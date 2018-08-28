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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pebble Beach'te sergilenen en etkileyici otomobiller [Galeri]

18 - 26 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenen Pebble Beach Concours d'Elegance organizasyonu kapsamında tanıtılan Bugatti Divo, BMW Z4, Ferrari 488 Pista Spider ve çok daha fazlası...
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Pebble Beach'te sergilenen en etkileyici otomobiller [Galeri]
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1950 yılından bu yana düzenlenen ve yıllar geçtikçe otomobil koleksiyonerlerinin gözdesi haline gelen Pebble Beach Concours d’Elegance organizasyonu bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 18 – 26 Ağustos 2018 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayan etkinlik klasik otomobiller ile geleceğe ışık tutan en yeni modelleri bir araya getirdi.

Infiniti Prototype 10, Audi PB 18 e-tron ve Mercedes Vision EQ Silver Arrow Concept gibi rozetini taşıdığı markanın geleceği hakkında ipuçları barındıran otomobillerin tanıtıldığı organizasyona damga vuran isimlerden biri Bugatti Divo oldu. 1478 beygirlik W16 turbo motoruyla tanıtılan süper otomobilin 6 milyon dolarlık fiyatı dudak uçuklatırken, üretilecek 40 örneğin de şimdiden satıldığı belirtildi.

Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta

Duyurulduğu günden bu yana Pebble Beach Concours d’Elegance organizasyonunun en merak edilen otomobillerinden biri olan BMW Z4 de konsept versiyona oldukça benzeyen bir tasarımla sahneye çıktı. Ünlü otomobil tasarımcısı Pininfarina’nın ilk modeli olma özelliği taşıyan elektrikli PF0’ın yanında Ferrari 488 modelinin en hızlı versiyonu olan Pista Spider da tasarımı ve teknik detaylarıyla beğeni topladı.

Klasik otomobillerin de boy gösterdiği, satış ve yarışmalarının yapıldığı etkinlikte bir de oylama gerçekleşti. Etkinliğin en prestijli otomobilini belirlemek için yapılan oylamada ödülün kazananı 1937 model Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta oldu. İşte Pebble Beach Concours d’Elegance organizasyonunda sergilenen tüm otomobiller:


https://www.motortrend.com/news/classic-cars-new-car-debuts-2018-monterey-car-week-photos/ Yorum Yaz
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cocainbar 8 ay en beğenilen
1478 beygirse araba degildir o, araba olsa duramazdi.
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haberelectro 8 ay
En ozeli silver arrow du.
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zazian_12 8 ay
Sıfr şu saçma ve eziyet çektiren galeri sisteminiz yüzünden hiçbir fotoğraflı haberin fotolarına bakmıyorum.
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nikony 8 ay zazian_12
Alfa sürümü deneyebilirsiniz.
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cocainbar 8 ay en beğenilen
1478 beygirse araba degildir o, araba olsa duramazdi.
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