır bekleniyordu.

    PayPal kartı Apple Cüzdan’a eklemek için izlenmesi gereken adımlar oldukça basit. iPhone’da PayPal uygulamasını açtığınızda ana sayfada “Pay with your iPhone” yazan yeni bir banner göreceksiniz. Buna dokunduğunuzda PayPal kredi veya banka kartınızı ekleyebileceğiniz Apple Cüzdan uygulaması açılacak.

    PayPal uygulamasında kartınızı Apple Wallet’a eklemeniz için bir görsel görmüyorsanız, doğrudan Apple Wallet uygulaması üzerinden de ekleyebilirsiniz. Cüzdan uygulamasında sağ üst köşedeki "+" simgesine dokunarak da PayPal kartınızı ekleyebilirsiniz. Venmo kartları henüz kabul edilmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 12 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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