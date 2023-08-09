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    PayPal’ın kripto parası dolandırıcıların hedefinde

    Ödeme devi PayPal’ın piyasaya sürmeyi planladığı PayPal USD (PYUSD), dolandırıcıların hedefine girmiş durumda. Farklı ağlarda PYUSD'yi taklit eden sahte coinler üretildi.
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    PayPal’ın kripto parası dolandırıcıların hedefinde Tam Boyutta Gör
    Blockchain teknolojisine yakınlığıyla bilinen ödeme devi PayPal, stablecoin çıkararak transfer işlemlerini kolaylaştıracağını duyurmuştu. PYUSD olarak çıkarılacak stablecoin’in gündemde ses getirmesi ise dikkat çekti.

    Birçok dolandırıcı, PayPal’ın stablecoin hamlesini fırsat bilerek çeşitli ağlarda taklidini oluşturdu. Bu taklit kripto paralar, merkeziyetsiz borsalarda çıkartılarak yatırımcıların önüne serildi. PayPal, stablecoin projesini duyurarak gündemde yer edindi. Ancak projenin ortaya çıkması, dolandırıcıları da harekete geçirmiş durumda.

    Dolandırıcılar, Ethereum, BNB Chain ve diğer büyük ağlarda oluşturdukları sahte PayPal USD (PYUSD) ürünleriyle yatırımcıları tuzağa düşürmeye çalışıyor. 66’dan fazla sahte token’ın ortaya çıktığı görüldü. Ayrıca sahte token’ların çoğunluğu orjinal PYUSD’nin bulunduğu Ethereum ağında çıkarıldı.

    ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komisyonu Başkanı Patrick T. McHenry ise bu tarz dijital varlıkların hızlı bir şekilde düzenlenmesi gerektiğine değindi.

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